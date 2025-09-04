Trải nghiệm lịch sử bằng 'đa giác quan' ở bảo tàng

Từ ngày 1/8, Bảo tàng cung cấp dịch vụ thuyết minh tự động (audio guide) với 8 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Hàn, Nhật, Hoa.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh không chỉ trưng bày hình ảnh và hiện vật, mà còn mở ra một hành trình trải nghiệm bằng nhiều giác quan. Thay vì chỉ đọc bảng text, chú thích hay quan sát hiện vật, khách tham quan còn được “sống” trong không gian lịch sử.

Du khách có thể nghe tiếng bom rơi, đạn nổ khi tham quan khu trưng bày ngoai trời.

Ở khu trưng bày “Chuồng cọp” Côn Đảo, tiếng cửa sắt rít lên, tiếng xiềng xích va chạm, tiếng hô phản đối của tù nhân vang vọng… Còn tại khu vực trưng bày súng ở trưng bày "Tội ác chiến tranh xâm lược" hay trưng bày bom ngoài trời, âm thanh súng nổ hay tiếng bom rơi như đưa ta trở lại những năm tháng khốc liệt của chiến tranh. Lịch sử không chỉ thể hiện qua thị giác, mà còn được khơi gợi qua thính giác.

Bảo tàng giúp du khách hiểu hơn ý nghĩa của hòa bình.

Trong nhiều năm qua, Bảo tàng không ngừng ứng dụng các hình thức trải nghiệm mới như màn hình chạm, thuyết minh tự động (audio guide), thuyết minh nhóm qua tai nghe… để mỗi chuyến tham quan trở nên cá nhân hóa và sâu sắc hơn.

Đặc biệt, Bảo tàng vừa ra mắt trưng bày chuyên đề “Ẩm thực Nam Bộ thời kháng chiến”. Tại đây, bên cạnh việc quan sát hình ảnh và hiện vật, đọc tư liệu hay xem phim, du khách còn được "cảm" lịch sử bằng việc chạm và ngửi hương thơm quen thuộc của các cây gia vị, cảm nhận mùi vị của các loại mắm thân quen của miền Tây sông nước, hay tham gia những hoạt động tương tác thú vị gắn liền với đời sống kháng chiến.

Mùi vị, âm thanh và những tương tác trực tiếp sẽ đưa chúng ta ngược dòng thời gian, để thấu cảm tinh thần bền bỉ, sáng tạo của người dân Nam Bộ. Một hành trình không chỉ để hiểu quá khứ, mà còn để trân trọng hơn nữa nền hòa bình hôm nay.

Chuyên đề kể lại câu chuyện trong chiến tranh, ẩn sau những hình ảnh của bom đạn, khói lửa là cả một đời sống sinh hoạt phong phú của người dân và các chiến sĩ, ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

“Ẩm thực thời kháng chiến” là câu chuyện từ những mâm cơm gia đình đến những bữa ăn nơi chiến trường. Những món ăn tưởng chừng quá đỗi bình dị nhưng lại chứa đựng hương vị đậm đà, phong phú, thể hiện lòng kiên cường, bất khuất, tinh thần sáng tạo và sức mạnh bền bỉ của quân và dân miền Nam. Chính những bữa ăn đơn sơ ấy đã trở thành “chiến sĩ thầm lặng” nuôi dưỡng sự sống, ý chí kháng chiến và tình đoàn kết trong suốt những năm tháng gian khổ.

Những hình ảnh, cảnh sắc trù phú của miền Nam, bối cảnh thời chiến sẽ gợi cho người xem ký ức về những câu chuyện, những món ăn dân dã cũng như cách con người sinh tồn, thích nghi với cuộc sống thời chiến.

Qua chuyên đề, Bảo tàng mong muốn giới thiệu đến khách tham quan vai trò của ẩm thực trong việc nuôi dưỡng cách mạng từ những điều bình dị nhất, về tinh thần đoàn kết kháng chiến của nhân dân Việt Nam và góp phần giáo dục thế hệ trẻ ý thức chống chiến tranh phi nghĩa, bảo vệ hòa bình.

Với chuyên đề này, du khách sẽ được ngắm nhìn các vật dụng thời bình và thời chiến; sờ, ngửi gia vị và các loại mắm đặc trưng Nam Bộ; khám phá bản đồ ẩm thực các vùng miền Nam Bộ; ngắm nhìn và chơi trò chơi mô phỏng khói thoát ra khỏi bếp Hoàng Cầm; quét mã QR để khám phá công thức các món ăn: bánh tét, bánh ít, cơm nắm, mắm chưng… Ngoài ra, du khách còn có thể trải nghiệm hoạt động đóng dấu hình lá tre và góp phần tạo thành bức tranh rừng tre độc đáo.