Nhộn nhịp những lá thư tay ở Bưu điện Trung tâm Sài Gòn dịp cận Tết

Bưu điện Trung tâm Sài Gòn là một trong những công trình kiến trúc cổ điển nổi bật nhất tại Việt Nam, biểu tượng cho sự giao thoa văn hóa và lịch sử giữa Việt Nam và Pháp. Tọa lạc tại số 2 Công xã Paris, phường Sài Gòn, công trình này không chỉ phục vụ chức năng bưu chính mà còn là một điểm tham quan lịch sử và văn hóa quan trọng.

Năm 1860, sau khi chiếm đóng Gia Định, Pháp đã khẩn trương tiến hành xây dựng Sở Dây thép Sài Gòn (hay còn gọi là Bưu điện Sài Gòn) nhằm thiết lập hệ thống thông tin liên lạc, do kiến trúc sư người Pháp Gustave Eiffel thiết kế. Đến năm 1863, Bưu điện thành phố chính thức khánh thành. Năm 1864, những lá thư đầu tiên dán “con cò” - cách gọi tem của người dân thời bấy giờ đã được phát hành và gửi đi khắp nơi, cả trong và ngoài nước. Do nhu cầu của người dân tăng cao, Bưu điện được xây dựng lại từ năm 1886 theo thiết kế của kiến trúc sư Auguste Vildieu và trợ lý Foulhoux. Năm 1891, trụ sở mới của Bưu điện Trung tâm thành phố chính thức đi vào hoạt động.

Trải qua hơn 130 năm, Bưu điện vẫn giữ được nét cổ kính với thiết kế ban đầu và trở thành điểm tham quan nổi tiếng của TP.HCM. Đến năm 2014, Bưu điện được tu sửa lớn nhất kể từ sau năm 1975, bao gồm sơn lại toàn bộ tòa nhà và sửa chữa những chỗ hư hỏng.

Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hiện nay vẫn thực hiện đúng chức năng chính của Bưu điện: cung cấp đa dạng dịch vụ bưu chính, từ gửi thư, bưu phẩm, chuyển tiền, đến dịch vụ điện hoa và quà tặng. Bước vào bên trong Bưu điện, hai hàng quầy giao dịch bưu chính đặt song song, với bốn dãy bàn gỗ lớn được xếp dọc ở trung tâm, để phục vụ người dân có nhu cầu khai báo, ghi chép thư từ, bưu phẩm.

Đặc biệt, vào những ngày cận Tết, nhiều người dân và du khách tìm đến đây để viết thư tay, gửi những lời chúc đầu năm đến người thân, bạn bè ở xa. Giữa thời đại công nghệ số, dường như ta cảm thấy xao xuyến, hoài niệm hơn khi nhìn thấy lá thư tay đang được một ai đó nắn nót tô viết từng chữ, trao đi bao tình cảm đến một nơi nào đó.

Chia sẻ với phóng viên, ông Smith và bà Femela (Australia) cho biết, đây là lần đầu tiên gia đình ông đến Việt Nam và đến Bưu điện qua lời giới thiệu của bạn bè. Ông cho biết, bưu điện để lại trong ông và vợ ông một ấn tượng sâu sắc bởi kiến trúc đặc biệt, đi cùng với bề dày văn hóa của nó. Ngoài ra, ông cùng vợ cũng thích thú trước hoạt động viết thư tại chỗ. “Chúng tôi đã mua tem, giấy, phong thư, sau đó ngồi lại để viết thư cho người thân. Chúng tôi muốn họ biết rằng vợ chồng chúng tôi đã từng ở Bưu điện TP.HCM, cũng như gừi lời yêu thương đến họ”, bà Femela nói thêm.

Bưu điện Trung tâm Sài Gòn không chỉ cung cấp các dịch vụ bưu chính mà còn là một địa điểm phổ biến cho khách du lịch mua những quà lưu niệm, những con tem, tấm bưu thiếp xinh đẹp, in hình Bưu điện hoặc các điểm tham quan nổi tiếng của TP.HCM; các sản phẩm đặc trưng của Việt Nam như mô hình các công trình nổi tiếng, áo thun, nón lá, bút, các mặt hàng thủ công truyền thống.

Một số gian hàng quà lưu niệm thủ công, postcard cũng được đặt ở trong Bưu điện như của hàng Ngoc Tuyet Postcard, Vietnam Handmade Souvenir,... Điều này tạo ra cơ hội tiếp xúc với đa dạng khách hàng và thu hút sự chú ý, tạo động lực cho các nhà sản xuất và nghệ nhân địa phương.

Giữa không gian cổ kính ấy, sự xuất hiện của khu buồng chụp hình (photobooth) nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dù mới đi vào hoạt động, nơi này lúc nào cũng tấp nập người xếp hàng chờ chụp ảnh. Sự kết hợp cổ điển - hiện đại tạo nên điểm nhấn thú vị cho Bưu điện dịp cận Tết.

Buồng photobooth được thiết kế mang đậm tinh thần Việt với tông vàng chủ đạo và họa tiết bưu chính. Những phụ kiện như nón lá, khăn rằn hay cờ đỏ sao vàng khiến trải nghiệm chụp ảnh trở nên gần gũi hơn. Xu hướng chụp photobooth vốn quen thuộc nay được làm mới trong không gian di sản. Sự giao thoa giữa kiến trúc trăm năm và công nghệ hiện đại mang lại trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Với kiến trúc đẹp mắt cùng không gian rộng rãi, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn là một địa điểm lý tưởng để tham quan và chụp ảnh. Du khách có thể dễ dàng bắt gặp những góc chụp đẹp từ sảnh chính, mái vòm, cho đến các chi tiết nhỏ như hòm thư và bốt điện thoại cổ. Bưu điện cũng có nhiều khu vực ngồi nghỉ ngơi thư giãn, nơi du khách có thể tạm dừng chân và thưởng thức không gian yên bình giữa lòng thành phố.

Chị Ngọc Trâm (phường Diên Hồng, TP.HCM) cho biết, đây là năm đầu tiên chị chụp ảnh áo dài tại đây. “Áo dài là bộ trang phục truyền thống thân thuộc nên mình cũng muốn đến nơi nào đó có không gian cổ điển để chụp ảnh lưu niệm. Đối với mình, Bưu điện trung tâm là nơi vô cùng lý tưởng để có thể chụp ảnh, đồng thời cũng có thể dành thời gian tham quan, tìm hiểu về kiến trúc và văn hóa”, chị Trâm nói.

Những tà áo dài đủ sắc màu xuất hiện dày đặc hơn khi Tết cận kề. Người đến chụp ảnh không phân biệt tuổi tác, từ nhóm bạn trẻ đến các gia đình nhiều thế hệ. Bưu điện vì thế trở thành không gian kết nối ký ức chung của nhiều người.

Sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc lịch sử, dịch vụ bưu chính truyền thống và những xu hướng hiện đại đã tạo nên sức sống riêng cho Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Những ngày cận Tết, nơi đây không chỉ là điểm tham quan, mà còn là không gian lưu giữ ký ức, kết nối cảm xúc và lan tỏa không khí xuân giữa lòng thành phố.