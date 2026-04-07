Ngắm Sài Gòn từ trực thăng: Cú hích du lịch hay phép thử nhiều rủi ro?

Ngày 27/3, thông tin từ Sở Du lịch TP.HCM cho biết, trong chiến lược kích cầu du lịch dịp lễ 30/4 và mùa hè 2026, sở xác định việc làm mới sản phẩm là yếu tố then chốt nhằm giữ chân du khách và gia tăng chi tiêu. Trong đó, tour trực thăng ngắm đô thị được xem là điểm nhấn, hướng đến phân khúc khách cao cấp, khách quốc tế và những người tìm kiếm trải nghiệm khác biệt.

Theo kế hoạch, các chuyến bay xuất phát từ sân bay Vũng Tàu với thời lượng từ 15 đến 60 phút, cho phép du khách quan sát toàn cảnh TP.HCM từ trên cao, kết nối các điểm từ Vũng Tàu đến khu trung tâm, sông Sài Gòn hay khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Mức giá dao động từ khoảng 2,9 triệu đến hơn 10 triệu đồng mỗi khách, tùy theo hành trình và vị trí chỗ ngồi. Đại diện ngành du lịch cho rằng sản phẩm không chỉ mang lại trải nghiệm mới lạ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đô thị hiện đại, năng động.

Tour ngắm TPHCM từ trên cao từng khởi động tại Bệnh viện Quân y 175 vào năm 2019

Tuy nhiên, khi sản phẩm được “kích hoạt” trở lại, những băn khoăn về hiệu quả thực tế đang được đặt ra. Trong trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, Trần Ngọc Đông Quân, Trưởng phòng Quản lý Lữ hành, Sở Du lịch TP.HCM nhìn nhận, tour trực thăng không phải là mô hình hoàn toàn mới. Trước đó, vào giai đoạn khoảng năm 2019, dịch vụ bay ngắm TP.HCM từng được thí điểm tại Bệnh viện Quân y 175. Tuy nhiên, chương trình khi đó chủ yếu dừng ở mức thử nghiệm, chưa thể triển khai rộng rãi do vướng nhiều yếu tố về điều kiện khai thác, pháp lý cũng như hạn chế về nhu cầu thị trường.

“Ở thời điểm trước, việc triển khai gặp không ít khó khăn từ hạ tầng đến cơ chế phối hợp. Sản phẩm cũng mới ở giai đoạn thăm dò nên chưa đủ điều kiện để công bố rộng rãi”, ông Quân cho biết và thêm rằng, bối cảnh hiện nay đã có những thay đổi nhất định, từ sự tham gia chủ động của doanh nghiệp đến nhu cầu trải nghiệm mới của du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

Tuy nhiên, khi được hỏi về cơ sở đánh giá nhu cầu thị trường và tính hiệu quả của dịch vụ ngắm thành phố từ trên cao, đại diện Sở Du lịch cho rằng một số chương trình bay thử nghiệm gần đây với khách quốc tế ghi nhận phản hồi tích cực. Đây được xem là tín hiệu cho thấy thị trường có tiềm năng, dù quy mô chưa thực sự rõ ràng.

Bài toán chi phí cũng là rào cản lớn khi mức thấp nhất là 2,9 triệu đồng cho khoảng 15 phút bay và cao nhất khoảng 10 triệu đồng tùy thời gian bay và vị trí chỗ ngồi. Đây là mức giá không dành cho số đông trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, thu nhập người dân bị ảnh hưởng, khả năng tiếp cận của thị trường nội địa là dấu hỏi lớn. Ngay cả với khách quốc tế, sản phẩm này cũng phải cạnh tranh với nhiều trải nghiệm cao cấp khác tại các điểm đến trong khu vực.

Sở Du lịch TP.HCM kỳ vọng tour ngắm đô thị từ trên cao sẽ góp phần kích cầu du lịch

Thực tế cho thấy, chính những yếu tố này từng khiến tour trực thăng “hụt hơi” trong lần thử nghiệm trước do chi phí vận hành cao, phụ thuộc vào nhiều điều kiện kỹ thuật, trong khi lượng khách chưa đủ lớn để đảm bảo hiệu quả kinh tế. Đây là bài toán mà lần tái khởi động này buộc phải đối mặt.

Theo Trần Ngọc Đông Quân, hướng đi hiện nay không đặt mục tiêu phát triển đại trà mà tập trung vào phân khúc khách có khả năng chi trả cao. Các doanh nghiệp được khuyến khích thiết kế sản phẩm linh hoạt, kết hợp với các dịch vụ khác để gia tăng giá trị thay vì cạnh tranh về giá. Đồng thời, ngành du lịch cũng sẽ theo dõi sát phản ứng thị trường để điều chỉnh phù hợp.

Mặt khác, việc định vị sản phẩm ở phân khúc cao cấp cũng đồng nghĩa với quy mô thị trường hẹp. Trong khi đó, để vận hành hiệu quả, tour trực thăng cần lượng khách ổn định và đủ lớn – điều không dễ đạt được nếu chỉ phụ thuộc vào một nhóm khách nhất định. Việc đánh giá hiệu quả cũng không thể chỉ dựa trên số lượng khách mà cần tính đến khả năng duy trì dài hạn cũng như mức độ lan tỏa và đóng góp thực sự cho ngành du lịch. Đây là điểm nghẽn ngành du lịch TP.HCM cần tính toán kỹ lưỡng và có phương án phù hợp.

Ở góc độ tích cực, các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch cho rằng, xu hướng du lịch trải nghiệm, cá nhân hóa và cao cấp đang gia tăng, đặc biệt sau đại dịch. Du khách ngày càng sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm độc đáo, khác biệt. Nếu được khai thác hiệu quả, tour trực thăng có thể trở thành sản phẩm mang tính biểu tượng, góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch TP.HCM.