Lịch dự kiến mùa lúa chín 2025

Nếu có kế hoạch săn mùa vàng tại các tỉnh miền núi phía Bắc, du khách nên chọn thời điểm từ khoảng 10/9 cho đến hết tháng. Theo dự kiến, lúa sẽ chín sớm nhất ở khu vực quanh Sa Pa (Lào Cai), sau đó đến Mù Cang Chải, Tú Lệ (Yên Bái) và Hoàng Su Phì (Hà Giang cũ, nay thuộc Tuyên Quang).

Theo anh Giàng A Chay, một người làm du lịch tại Mù Cang Chải, hiện thời tiết ở vùng này rất đẹp, nắng nhẹ và không khí mát mẻ. Đầu tháng 9, một số nơi lúa đã ngả vàng, nhưng đa phần vẫn đang xanh mơn mởn. "Dự kiến khoảng hai tuần nữa, lúa sẽ bắt đầu chín rộ và kéo dài khoảng hai tuần", anh nói.

Giàng A Chay cũng cho biết thêm nếu du khách muốn tận hưởng cảnh thiên nhiên đẹp, không muốn phải chen chúc, có thể đến Mù Cang Chải thời điểm hiện tại. "Mù Cang Chải khi lúa còn xanh cũng xứng đáng để ghé chơi", Giàng A Chay cho hay.

Ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải tuần đầu tháng 9. Ảnh: Giàng A Chay

Tại Hoàng Su Phì, với những nơi nhiều ruộng bậc thang như Bản Phùng, Bản Luốc, Thông Nguyên, đỉnh điểm mùa vàng dự kiến rơi vào tuần thứ ba của tháng 9.

Sau khi tham khảo thông tin từ dân địa phương, travel blogger Win Đi, người đã săn được lúa vàng năm ngoái, gợi ý du khách nếu có kế hoạch đi săn lúa vàng nên đi trong khoảng 26/9 đến 5/10. Nếu sang đầu tháng 10, du khách sẽ có thêm trải nghiệm cùng bà con thu hoạch lúa trên các thửa ruộng.

Từ 20 đến 25/9, lúa bắt đầu chín ở Hoàng Su Phì, khung cảnh vừa vàng vừa xanh, đến tầm 26/9 đến 5/10 là đỉnh cao của mùa vàng. Đây là thời điểm tuyệt nhất để săn ảnh. Còn sau đó là không khí mùa gặt, "cảnh sắc vừa rực rỡ vừa chân thực", Win Đi cho biết.

Còn nếu chọn Sa Pa, du khách có thể lên đường ngay trong tuần này hoặc tuần sau. Theo chị Lam Linh, một du khách Hà Nội đến Lào Cai vào dịp nghỉ lễ 2/9, lúa ở các ruộng bậc thang thuộc Bắc Hà, Sín Thầu, Ngũ Chỉ Sơn, Ý Linh Hồ, Tả Van đã bắt đầu vàng, một số khu vực đã chín rộ.

"Tại một số nơi ở Lào Cai, lúa đã chín, nông dân bắt đầu gặt. Một số nơi khác, dự kiến trong tuần sau, trước 15/9 nếu trời nắng, lúa cũng sẽ được gặt nhiều", chị Linh cho hay.

Khu vực bản Tả Van, Sa Pa đầu tháng 9. Ảnh: Lam Linh

Theo dự báo, thời tiết tại khu vực miền núi phía Bắc hai tuần cuối tháng 9 dao động từ 20 đến 25 độ C, thích hợp cho các chuyến đi săn mùa vàng.