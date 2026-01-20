Săn mây trên đỉnh Ngũ Chỉ Sơn

Ngũ Chỉ Sơn thuộc khu vực đèo Hoàng Liên Sơn, nằm giáp ranh giữa xã Ngũ Chỉ Sơn (tỉnh Lào Cai) và xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu). Đỉnh núi cao 2.858m, là một trong 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Ngũ Chỉ Sơn còn được gọi là “núi bàn tay” hay “núi năm ngón tay”, bởi gồm năm ngọn núi đứng sát nhau, nhìn từ xa như năm ngón tay xòe thẳng lên trời. Đây là một dãy núi đá độc lập, được ví như gạch nối giữa khối núi Fansipan và Bạch Mộc Lương Tử.

Xuất phát từ chân núi thuộc xã Ngũ Chỉ Sơn, người leo núi phải vượt qua nhiều đoạn đá hiểm trở, những khe dốc gần như thẳng đứng. Ngọn núi này được giới leo núi đánh giá có độ khó 7/10, thuộc nhóm những đỉnh núi khó chinh phục nhất Việt Nam.

Để chinh phục ngọn núi an toàn, các nhóm leo núi thường thuê porter (người gùi đồ - PV) địa phương dẫn đường, mang vác hành lý và nấu ăn tại các điểm dừng chân. Những vật dụng cần thiết như thiết bị y tế, gậy trekking, dây chằng cũng được chuẩn bị đầy đủ.

“Ngũ Chỉ Sơn là một trong những đỉnh núi khó săn mây. Ngay cả với những người thường xuyên dẫn khách trekking, cũng phải có duyên mới gặp được một biển mây đẹp. Việc săn mây ở đỉnh núi này không chỉ phụ thuộc vào độ cao mà còn rất nhạy với địa hình và điều kiện khí tượng khu vực. Thời điểm thích hợp thường từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, khi thời tiết lạnh, ít mưa và độ ẩm cao”, anh Bùi Đình Sơn - người leo núi và tổ chức các tour trekking - cho biết.

Để chinh phục đỉnh núi, nhóm của anh Sơn xuất phát từ trung tâm xã Sa Pa, di chuyển hơn 20 km bằng xe ô tô, sau đó leo núi chừng 7 km từ chân núi. “Từ 9h sáng đến gần 17h chúng tôi mới lên tới đỉnh, dù cả nhóm đều có thể lực tốt và kinh nghiệm leo núi”, anh Sơn chia sẻ.

Theo anh Sơn, nhóm của anh may mắn bắt gặp biển mây trên đỉnh núi. Khi đó, mặt trời chưa khuất hẳn, ánh nắng len qua từng lớp mây trắng dày đặc, mở ra khung cảnh lung linh.

Nhóm của anh Sơn thực hiện hành trình 2 ngày 1 đêm. Sau khi chinh phục đỉnh núi, cả nhóm ở lại nghỉ ngơi, nấu ăn và ngắm cảnh trên đỉnh.

Đỉnh cao nhất trong quần thể năm đỉnh của Ngũ Chỉ Sơn mới được người dân địa phương mở lối lên vào cuối năm 2017, bằng việc lắp đặt một số cầu thang gỗ và dây hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn cho người leo núi. Chóp inox trên đỉnh được cắm vào cuối năm 2018.

Từ đỉnh Ngũ Chỉ Sơn, vào những ngày quang đãng, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của nhiều đỉnh núi nổi tiếng như Fansipan, Lảo Thẩn, Nhìu Cồ San, Kỳ Quan San, Chu Va, cùng biển mây biến ảo không ngừng. Không chỉ ban ngày, khi đêm xuống, Ngũ Chỉ Sơn còn mang vẻ đẹp khác biệt với bầu trời đầy sao và những cánh rừng, cây cối chìm trong tĩnh lặng. Để chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của Ngũ Chỉ Sơn và bảo đảm an toàn, người dân và các porter khuyến cáo du khách cần theo dõi kỹ thời tiết, lựa chọn những ngày nắng ráo để leo núi.