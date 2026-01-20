'Đảo hoa anh đào' rực rỡ giữa lòng Điện Biên

Nằm giữa lòng hồ Pá Khoang cách trung tâm thành phố Điện Biên khoảng 20 km, có một hòn đảo nổi bật với rừng hoa anh đào. Mùa này, hoa đua nhau nở, tạo nên khung một không gian tách biệt giữa rừng núi Tây Bắc.

Uyên, du khách ghé thăm đảo hoa vào dịp đầu năm mới, cho biết việc di chuyển khá thuận tiện khi chỉ cần tìm kiếm từ khóa "đảo hoa anh đào" trên Google Maps là ra điểm đến.

"Đường đi không khó, chủ yếu có một trục chính, nhưng do khu vực khá hoang vu và ít biển chỉ dẫn nên nếu có thêm bảng hướng dẫn sẽ giúp người đi yên tâm hơn", Uyên nói. Đường vào đảo có một số đoạn dốc, người lái xe cần vững tay lái, đặc biệt nếu đi xe máy.

Đảo hoa anh đào có hơn 300.000 cây, trong đó có khoảng 5.000 cây đồng loạt nở rộ vào mùa xuân.

Giữa tháng 1 là thời điểm hoa nở rộ nhất. Cả hòn đảo nhỏ như trôi bồng bềnh giữa mặt hồ xanh biếc, sắc hồng ngọt ngào phản chiếu trong nắng tạo nên khung cảnh vừa nên thơ vừa bình yên.

Hoa anh đào tại Pá Khoang là giống Sakura Nhật Bản, nở thành từng tán lớn, cánh mỏng. Nhờ nằm ở nhiệt độ cao trên 1.000 m, khí hậu mát mẻ quanh năm và chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm lớn tạo điều kiện để hơn 20 giống anh đào trên đảo phát triển ổn định.

Với vị trí nằm trong quần thể hồ Pá Khoang, đảo hoa anh đào đang dần trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn mỗi dịp đầu năm.