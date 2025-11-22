Từ làng chài nhỏ trở thành bến càng đẹp bậc nhất thế giới

Nếu phải chọn một biểu tượng đại diện cho vẻ đẹp sôi động, hiện đại mà vẫn đậm dấu ấn văn hóa của Hồng Kông thì cảng Victoria (Victoria Harbour) chắc chắn là cái tên đứng đầu danh sách.

Tựa như một dải lụa uốn cong giữa đảo Hồng Kông ở phía Nam và bán đảo Cửu Long ở phía Bắc, cảng tự nhiên này không chỉ là cửa ngõ giao thương quan trọng bậc nhất châu Á mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn bậc nhất của xứ Cảng Thơm.

Sở hữu địa hình sâu, kín gió và an toàn, cảng Victoria đóng vai trò trung tâm trong hành trình phát triển của Hồng Kông. Từ một làng chài nhỏ trở thành một trong những trung tâm tài chính, thương mại lớn nhất thế giới.

Không chỉ có ý nghĩa kinh tế, khu vực trên và quanh cảng còn được phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông. Ba đường hầm xuyên biển: Cross-Harbour Tunnel, Eastern Harbour Crossing và Western Harbour Crossing kết nối nhuần nhuyễn hai bờ thành phố, tạo nên nhịp sống năng động của Hồng Kông.

Với du khách, cảng Victoria chính là không gian để chiêm ngưỡng toàn cảnh đường chân trời mang tính biểu tượng của Hồng Kông. Từ Tsim Sha Tsui Promenade ở phía Cửu Long, du khách có thể thả bộ dọc bờ biển, ngắm hàng dài toà nhà chọc trời sáng rực khi màn đêm buông xuống. Trong khi đó, từ đỉnh Victoria Peak - “nóc nhà” của Hồng Kông, khung cảnh cảng mở ra ngoạn mục như một bức tranh sống động.

Đài quan sát Sky100 tại tòa tháp ICC cũng là địa điểm không thể bỏ qua, mang đến tầm nhìn 360 độ ôm trọn sự phồn hoa của thành phố.

Ngoài ra, Bảo tàng Hàng hải Hồng Kông tại bến tàu số 8 là nơi lưu giữ hơn 1.000 hiện vật quý giá, kể những câu chuyện về hành trình biển, thương mại và lịch sử hình thành đô thị.

Đến Hồng Kông mà bỏ lỡ “A Symphony of Lights” - màn trình diễn ánh sáng, âm thanh diễn ra mỗi tối sẽ là một thiếu sót lớn. Hơn 40 tòa nhà hai bên bờ cảng cùng tham gia tạo nên bữa tiệc ánh sáng phóng khoáng, từng được ghi nhận là “buổi trình diễn ánh sáng thường trực lớn nhất thế giới”.

Những dịp lễ lớn như Quốc khánh, Tết Nguyên đán hay Trung thu, bầu trời phía cảng còn được nhuộm rực bởi những màn pháo hoa quy mô, thu hút hàng trăm nghìn người.

Mới đây, hai thành viên của nhóm nhạc K-pop nổi tiếng SEVENTEEN đã có một trải nghiệm thú vị trong chuyến lưu diễn tại Hồng Kông. Trong đêm khám phá, bộ đôi này đã lựa chọn ngắm nhìn vẻ đẹp của Hồng Kông từ trên một chiếc thuyền buồm biểu tượng, thưởng thức khung cảnh lung linh của đường chân trời đầy màu sắc.

Trên sân thượng của một quán bar nổi tiếng, cả hai nghệ sĩ đã trải nghiệm không gian ẩm thực độc đáo với tầm nhìn rộng mở ra thành phố. Tại đây, các loại cocktail sáng tạo được pha chế tỉ mỉ, kết hợp cùng những món ăn đặc trưng như vịt quay Bắc Kinh, dim sum.

Sự hòa quyện giữa đồ uống và ẩm thực Á - Âu mang đến một lựa chọn đáng cân nhắc cho hành trình khám phá Hồng Kông. Đây cũng được xem là điểm dừng chân thú vị, phù hợp cho những ai muốn thưởng thức ẩm thực trong không gian cao tầng của thành phố.