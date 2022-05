Pù Luông thiên đường hoang sơ

Thứ Bảy, ngày 14/05/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Pù Luông là vùng đất có vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ còn rất hoang sơ nhưng cũng rất nên thơ, bình dị với những thửa ruộng bậc thang êm đềm bên nếp nhà sàn.

Pù Luông ở đâu?

Pù Luông cách TP Thanh Hoá 130km về phía Tây Bắc, cách Thị trấn Cành Nàng (huyện Bá Thước) 20km, cách Hà Nội 180km theo hướng Tây Tây Bắc.

Pù Luông hay tên đầy đủ là Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Pù Luông nằm trên địa bàn 2 huyện Bá Thước và Quan Hoá của tỉnh Thanh Hoá. Nói đơn giản thì Pù Luông được mệnh danh là Tây Bắc của vùng Bắc Trung Bộ. Còn nói rõ ràng thì mọi thứ của Pù Luông vẫn là một vùng đất thuộc dải Tây Bắc nên từ cảnh quan, văn hoá, đời sống, ẩm thực hay mọi thứ thì sẽ cho bạn cảm nhận không khác gì Tây Bắc.

Chuỗi du lịch sinh thái ở Pù Luông thì có nhiều bản nằm rải rác trên 4 xã Thành Lâm, Thành Sơn, Cổ Lũng, Lũng Cao huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá.

Tận hưởng! Nằm im một chỗ hít thở và về với Thiên Nhiên. Pù Luông không dành cho những bạn thích du lịch sang chảnh và chỗ hoạt náo đông người. Một vùng đất có vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ còn rất hoang sơ nhưng cũng rất nên thơ, bình dị với những thửa ruộng bậc thang êm đềm bên nếp nhà sàn của những bản làng dân tộc sinh sống tại nơi đây. Pù Luông hoàn toàn thích hợp cho những ai muốn nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái về với thiên nhiên. Vẻ đẹp về cảnh sắc thiên nhiên và cuộc sống nơi đây để lại trong mình nhiều ấn tượng và cảm giác yên bình mong muốn được quay lại.

Đến Pù Luông bằng cách nào?

Nghe thì có vẻ rừng rú xa xôi cách trở khó đi, nhưng đúng là hơi khó đi thật đối với những người chưa đi bao giờ. Để tới đây có rất nhiều đường đi nên sẽ có nhiều sự lựa chọn di chuyển cho bạn.

Đi Pù Luông bằng xe khách

Cách 1: Nếu di chuyển bằng xe khách từ Hà Nội, bạn có thể đón xe ở bến Giáp Bát, Nước Ngầm hoặc Mỹ Đình đều được. Tuyến xe khách phổ biến để đi Pù Luông là Hà Nội – Bá Thước – Thanh Hóa với giá vé khoảng 120.000 vnđ/người. Xe sẽ về đến thị trấn Cành Nàng (Bá Thước, Thanh Hóa) . Sau đó bạn có thể bắt taxi hoặc xe ôm để di chuyển đến Pù Luông khoảng 20km. Nhớ thương lượng giá trước.

Cách 2: Đi xe bus riêng của khu nghỉ dưỡng, cái này chắc dễ nhất nè. Bạn chỉ cần tìm, liên hệ và đặt phòng của khu nghỉ ở Pù Luông. Đa số các khu bây giờ đều có xe bus đón trả khách tại Hà Nội rồi nên tiện vô cùng.

Đi Pù Luông bằng xe riêng

Đoạn này mới thích này. Có 4 cung đường dẫn tới Pù Luông tính từ Hà Nội nha.

Cung số 1: Dễ đi nhất!

Hà Nội - Xuân Mai- Đường mòn Hồ Chí Minh - Huyện Cẩm Thuỷ( Tỉnh Thanh Hoá) - Thị trấn Cành Nàng Bá Thước- Pù Luông. Cái này dễ đi, cứ theo GG Map thôi.

Cung số 2:

Hà Nội - Xuân Mai- Hoà Bình- Quốc lộ 6- tới ngã 3 chợ Lồ huyện Tân Lạc rẽ phải đi Lũng Vân, Lũng Cẩm- Sang Lũng Cao- Son Bá Mười - Pù Luông. Cung này không dành cho người tay lái yếu, ít kinh nghiệm.

Cung số 3:

Hà Nội- Xuân Mai- Hoà Bình- Quốc lộ 6- Thị Trấn Mai Châu- Phú Lệ Quan Hoá- Pù Luông. Cung này hay vì kết hợp chơi cả Mai Châu được nha.

Cung số 4:

Cung này bỏ qua vì chỉ dành cho những người mua đường thôi.

Hà Nội - Quốc lộ 1- Thanh Hoá- Bá Thước - Pù Luông.

Đi Pù Luông thời điểm nào đẹp nhất?

Do khí hậu nơi đây quanh năm mát mẻ lại xanh tươi, nên đi lúc nào cũng được. Tuy nhiên, để mà nói thì có màu lúa trông vẫn thích hơn nhiều. Ở đây có 2 vụ lúa 1 năm. Bắt đầu đẹp từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 6 - và từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 9.

Ở đâu?

Pù Luông chỉ có vài resort đếm trên đầu ngón tay đẹp nổi tiếng là Pù Luông retreat, Pù Luông Eco Garden, Pù Luông Nature Home,...đa số đều có view săn mây và bể bơi. Tuy nhiên vào dịp cao điểm hay cháy phòng.

Lần này mình book gấp mà ăn may ở Pù Luông Retreat còn phòng. Chất lượng khá tuyệt, phòng đúng chuẩn rất gần gũi thiên nhiên. Mỗi tội không có TV thôi. Còn đẹp như thế nào thì các bạn xem ảnh là rõ.

Giá các resort này chỉ giao động từ 1tr8-3tr2/phòng thôi.

Còn lại ở đây có khoảng trên dưới 40 cái Homestay nhà sàn nhỏ lẻ, giá thì cũng rất rẻ thôi. Cái này các bạn vui lòng tìm GG là ra thông tin để liên hệ nha

Ăn gì?

Ở Pù Luông bạn sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ăn ngay tại resort hoặc homestay bạn đang ở. Vì ra ngoài là không có hàng quán nào đâu.

Ăn ở đây cũng rẻ thôi tuỳ theo bạn gọi món. Thứ đắt nhất chắc là vịt Cổ Lũng.

Vịt Cổ Lũng là món ăn nổi tiếng và là đặc sản vùng này, bạn nên thưởng thức cùng các món dân tộc như ốc đá, cá suối, măng rừng nha.

Hôm trước mình ăn con vịt nướng móc mật hết 460k mà được 1 đĩa 2 người ăn. Tuy nhiên đây là món đắt nhất, chứ ăn đồ tây ở đây thì rẻ bèo à.

Chơi gì ở Pù Luông?

Nếu có thời gian bạn nên khám phá thêm các điểm dưới đây:

Bản Kho Mường – Hang Dơi

Kho Mường là thung lũng hoang sơ thuộc vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, nơi người Thái Trắng định cư và sinh sống từ lâu đời. 1 điểm nhấn quan trọng của Bản Kho Mường chính là Hang Kho Mường hay còn gọi là Hang Dơi - hang động bí hiểm bị bỏ quên giữa vùng đấy còn yên ngủ. Lối vào hang là con đường đất cheo leo được cây rừng phủ kín. Từ ngoài vào, Hang Dơi chỉ tầm hơn 100m nhưng lòng hang rộng tới hơn 2.5 km, với rất nhiều ngóc ngách ăn sâu vào lòng đất. Hang rất đẹp và đáng đi.

Từ đây bạn còn có thể di chuyển tới 4 bản Mường khác là Bản Bốn, Thành Công, Cao Hoong và Bản Kịt để tìm hiểu những nét đặc trưng văn hóa riêng biệt ở nơi này.

Bản Đôn – Cọn nước biểu tượng Pù Luông

Trung tâm du lịch của Pù Luông, nơi có ruộng bậc thang đẹp nhất khu vực và có nhiều lựa chọn chỗ ở nhất.

Cọn nước hay guồng nước – một biểu tượng văn minh nông nghiệp một thời.

Son - Bá - Mười: SaPa của Bắc Trung Bộ

Cung đường dành cho những người thích chinh phục những cung đường khó. Dân phượt mà không biết đến nó là một thiếu sót. Nhưng thường ít ai đi từ Pù Luông lên đây, mà chủ yếu mọi người sẽ đi từ phía Hoà Bình sang tiện hơn nhiều.

Bản Hiêu - Thác Hiêu

Bản Hiêu và thác Hiêu thuộc xã Cổ Lũng dành cho những bạn thích nước, thích tắm suối rất okie. À một điều đặc biệt là vịt Cổ Lũng ở đây nổi tiếng ngon nhé.

Đỉnh Pù Luông

Con đường trekking hấp dẫn dành cho dân trek thôi nha. Pù Luông là cách gọi của người dân tộc Thái, mang ý nghĩa là ngọn núi cao nhất trong vùng, đỉnh Pù Luông cao trên 1.700m và chỉ dành cho dân du lịch ưa khám phá mạo hiểm.

Chợ phiên Phố Đòn

Khi đến du lịch Pù Luông, du khách không nên bỏ qua cơ hội tham gia chợ phiên Phố Đòn được diễn ra vào thứ 5 và chủ nhật hàng tuần. Đây là khu chợ giao thương không chỉ các mặt hàng còn là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa của đồn bào các dân tộc: Kinh, Thái, Mường,…Các mặt hàng ở đây chủ yếu là tự cung tự cấp và khi đem bán, người dân còn có thể dùng các mặt hàng có giá trị tương đương để đổi lấy thứ mình muốn. Chợ nằm trên đường đi bản Hiêu.

Chi phí

Nói chung đi Pù Luông chỉ ngại xa thôi chứ mọi thứ đối với mình đều rẻ hơn so với các khu khác. Mình đi 2N1Đ book combo 1700k/người ở resort, có xe đưa đón 2 chiều từ Hà Nội, free 1 bữa sáng + 1 bữa trưa ngày đến. Ca vừa khó vừa gấp, thứ 7 đi mà trưa thứ 6 mới quyết định tìm và book phòng, rất may có chị Trang Thuy Nguyen take care nhiệt tình nên mình đã book được phòng chỉ sau 1 tiếng.

Cộng cả bữa tối, bữa trưa ngày hôm sau và tiền thuê xe đi chơi bản, tiền đồ ăn vặt tất tần tật là vào khoảng 2500k/ người.

Nhược điểm và lưu ý :

- Buổi tối ở đây hơi buồn nên mọi người nên mua theo ít đồ ăn vặt ít bia rượu rồi ngồi nghe cóc dế kêu và chill cùng nhau nhé!

- Nên mang thêm loa di động để nghe nhạc cho phê vì ở đây không có tivi.

- Còn lại mọi thứ với mình rất vừa vặn và ok.

Chúc các bạn có một trải nghiệm tuyệt vời tại Pù Luông với những bức hình so deep nha!

Ngắm những hình ảnh ở Pù Luông

