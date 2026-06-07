Bí quyết lên thực đơn cho cả tuần: Tiêu chí thanh mát, nhẹ bụng, nấu siêu nhanh

Món chính dễ ăn trong ngày hè oi nóng

Vào mùa hè, các món ăn nên hạn chế dầu mỡ, không quá đậm vị, và tốt nhất là có thể dùng ấm hoặc nguội. Dưới đây là vài món chính vừa đơn giản, vừa phù hợp khẩu vị ngày nắng nóng:

Cá kho tộ: Hương vị mặn mà, đậm đà, ăn rất đưa cơm. Chỉ cần thêm tiêu xây nhuyễn, bạn không cần lo về mùi tanh dù có ăn lúc nguội, rất phù hợp với mùa hè.

Gà luộc chấm muối chanh: Thịt gà luộc chín tới giữ được độ ngọt tự nhiên, kết hợp với muối chanh ớt cay nhẹ, mặn mà giúp đánh thức vị giác và làm bữa cơm thêm hấp dẫn.

Cá kho tộ: Hương vị mặn mà, đậm đà, ăn rất đưa cơm.

Thịt ba chỉ rang cháy cạnh: Lớp thịt cháy cạnh thơm phức, béo vừa phải, ăn kèm dưa leo hoặc cơm trắng đều ngon.

Đậu phụ sốt cà chua: Món ăn chay thanh mát, màu sắc bắt mắt, trẻ con và người lớn đều thích, phù hợp cho ngày hè oi bức bởi vị chua thanh mát.

Món rau và canh giải nhiệt mùa hè cực dễ nấu

Những món canh thanh mát và rau xanh luôn là phần không thể thiếu trong thực đơn món ngon mỗi ngày mùa hè.

Không chỉ giúp cân bằng dinh dưỡng, các món canh còn đóng vai trò như món giải nhiệt mùa hè hiệu quả, hỗ trợ tiêu hóa và làm dịu cơ thể trong những ngày nắng nóng. Bạn có thể tham khảo một vài gợi ý món canh mát lành, dễ nấu, cả nhà đều yêu thích:

Canh cua rau đay mồng tơi: Món ăn truyền thống giúp bổ sung canxi, làm mát gan.

Canh chua cá lóc: Vị chua thanh tự nhiên kích thích vị giác, chống ngán hiệu quả.

Canh cua rau đay mồng tơi: Món ăn truyền thống giúp bổ sung canxi, làm mát gan.

Canh sườn nấu sấu: Hương sấu tươi hoà quyện cùng vị ngọt của sườn cho món ăn thanh mát ngày hè.

Canh bí đao thịt bằm: Bí đao có tính mát, lợi tiểu, hỗ trợ giảm nhiệt cơ thể rất tốt, nấu cùng với thịt bằm cho một nguồn protein bổ dưỡng.

Nếu như bạn vẫn muốn bổ sung đủ rau nhưng không có nhiều thời gian chế biến cầu kỳ, bạn có thể tham khảo các món gỏi và salad thanh mát, vừa dễ làm vừa bắt mắt.

Gỏi gà trộn rau răm: Thịt gà xé mềm, rau thơm và hành phi tạo nên hương vị cân bằng.

Gỏi sứa xoài xanh: Vị giòn của sứa, chua nhẹ của xoài, cay cay của ớt khiến món ăn cực cuốn.

Salad dưa leo cà chua: Rau củ tươi mát, dễ chế biến, thích hợp cho người ăn kiêng.

Gỏi bò bóp thấu: Vừa giàu dinh dưỡng, vừa hấp dẫn với vị chua cay hài hoà.

Món tráng miệng và ăn vặt mùa hè mát lạnh

Không chỉ giải nhiệt sau mỗi bữa ăn, các món ăn vặt mát lạnh luôn là lựa chọn được yêu thích để tận hưởng giải nhiệt cả ngày.

Đặc điểm chung của những món ăn vặt ngày hè thường mát lạnh từ bên ngoài và có khả năng giải nhiệt từ bên trong. Bạn có thể tham khảo các món dễ tìm nguyên liệu làm tại nhà như:

Chè khúc bạch: Thơm mùi hạnh nhân, béo nhẹ, mát lạnh – món tráng miệng quốc dân.

Sữa chua trái cây: Dễ làm, hỗ trợ tiêu hoá và làm đẹp da.

Chè sen hạt đậu xanh: Vừa thanh mát, vừa hỗ trợ an thần, ngủ ngon.

Sữa chua trái cây: Dễ làm, hỗ trợ tiêu hoá và làm đẹp da.

Xoài dầm chua ngọt: Vị chua ngọt cay giòn giòn ăn hoài không chán.

Thực đơn món ngon mỗi ngày mùa hè cho cả tuần