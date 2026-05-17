Hà Nội rực rỡ sắc màu phượng vĩ, hoàng yến

Những ngày giữa tháng 5, muồng hoàng yến đồng loạt bung nở vàng rực trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Dọc các cung đường như Thanh Niên, Nguyễn Đình Thi hay Trích Sài, sắc hoa nhuộm vàng không gian ven hồ Tây dưới nắng đầu hè.

Muồng yến không chỉ đẹp quý phái mà còn có mùi hương thơm dịu nhẹ và thư thái. Hoa mọc thành từng chùm với độ dài từ 20 - 40 cm.

Sắc hoa óng ả làm bừng sáng phố phường, níu chân nhiều người dừng lại ngắm nhìn, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Phượng vĩ cũng đang vào mùa nở rộ, nhuộm đỏ nhiều tuyến phố Hà Nội.

Những tán phượng đỏ nổi bật bên dòng sông Tô Lịch, tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị.

Sắc đỏ của phượng vĩ gợi nhớ không khí mùa hè và ký ức tuổi học trò.

Hà Nội như bừng sáng hơn trong những ngày phượng đỏ phủ kín góc phố, con đường.

Giữa nhịp sống đô thị vội vã, sắc vàng của hoàng yến và màu đỏ rực của phượng vĩ như khiến Hà Nội chậm lại đôi chút, mang đến những khoảng lặng dịu dàng rất riêng của mùa hè Thủ đô.