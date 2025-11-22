Phố cổ Hội An ngập bùn non

Từ chiều 21/11, nước lũ hầu hết đã rút khỏi tuyến đi bộ phố cổ và khu dân cư bên kia sông Hoài. Lũ từ thượng nguồn sông Thu Bồn đổ về do mưa lớn và thủy điện xả lũ khiến phố cổ ngập bùn non, lực lượng chức năng cùng người dân được huy động dọn rửa. Đoạn giữa đường Bạch Đằng vẫn ngập khoảng 0,4 m. Nhân viên Công ty Cổ phần Công trình công cộng Hội An dùng xe xúc chuyên dụng, xe bồn xịt nước để xử lý lớp bùn trên nhiều tuyến phố.

Từ 16/11, nước bắt đầu dâng vào phố cổ; những ngày sau, có thời điểm đường Bạch Đằng ven sông Hoài ngập đến 1,5 m, nhiều tuyến phố phía trong ngập 0,8-1 m.

Bùn non phủ kín từ vỉa hè xuống đường Bạch Đằng, có nơi lớp bùn dày khoảng 0,2 m. Bất chấp tuyến đường này chưa thể dọn dẹp, nhiều thuyền du lịch vẫn đón khách đoàn đi tham quan sông Hoài.

Đường Bạch Đằng đoạn từ Châu Thượng Văn về Chùa Cầu đã được ưu tiên dọn sạch bùn ngay khi nước rút để du khách tham quan, song Phố cổ Hội An chưa bán vé trở lại.

Phố cổ Hội An chưa bán vé tham quan trở lại nhằm tạo điều kiện cho người dân được phép đi xe máy trong các tuyến phố đi bộ để dọn dẹp lũ.

Tuyến đường Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Hoàng... phủ kín bùn non. Người dân dùng xe máy để di chuyển đồ đạc qua đoạn đường sình lầy.

Xe xúc gom bùn từ những tuyến đường bên trong để đẩy ra đường Nguyễn Phúc Chu ven sông Hoài.

Tại đây, nhiều nhân viên môi trường túc trực sẵn, dùng bàn cào đưa bùn lên vỉa hè, lọc rác thải ra khỏi bùn. Bùn sau đó được đẩy ra sông Hoài.

Đây là lần dọn bùn non do ngập lần thứ ba trên đường phố Hội An, trong vòng hơn 3 tuần. Trong đó, đợt mưa đêm 28/10 khiến phố cổ ngập nặng, đường Bạch Đằng, Tôn Nữ Ngọc Hoa, Nguyễn Phúc Chu ven sông Hoài ngập khoảng 2,5 m, trong khi các tuyến đường phía trong như Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai... ngập từ 1,5-2 m.

Nhiều hộ kinh doanh huy động toàn bộ nhân viên dọn bùn trong quán và trên đường, hỗ trợ nhân viên môi trường nhanh trả lại mặt đường để khôi phục du lịch.

Để nước nhanh thoát, nhân viên môi trường phải khơi thông các cửa thu bị rác che hoặc kẹt kín bùn.

Dù nhiều tuyến đường còn phủ bùn non sau lũ, phố cổ Hội An vẫn thu hút đông du khách. Nhiều người nước ngoài dừng lại ghi hình cảnh lực lượng chức năng và người dân dọn bùn trên các tuyến phố.

Nhân viên môi trường cùng người dân khẩn trương dọn dẹp các tuyến phố. Một công nhân cho biết nước rút đến đâu thì ưu tiên làm sạch đến đó.

Nhiều du khách đi chân trần qua đoạn đường lầy, một số khác dùng túi nylon bọc giày để tránh bùn.

Nhiều đoàn khách nước ngoài di chuyển chậm chạp trên vỉa hè, khi đường Nguyễn Hoàng trong khu vực chợ đêm còn ngập bùn non.

Dự kiến trong hôm nay, đường Bạch Đằng, Công Nữ Ngọc Hoa, và khu phố cổ sẽ được dọn dẹp xong.