Hội An ngập sâu, du khách vẫn thích chèo thuyền đi dạo

Một số khách chưa muốn trả phòng nhưng các khách sạn buộc phải đóng cửa vì không đảm bảo an toàn.

Nước lũ ngập sâu tại Hội An, TP Đà Nẵng lên đến gần 2m, chính quyền địa phương nhanh chóng hỗ trợ đưa du khách đến khu vực an toàn.

Trước đó, tối 26/10, nước lũ tại phường Hội An dâng nhanh, nước tràn lên đường Bạch Đằng, chỗ ngập sâu khoảng 0,5 m, đến tối&nbsp;đã dâng lên một mét, lan sang đường Nguyễn Phúc Chu bên kia sông Hoài. Dù phố ngập, nhiều du khách vẫn đi dạo trên vỉa hè, ngắm phố cổ trong nước lũ.

Chính quyền địa phương hỗ trợ đưa du khách đến khu vực an toàn.

Những lần trước, nước ngập nhưng không quá sâu, du khách vẫn lội nước đi dạo trong phố cổ, lần này ngập quá sâu nên bắt buộc phải di dời.

Vẫn có một số du khách thích lội nước dạo phố.

