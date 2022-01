Những truyền thống đón giao thừa kì lạ trên thế giới

Thứ Hai, ngày 31/01/2022 12:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Tùy thuộc vào văn hóa mà các quốc gia trên thế giới sẽ tổ chức lễ hội chào mừng năm mới theo cách độc đáo của riêng họ.

1. 12 quả nho của sự may mắn – Tây Ban Nha

Ở Tây Ban Nha có một truyền thống năm mới là ăn 12 quả nho, mỗi quả nho tượng trưng cho 1 tháng trong năm và ăn vào nửa đêm sẽ giúp đạt được thành công và sự thịnh vượng trong năm mới. Nếu hoàn thành việc này vào đúng 12 giờ đêm, người thực hiện sẽ gặp may mắn trong suốt năm. Đồng thời, hương vị chua hay ngọt của nho sẽ dự đoán những điều bạn gặp phải trong năm mới. Truyền thống này bắt nguồn từ năm 1999, khi một vùng của Tây Ban Nha có vụ mùa thu hoạch nho bội thu.

2. Ném đĩa – Đan Mạch

Theo truyền thống của Đan Mạch, mọi người sẽ lấy đĩa ném vào cửa nhà hàng xóm để mang lại may mắn cho gia chủ trong năm tới. Những chiếc đĩa ít được sử dụng trong năm sẽ được mang đi ném trước cửa nhà bạn bè và gia đình. Người ta tin rằng, đống đồ vỡ càng to trước cửa thì gia chủ càng gặp nhiều may mắn trong năm mới. Người Đan Mạch cũng có bữa ăn giao thừa truyền thống gồm cá tuyết luộc với mù tạt và bánh rán hạnh nhân.

3. Chọn “quần nhỏ” – Mỹ Latin

Ở các nước Mỹ Latin như Mexico, Bolivia, Brazil, màu sắc của chiếc quần trong sẽ quyết định vận mệnh của bạn vào năm sau. Truyền thống cho rằng, màu đỏ sẽ mang lại tình yêu và sự lãng mạn, màu vàng dẫn đến sự giàu có và thành công, màu trắng tượng trưng cho hòa bình và màu xanh lá tượng trưng cho sự an lành và hạnh phúc. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, “quần nhỏ” màu đỏ cũng được tặng vào dịp năm mới như một món quà cầu may và hứa hẹn một năm như ý.

4. Nấu chì – Đức

Ở Đức, người ta nấu chảy những mẩu chì nhỏ bằng cách dùng thìa hơ trên ngon nến sau đó đổ chì chảy vào nước lạnh. Những hình thù kì lạ xuất hiện được cho là sẽ tiết lộ những gì xảy ra trong năm mới. Nếu viên chì tạo thành một quả bóng, có nghĩa là vận may sẽ tới; viên chì hình vương miện tương trưng cho sự giàu có; viên chì hình cây thánh giá biểu thị cho cái chết và hình ngôi sao là biểu tượng của hạnh phúc.

5. Đốt bù nhìn – Ecuador

Để xua đuổi mọi điều xui xẻo trong năm, người dân Ecuador sẽ thực hiện nghi thức đốt bù nhìn giấy vào đêm giao thừa. Họ cũng đốt những bức ảnh chụp những thứ đại diện cho năm vừa qua với mong muốn có một năm mới may mắn và sung túc hơn.

6. Đánh chuông 108 lần – Nhật Bản

Nếu bạn nghĩ rằng, việc đánh 12 hồi chuông vào đêm giao thừa mất quá nhiều thời gian thì ở Nhật Bản, chuông được rung tới 108 lần vào đêm giao thừa theo truyền thống Phật Giáo. Điều này được cho là có tác dụng xóa mọi tội lỗi của con người.

7. Sử dụng đồ vật hình tròn – Philippines

Ở Philippines, với hi vọng mang lại sự thịnh vượng và giàu có, người dân nơi đây tin rằng, việc trang trí nhà cửa và những thứ xung quanh mình bằng những vật hình tròn sẽ mang lại sự giàu có. Chính vì vậy, năm mới họ thường ăn nho, giữ tiền xu trong túi và mặc quần áo chấm bi… với mong muốn có một năm thịnh vượng và sung túc, đủ đầy.

8. Quăng đồ ra khỏi cửa sổ - Ý

Ở một số vùng của Ý có truyền thống vứt đồ đạc cũ không dùng đến ra khỏi cửa sổ vào đêm giao thừa. Để tránh gây thương tích cho người đi đường, đa số người dân chỉ ném những vật nhỏ và mềm để lấy may nhưng nếu du lịch tới đây vào dịp Tết thì bạn vẫn cần để ý những đồ vật được ném ra ngoài. Được biết, phong tục này cũng được thực hiện ở Johannesburg, Nam Phi.

9. Bước chân đầu tiên – Scotland

Một trong những truyền thống lâu đời nhất của Scotland là “bước chân đầu tiên”. Người đầu tiên bước vào nhà sau đêm giao thừa phải mang theo quà tặng. Những món quà này có thể là tiền xu, than, bánh mì, muối, một chút rượu whisky để mang lại may mắn cho gia chủ. Theo truyền thống, những người đàn ông cao lớn, tóc đen thường được chọn là người thực hiện “bước đi đầu tiên”. Nếu trước cửa nhà xuất hiện một người lạ mặt, tóc vàng mang bên mình rìu hoặc kiếm thì có nghĩa là chủ nhà sẽ đón một năm đầy sóng gió.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-truyen-thong-don-giao-thua-ki-la-tren-the-gioi-d540607.htmlNguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-truyen-thong-don-giao-thua-ki-la-tren-the-gioi-d540607.html