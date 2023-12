Những ngôi nhà xa xôi, hẻo lánh nhất thế giới

Ouarzazate, Maroc

Tọa lạc tại Ouarzazate (có biệt danh là cánh cửa sa mạc), ngôi làng này nằm giữa những ngọn núi ở Sahara. Các công trình kiến trúc ở đây được làm từ gạch nung, đất nung, gạch đất sét và gỗ.

Alaska, Mỹ

Tọa lạc tại “Biên giới cuối cùng” của Mỹ, ngôi nhà này ẩn mình trong những hàng cây thường xanh dưới chân núi.

Arnarstapi, Iceland

Ở Arnarstapi có một ngôi làng nhỏ dọc theo phía nam bán đảo Snæfellsnes. Nơi đây có một ngôi nhà mái đỏ nằm cô đơn dưới chân núi Stapafell.

Elliðaey, Iceland

Nằm trên Elliðaey, một hòn đảo thuộc quần đảo Vestmannaeyjar là ngôi nhà có biệt danh “Ngôi nhà cô đơn nhất thế giới”. Mặc dù yên tĩnh nhưng công trình kiến trúc này thực ra không phải là nhà của một gia đình nào, mà là một nhà nghỉ săn bắn được xây dựng bởi Hiệp hội Săn bắn Elliðaey vào những năm 1950.​

Dãy núi Fafe, Bồ Đào Nha

Ngôi nhà khác thường này được đặt tên là Casa do Penedo, tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là “ngôi nhà bằng đá”. Ngôi nhà này là một địa điểm thú vị bạn có thể ghé thăm. Đáng chú ý, nó nằm ở vị trí rất xa trong dãy núi Fafe.

Uttarakhand, Ấn Độ

Căn nhà gỗ này nằm đơn độc gần một con đường mòn sâu tít trong dãy Garhwal Himalayas.

Ria d'Etel, Pháp

Ngôi nhà nhỏ với cửa chớp màu xanh quyến rũ này nằm trên hòn đảo nhỏ xinh đẹp Nichtarguer. Mặc dù nơi đây có điện, nước sinh hoạt và các tiện nghi hiện đại khác nhưng nó vẫn bị bỏ hoang vì quá xa xôi.

Khinalig, Azerbaijan

Nằm ở độ cao hơn 2.100m so với mực nước biển ở vùng núi Kavkaz, Khinaluq là một ngôi làng cổ xưa và là một trong những nơi xa xôi nhất ở châu Âu.

Glencoe, Scotland

Được biết đến với vẻ đẹp hoang sơ, cao nguyên Scotland không có gì đáng ngạc nhiên khi là một địa điểm ngoạn mục cho những ngôi nhà xa xôi, ví dụ như ngôi nhà này ở Glencoe. Trên thực tế, khu vực này có một tập hợp các công trình kiến trúc đơn lẻ nằm rải rác trong thung lũng Glencoe, là nơi cho thuê nhà nghỉ phổ biến.

Đảo Just Room Enough, New York

Đảo Just Room Enough nằm trong chuỗi Thousand Islands ở New York. Mặc dù nằm biệt lập nhưng ngôi nhà không xa xôi như những ngôi nhà khác trong danh sách, nó có hàng xóm cách đó một chuyến đi thuyền ngắn.​

