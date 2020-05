Những ngày đầu hè, bãi biển Đà Nẵng đông đúc khách tắm biển

Thứ Hai, ngày 18/05/2020 06:00 AM (GMT+7)

Thời điểm hết giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 cũng là lúc Đà Nẵng đón đợt nắng gắt đầu hè. Chính vì thế, điều đầu tiên mà người dân ở đây nghĩ tới chính là tắm biển.

May mắn sở hữu đường biển dài và những bãi biển đẹp, Đà Nẵng lúc nào cũng là điểm đến đầy mơ ước của mọi người vào mùa hè. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng khách du lịch đến đây giảm đáng kể. Tuy nhiên, trong những ngày đầu hè này, dịch bệnh đang được kiểm soát tốt đã phần nào giúp người dân thoải mái tận hưởng việc tắm biển.

Nhắc tới biển ở Đà Nẵng, mọi người nghĩ ngay tới bãi biển Mỹ Khê. Đây là bãi biển luôn từng lọt top những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Khác với những bãi biển ở khu vực khác, nơi này được thành phố quản lý rất chặt chẽ nên biển ở đây lúc nào cũng trong sạch. Chính vì thế, biển Mỹ Khê những ngày đầu hè luôn trong tình trạng chật kín người. Khoảng thời gian từ 17h-19h là lúc bãi biển Mỹ Khê là cao điểm nhất, thậm chí đến 19h tối vẫn không ngớt người.

Ghi nhận của phóng viên, trong 2 ngày cuối tuần, do thời tiết nắng nóng nên rất đông người dân và du khách tới bãi biển Mỹ Khê để vui chơi và tắm biển

Bãi giữ xe đông nghẹt.

Ngoài biển Mỹ Khê trên đường Võ Nguyên Giáp thì Đà Nẵng còn một tuyến đường biển dài với vô số những khu tắm biển khác là Nguyễn Tất Thành. Trên con đường này, vô số những bãi tắm nhỏ lẻ nhưng lúc nào cũng chật cứng dòng xe của mọi người tới tắm biển. Khác với mọi năm, năm nay bãi biển ở Nguyễn Tất Thành đã có thêm nhiều khu vui chơi, bán đồ ăn phục vụ khách du lịch.

Thành phố lên đèn mà dòng người tắm biển ở tuyến biển Nguyễn Tất Thành vẫn còn rất đông

Nếu cảm thấy biển Mỹ Khê quá đông đúc, du khách có thể chuyển sang tắm biển Nguyễn Tất Thành, tận hưởng view biển nhìn ra những rặng núi xa xa ở đèo Hải Vân.

Đà Nẵng vốn có thế mạnh về du lịch, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thời gian qua hoạt động du lịch đang tạm ngưng. Tuy nhiên, bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng khẳng định, ngành du lịch thành phố đang nỗ lực khôi phục và phát triển song song với thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch, đồng thời giữ gìn hình ảnh điểm đến Đà Nẵng an toàn, thân thiện.

Ngoài ra, theo bà Hạnh, việc xúc tiến các đề án phát triển du lịch cộng đồng tại bãi biển Thọ Quang - Mân Thái, Nam Ô, Hòa Vang, văn hóa lịch sử tại di tích Đình làng Túy Loan, khu căn cứ cách mạng K20..., kỳ vọng sẽ làm thay đổi, tạo ra sự khác biệt cho du lịch Đà Nẵng.

Cùng với đó, thành phố Đà Nẵng dự kiến sẽ có các gói kích cầu hàng không, kích cầu combo trọn gói nhiều ngày, kích cầu khách sạn, kích cầu các điểm du lịch lớn, kích cầu vận chuyển, ẩm thực, các chương trình như “Giảm giá tour 3 ngày 2 đêm Đà Nẵng - Hội An”, “Bà Nà giữ vé miển phí buffet”, “Núi Thần Tài giảm 30 - 50% giá vé”, mở lại các hoạt động du lịch lễ hội, festival, triễn lãm,...

Trong thời gian tới, Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai các chiến dịch truyền thông với các hastag, video sinh động hấp dẫn trên các kênh mạng xã hội. Theo kế hoạch, Trung tâm sẽ mời những người nổi tiếng, có tiếng nói và tầm ảnh hưởng (KOL) tham gia chương trình quảng cáo và tạo ra bài hát sôi động về Đà Nẵng để các nhân viên du lịch, lưu trú làm theo nhằm quảng bá, kích cầu du lịch nội địa.

