Những lễ hội ánh sáng ấn tượng nhất thế giới

Khi những ngày thu - đông dài và ảm đạm, nhiều thành phố trên thế giới chọn cách thắp sáng bầu trời ánh sáng của hàng triệu ánh đèn. Từ các màn trình diễn kỹ thuật số, chiếu hình 3D đến lễ hội nến truyền thống, ánh sáng được xem là biểu tượng của niềm vui, sự sáng tạo và hy vọng.

Dưới đây là những lễ hội ánh sáng quy mô lớn, thu hút đông đảo người tham gia, do tạp chí du lịch Wanderlust (Anh) giới thiệu như gợi ý dành cho du khách trải nghiệm dịp cuối năm.

Lễ hội ánh sáng Lyon, Pháp

Thời gian: 5 - 8/12

Lễ hội ánh sáng Lyon là một trong những lễ hội lâu đời nhất thế giới, bắt nguồn từ năm 1643 khi người dân thắp nến tạ ơn Đức Mẹ Maria vì đã giúp thành phố thoát khỏi dịch bệnh. Trải qua hàng trăm năm, lễ hội phát triển thành sự kiện quy mô quốc tế, quy tụ nghệ sĩ ánh sáng từ khắp nơi. Giữ nét truyền thống, mỗi hộ dân vẫn đặt một ngọn nến bên cửa sổ vào dịp này. Ảnh: Alicia Canter

Thời gian: tháng 12

Ra mắt năm 2015, lễ hội Light up Macao biến thành phố từng là thuộc địa Bồ Đào Nha thành bức tranh ánh sáng khổng lồ. Các công trình biểu tượng được phủ sắc màu rực rỡ, kết hợp trình chiếu ánh sáng và trò chơi tương tác qua ứng dụng di động. Sự kiện nhanh chóng trở thành điểm nhấn văn hóa thường niên của Ma Cao, thu hút hàng nghìn lượt khách đến trải nghiệm. Ảnh: Văn phòng du lịch Macao

Lễ hội Loy Krathong, Thái Lan

Thời gian: 5 - 6/11

Loy Krathong (hoa đăng) là lễ hội lớn tại Thái Lan thường diễn ra vào tháng 11. Đây là dịp người Thái bày tỏ lòng biết ơn Nữ thần Nước. Hàng nghìn giỏ hoa hình búp sen, làm từ gáo dừa, được thả trôi trên sông với nến lung linh, tượng trưng cho việc buông bỏ điều xui xẻo và cầu chúc may mắn. Không khí lễ hội còn sôi động với múa truyền thống và âm nhạc dân gian. Loy Krathong thường được tổ chức ở nhiều nơi gồm Bangkok, Pattaya, Phuket và Chiang Mai. Ảnh: Trường Phạm

Lễ hội ánh sáng đảo Malta, Địa Trung Hải

Thời gian: 10 - 11/10

Diễn ra tại thành phố cổ Birgu, lễ hội là sự kiện văn hóa - nghệ thuật lớn nhất mùa thu ở đảo Malta. Vào đêm hội, toàn bộ đèn điện trong khu phố cổ tắt đi, thay bằng hàng nghìn ngọn nến tỏa sáng khắp lối nhỏ lát đá. Những buổi hòa nhạc, quầy hàng truyền thống và màn biểu diễn đường phố tạo nên bầu không khí ấm cúng, hoài cổ. Ảnh: Festa San Duminku il-Birgu/Instagram

Lễ hội El Alumbrado (Lễ hội Ánh sáng Medellín) là một lễ hội Giáng sinh thường niên lớn và nổi tiếng ở Medellín, Colombia. Trong lễ hội có hàng triệu đèn Giáng sinh, các màn trình diễn ánh sáng và các sự kiện văn hóa khác, được thắp sáng ở nhiều địa điểm trong thành phố, đặc biệt là dọc theo Sông Medellín. Ảnh: The holidaze

Thời gian: 8 - 11/10

Ra đời năm 2017, BLINK là lễ hội nghệ thuật ánh sáng miễn phí lớn nhất nước Mỹ, trải dài hơn 30 khu phố từ Cincinnati đến Bắc Kentucky. Sự kiện quy tụ hơn 80 nghệ sĩ tham gia trình diễn ánh sáng, chiếu hình 3D, kết hợp biểu diễn drone, âm nhạc và ẩm thực đường phố. Ảnh: BLINK Cincinnati

Thời gian: 3/10 - 2/11

Bắt đầu là một dự án của sinh viên Đại học Gothenburg, lễ hội hiện đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất của thành phố. Sinh viên và nghệ sĩ ánh sáng từ nhiều quốc gia cùng tham gia, sáng tạo các công trình theo chủ đề riêng. Năm 2025, lễ hội mang chủ đề "Phim và Ánh sáng", diễn ra dọc tuyến đường triển lãm dài 2,5 km, quy tụ tác phẩm của nghệ sĩ đến từ Ý, Ấn Độ, Hà Lan, Anh, Thụy Sĩ, Đức và Thụy Điển. Ảnh: Daniel B

Lễ hội Sharjah Light, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Thời gian: Tháng 2

Ít nổi tiếng hơn Dubai hay Abu Dhabi, Sharjah lại gây ấn tượng với lễ hội ánh sáng mang đậm sắc thái văn hóa địa phương. Vào tháng 2 hằng năm, những màn trình chiếu ánh sáng được thực hiện trên các công trình biểu tượng như nhà thờ Hồi giáo Sharjah, khu bờ sông Al Majaz hay bãi biển Al Heera. Một số hoạt động còn mở rộng đến thành phố Khor Fakkan và các khu vực lân cận. Ảnh: Tripadvisor

Thời gian: 22/5 -13/6

Sydney đón mùa đông bằng lễ hội ánh sáng, âm nhạc và ý tưởng kéo dài 23 ngày. Thành phố chìm trong không gian trình chiếu ngoạn mục, đặc biệt là những hình ảnh 3D trên Nhà hát Con Sò - biểu tượng của Australia. Những cánh buồm của công trình huyền thoại trở thành màn vải sống động cho các tác phẩm nghệ thuật, từ họa tiết thổ dân đến hình ảnh thiên nhiên rực rỡ. Ảnh: Boredpanda