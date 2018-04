Những điều phải cực kỳ chú ý khi du lịch tới “hòn đảo của các vị thần”

Thứ Hai, ngày 05/03/2018 13:00 PM (GMT+7)

Kinh nghiệm du lịch Sự kiện:

Là điểm đến hấp dẫn du khách với nhiều điều thú vị nhưng Bali cũng có những vấn đề mà bạn cần chú ý để có chuyến du hí trọn vẹn nhất.

1. Chú ý về văn hóa địa phương

Văn hóa của Bali là một trong những yếu tố thu hút sự chú ý rất đông của du khách. Nhưng bạn cũng nên tìm hiểu kỹ để tránh vi phạm những điều kiêng kỵ đối với nền văn hóa đậm chất Á Đông ở nơi đây. Nếu muốn thăm thú đền chùa ở Bali, tốt nhất bạn hãy tham khảo các quy định từ người dân địa phương để đảm bảo bản thân luôn chuẩn mực quy tắc văn hóa.

Lời khuyên là du khách hãy ăn mặc lịch sự, kín đáo trước khi bước vào đền, chùa ở Bali. Tới những địa điểm này, bạn tốt nhất nên mặc áo sơ mi có độ dài tay áo ít nhất là tới khủy tay. Ngoài ra, bạn cũng nên đem theo khăn trùm kín từ phần hông cho đến chân khi bước vào đền chùa để đảm bảo sự tôn nghiêm. Người dân địa phương có 2 loại khăn truyền thống để trùm chân là selendang và sarong (hay còn gọi là kain kamben).

2. Đảm bảo an toàn khi du lịch

Vì Bali là điểm du lịch hút rất nhiều khách du lịch vào bất kỳ thời điểm nào trong năm nên việc đảm bảo an toàn sẽ không thể hoàn hảo. Hệ thống đường ở nơi đây vẫn chưa quy củ, móc túi, trộm cắp vẫn còn xảy ra. Dù du lịch theo tour hay tự đi, bạn cũng nên hỏi trước về những điều nên cảnh giác và tự bảo quản tài sản tư nhân.

Hãy chú ý không hút thuốc ở những địa điểm công cộng và các điểm tham quan nếu bạn không muốn gặp rắc rối về pháp luật.

3. Rủi ro khi đổi tiền

Rất nhiều khách du lịch đã bị lừa khi đổi tiền tại các cơ sở tư nhân không uy tín ở Bali. Để tránh tình trạng này, bạn nên lựa chọn ngân hàng nhà nước của Indonesia như Pedagang Valuta Asing Berizin (PVA Berizin) để đổi tiền an toàn. Ngân hàng này có logo hình khiên màu xanh lá cây.

Một phương án nữa là bạn có thể đổi tiền ngay tại khách sạn. Du khách chỉ cần hỏi quầy lễ tân về dịch vụ này sẽ được tư vấn tận tình. Tuy nhiên, tỉ giá hối đoái khi đổi tiền ở khách sạn sẽ cao hơn khi đổi ở ngân hàng. Bên cạnh đó, du khách còn có thể rút tiền mặt trực tiếp từ ATM.

4. Phương tiện di chuyển

Phương tiện di chuyển ở Bali khá đa dạng như xe đạp, xe máy, ô tô tự lái hoặc thuê người lái, phương tiện giao thông công cộng… Và có khá nhiều nơi cung cấp phương tiếp di chuyển phá giá. Do đó, du khách cần tham khảo kỹ thông tin về đường đi cũng như cách di chuyển và địa chỉ thuê phương tiện phù hợp túi tiền.

Ngoài phương tiện công cộng thì Blue Bird Taxis cũng là hãng taxi khá uy tín ở Bali mà bạn không nên bỏ lỡ. Hãng taxi này có màu xanh nước biển cùng chiếc mào trắng in chữ “Taxi Bali”.

5. Đi tắm biển sao cho an toàn

Ngoài việc tắm biển thì lướt sóng cũng là bộ môn giải trí phổ biến trên các bãi biển Bali. Thế nhưng, vì lượng khách du lịch quá tải nên bãi biển thường khá lộn xộn và du khách cũng nên tránh xa những con sóng quá lớn vì nơi đây từng xảy ra nạn sóng thần.

Mẹo để an toàn khi đi tắm biển là hãy tìm những lá cờ đỏ trên biển, chúng sẽ đánh dấu vùng biển an toàn cho du khách bơi lội, giải trí. Bãi biển Kuta và Canggu là nơi thường xuyên có triều cường và gió mạnh vì thế bạn càng nên chú ý vào vùng biển được cắm cờ đỏ để đảm bảo an toàn.

6. Lời khuyên sức khỏe

Khách du lịch khi đến Bali thường mắc bệnh "Bali Belly" – chứng tiêu chảy do ăn phải những đồ ăn kém chất lượng. Hoặc thậm chí bạn có thể bị khỉ tấn công nếu chẳng may nhìn chúng sai cách hay cháy nắng vì quên kem chống nắng… Lời khuyên là du khách nên tìm hiểu về các bệnh viện cũng như phòng khám ở Bali để phòng trường hợp không mong muốn về sức khỏe. Và hãy mang sẵn một số loại thuốc cơ bản như thuốc tiêu chảy, đau bụng,...

Ngoài ra, bạn cũng nên uống nhiều nước, đội mũ để không bị say nắng. Tốt nhất là mua nước đóng chai, không uống nước lấy từ vòi để tránh mắc chứng "Bali Belly".

7. Luật pháp về ma túy ở Bali

Luật pháp ở nơi đây rất nghiêm khắc về vấn đề ma túy. Bộ luật Indonesia số 35/2009 quy định bạn có thể bị bắt nếu sử dụng, tàng trữ hoặc buôn bán cần sa, heroin và cocaine với mức án chung thân hoặc tử hình.

Phố Kuta ở Bali ngập tràn những tay buôn bán ma túy và cò mồi. Họ thường xuyên tiếp cận khách du lịch để rao bán ma túy và cần sa. Hãy từ chối ngay lập tức nếu bạn bị cò mồi tiếp cận nếu không muốn vào tù mọt gông khi đang đi du lịch.