Những địa danh tuyệt đẹp trên thế giới có nguy cơ biến mất

1. La Maison du Peuple, Ouagadougou, Burkina Faso

Được mệnh danh là một trong những ví dụ nổi bật nhất về kiến ​​trúc hiện đại trên lục địa châu Phi, La Maison du Peuple được khánh thành vào năm 1965. Tòa nhà đóng vai trò là một trung tâm chính trị, sau tuyên bố độc lập của Thượng Volta (ngày nay là Burkina Faso) khỏi Pháp vào năm 1960. Nó là sản phẩm trí tuệ của kiến ​​trúc sư người Pháp Rene Faublee và được ca ngợi nhờ màu đất, hoa văn táo bạo và đèn lồng trên mái nhà (một gợi ý từ kiến ​​trúc Mossi truyền thống). Tuy nhiên, tòa nhà thiếu các biện pháp bảo vệ và trong nhiều năm đã rơi vào tình trạng hư hỏng.

2. Lamanai, Belize

Lamanai là một thành phố cổ của người Maya có nguồn gốc từ năm 1500 trước Công nguyên. Dấu tích của cộng đồng - đã phát triển mạnh mẽ ở đây trong 3.000 năm trước khi người châu Âu đến.

Tuy nhiên, nạn phá rừng đang lấn chiếm địa điểm và môi trường xung quanh đã khiến di tích này dần bị phá hủy. Hiện tại, quỹ WMF cũng đang cố gắng ngăn chặn sự phá hủy di tích, đảm bảo lợi ích du lịch cho người dân địa phương.

3. Abydos, Ai Cập

Abydos là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất của Ai Cập. Nơi đây đã bị chiếm đóng từ khoảng năm 3300 trước Công nguyên và là nơi chôn cất các Pharaoh đầu tiên của đất nước. Tàn tích quý giá của địa điểm cổ xưa vẫn còn, bao gồm các đài tưởng niệm tang lễ hàng nghìn năm tuổi, nhưng sự phát triển nông nghiệp và đô thị xâm lấn ở khu vực xung quanh đồng nghĩa với việc địa điểm này phải đối mặt với các mối đe dọa ngày càng tăng.

4. Chợ Tiretta, Ấn Độ

Còn được gọi là Khu Phố Tàu Cũ, khu phố này có đặc điểm văn hóa riêng biệt bởi các thủy thủ Trung Quốc định cư ở đây vào thế kỷ 18. Họ đã mang theo phong tục của mình, từ phong cách kiến ​​trúc nổi bật đến nghề thủ công làm đồ da thủ công. Tuy nhiên, cộng đồng này đã già đi và suy tàn trong những năm qua, và sự phát triển hiện đại đang xâm phạm khu vực này.

5. Tòa nhà di sản của Beirut, Lebanon

Một vụ nổ tại cảng Beirut vào năm 2020 (do amoni nitrat được bảo quản không đúng cách) đã tàn phá một khu vực rộng lớn của thành phố, lấy đi sinh mạng của 218 người và hàng nghìn người khác bị thương. Phần lớn kiến ​​trúc di sản của thủ đô Lebanon - từ những ngôi nhà thời Ottoman đến các công trình kiến ​​trúc hiện đại - cũng bị phá hủy, đặc biệt là ở các khu phố Mar Mikhael, Karantina và Gemmayzeh. Giờ đây, nhiều tòa nhà bị hư hại phải đối mặt với sự phá hủy hoặc tái phát triển, đe dọa cấu trúc kiến ​​trúc của thành phố.

6. Đài phun nước Hitis, Nepal

Đài phun nước được chạm khắc tinh xảo là một phần của cảnh quan cũng như văn hóa của thung lũng Kathmandu từ thế kỷ thứ 6. Do khoảng 20% ​​dân số trong khu vực không có nước uống tại nhà, nên đài phun nước này không chỉ là những di tích văn hóa được trang trí công phu mà còn là những công cụ thiết yếu để sinh tồn. WMF hy vọng sẽ khôi phục một phần trăm các đài phun nước truyền thống này để giúp người dân ở thung lũng Kathmandu chống lại tình trạng khan hiếm nước.

7. Lăng mộ Jahangir, Pakistan

Được xây dựng cho hoàng đế Mughal Jahangir, lăng mộ trang trí này có từ năm 1637 và nằm ở Lahore, khi đó là trung tâm của hoàng gia. Ngoài những ngọn tháp cao vút và đá sa thạch đỏ được trang trí, điểm nổi bật là khu vườn theo phong cách Ba Tư yên tĩnh nơi đặt lăng mộ. Người ta hy vọng rằng một ngày nào đó cả lăng mộ và các khu vườn của nó sẽ được ghi vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO, nhưng hiện tại lăng mộ đang cần sửa chữa.

8. Giáo đường Do Thái Fabric, Romania

Thành phố Timisoara, ở phía tây Romania, từng có các cộng đồng Do Thái lớn và thịnh vượng, những người đã xây dựng những viên ngọc kiến ​​trúc như Giáo đường Do Thái Fabric. Tuy nhiên, Chiến tranh thế giới thứ hai đã tàn phá và di dời nhiều cộng đồng này và chỉ còn lại 600 người Do Thái ở đây hôm nay.

9. Nuri, Xu-đăng

Những kim tự tháp đầy sức sống này được xây dựng cho những người cai trị vương quốc Kush cổ đại và là khu vực an nghỉ của các Pharaoh kể từ giữa thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên. Tuy nhiên, những di tích khảo cổ quý giá này đang bị các yếu tố tàn phá. Cát bị gió thổi đang dần làm xói mòn mặt tiền của chúng, trong khi mực nước ngầm dâng cao đã lấn chiếm các phòng chôn cất dưới lòng đất

10. Quần đảo Socotra, Yemen

Socotra trước kia là nơi có cảnh quan hùng vĩ bao gồm những cây máu rồng đẹp tuyệt. Nơi đây được ca ngợi vì sự đa dạng sinh học và di sản thương mại hàng hải cổ xưa của nó. Thật không may, các hòn đảo đã bị tàn phá bởi lốc xoáy trong những năm gần đây, đe dọa cả kỳ quan thiên nhiên và di sản văn hóa của khu vực.

