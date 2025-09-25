Nhà vệ sinh gây sốt khi kết hợp công nghệ cao, biến thành điểm check-in triệu view

Tại thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, có một tòa nhà cũ nằm trong khu chợ đêm được cải tạo thành nhà vệ sinh công cộng mang tên “Đôn Hoàng Tịnh Giới”. Chỉ sau nửa tháng đi vào hoạt động, nhờ sự kết hợp giữa thiết kế kỳ ảo lấy cảm hứng từ văn hóa Đôn Hoàng cùng các thiết bị công nghệ cao, nơi đây nhanh chóng “gây sốt” trên mạng.

Đôn Hoàng Tịnh Giới được cải tạo từ tòa nhà 30 năm tuổi, không chỉ hòa trộn tranh tường Đôn Hoàng, cây xanh và hương liệu, mà còn có khu nghỉ ngơi và máy bán trà tự động, khiến du khách có cảm giác như đang bước vào một điểm tham quan chứ không phải nhà vệ sinh công cộng thông thường.

Theo hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ, “Đôn Hoàng Tịnh Giới” có tường kính trong suốt, trông chẳng khác nào tòa nhà văn phòng hiện đại, bên trong lại ngập tràn đặc sắc văn hóa Đôn Hoàng. Tầng một lấy chủ đề “Mạc Cao Thượng Thiện”, tường được vẽ bích họa tiên nữ bay lượn, bồn rửa tay lát gạch mang họa tiết Đôn Hoàng, bồn cầu là loại thông minh tự động, trần nhà thiết kế như giếng trời và bầu trời sao.

Tầng hai là một không gian kỳ ảo và huyền bí. Khu vực chờ có bàn ghế, máy bán trà tự động, thậm chí còn có những tiểu cảnh đậm chất Đôn Hoàng, khiến du khách ra vào đều không nỡ rời đi.

Một nữ du khách đến từ Lan Châu cho biết, lần đầu bước vào “Đôn Hoàng Tịnh Giới”, bà tưởng mình lạc vào một thắng cảnh hang đá, ngỡ ngàng trước thiết kế tinh xảo, thậm chí nghe du khách xung quanh còn than tiếc vì không mặc Hán phục để chụp ảnh check-in.

Một du khách đến từ Hà Bắc đã bày tỏ sự hài lòng về nhà vệ sinh, cho biết nơi đây khô ráo, sạch sẽ và mang lại trải nghiệm vượt xa mong đợi. Cùng chung cảm nhận, một du khách từ Tứ Xuyên cũng nhận xét rằng mỗi buồng vệ sinh đều rộng rãi, được trang bị miếng lót bồn cầu dùng một lần, đồ dùng cho nữ và nước khử trùng. Điều này cho thấy dịch vụ vệ sinh tại đây rất chu đáo và tận tâm.

Được biết “Đôn Hoàng Tịnh Giới” do Tập đoàn Văn du lịch Đôn Hoàng hợp tác với một thương hiệu thiết bị vệ sinh xây dựng, với tổng diện tích 600 m². Công trình tích hợp nhiều thiết kế tiện ích như phòng cho mẹ và bé với bàn thay tã kháng khuẩn và ghế an toàn cho trẻ, khu vực không rào cản với bồn rửa tay thấp phù hợp, tay vịn chống trượt và hệ thống dẫn đường bằng giọng nói thông minh...

Ngoài ra, nơi này còn cung cấp trà, khu để hành lý và không gian trưng bày văn hóa, đáp ứng nhu cầu của du khách ở mọi lứa tuổi. Về kiến trúc bên ngoài, công trình kết hợp hài hòa với tòa nhà cát ở gần đó, tạo nên hình ảnh giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, trở thành một điểm nhấn văn hóa mới của Đôn Hoàng.