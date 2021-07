Ngôi nhà nằm trong tảng đá độc nhất vô nhị ở Bồ Đào Nha

Thứ Sáu, ngày 23/07/2021 19:00 PM (GMT+7)

Khi nhìn ngôi nhà lọt thỏm giữa các tảng đá, ai nấy đều phải trầm trồ trước một công trình kiến trúc vô cùng độc đáo.

Casa do Penedo là một kiểu nhà “thời tiền sử”, tọa lạc Celorico de Basto và Fafe, phía bắc Bồ Đào Nha. Ngôi nhà này được xây dựng giữa 4 tảng đá khổng lồ vào năm 1972, hòa quyện một cách hoàn hảo vào cảnh quan thiên nhiên xung quanh. Nó được tạo ra bởi một kỹ sư tên Guimaraes, với ý nghĩa trở thành một nơi nghỉ dưỡng theo kiểu hoang sơ, hòa mình vào tự nhiên của một gia đình địa phương.

Công trình kiến trúc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều du khách hiếu kỳ trong suốt những thập kỷ qua, điều đó cũng khiến cho chủ sở hữu buộc phải chuyển đi nơi khác.

Ngày nay Casa do Penedo là một bảo tàng nhỏ, chứa đầy những kỷ vật và ảnh chụp về lịch sử của ngôi nhà cũng như cảnh quan tuyệt đẹp xung quanh. Mặc dù ngôi nhà nằm gần những chiếc cối xay gió khổng lồ nhưng nó không có hệ thống điện. Bên trong nhà cũng được trang bị với nhiều tiện nghi, nhưng không thích hợp để ở trong thời gian dài.

Ngôi nhà có 2 tầng, diện tích nhỏ nhưng khá ấm cúng. Tầng trệt có nhà bếp và phòng khách nhỏ, tất cả được trang trí theo một phong cách rất mộc mạc, có ghế làm bằng bê tông và gỗ bạch đàn.

Tầng trên cùng có thể đi lên bằng cầu thang gỗ và là khu vực ngủ nghỉ. Mỗi phòng trong ngôi nhà có một hình dạng khác nhau, được điều chỉnh theo đặc điểm hình học của từng tảng đá. Ngoài ra còn có một bể bơi bên ngoài và một bể ngoài trời, nó cũng có hình dạng tự nhiên của một tảng đá lớn.

Trong suốt những năm qua, ngôi nhà đã bị hư hỏng ít nhiều do thời tiết và nhiều yếu tố khác. Chủ sở hữu hiện tại đã gia cố các cánh cửa ra vào và thay thế một số cửa sổ ban đầu, thêm lan can và cả kính chống đạn nên căn nhà rất an toàn.

