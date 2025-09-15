Ngôi đình 'độc nhất vô nhị' ở Đồng Tháp, được 2 cây bồ đề buông rễ ôm trọn

Mới đây, Đặng Hoàng Minh (17 tuổi, sống ở TPHCM) di chuyển hơn 60km bằng xe máy 50cc về Gò Công, Đồng Tháp (trước đây là Tiền Giang) để thăm nghĩa trang liệt sĩ Gò Công. Buổi chiều, Minh dự định chạy xe ra bãi biển Tân Thành.

Trên đường đi, nam sinh nhìn thấy một ngôi đình độc đáo, được 2 cây bồ đề lớn buông rễ ôm trọn. "Đầu tháng 6 em có một chuyến du lịch Campuchia. Tại đây em có tới đền Ta Prohm - ngôi đền được bao phủ bởi những rễ cây khổng lồ.

Em không ngờ tại Đồng Tháp cũng có một công trình độc đáo như vậy. Vốn mê kiến trúc, nhiếp ảnh và lịch sử, em tò mò vào thăm ngôi đình", Minh cho biết.

Đây là đình Tân Đông hay còn gọi là đình Gò Táo, tọa lạc tại ấp Gò Táo, xã Tân Đông. Nơi đây được xem là ngôi đình "độc nhất vô nhị" Việt Nam vì được 2 cây bồ đề lớn buông rễ ôm trọn, quấn quanh 5 vòm cửa, nhìn như những bức phù điêu.

Hai cây bồ đề mọc ở đỉnh chính điện có bộ rễ ôm trọn mặt trước, quấn chặt những cây cột, tường của đình. Ảnh: Hoàng Minh

Theo người dân trong vùng, những cây bồ đề mọc từ nóc đình cách đây gần 40 năm. Rễ cây len lỏi theo khe nứt, ôm trọn các cột kèo, tạo nên vẻ đẹp kỳ bí cho ngôi đình, đồng thời góp phần giữ vững kết cấu ngôi đình.

Các rễ cây bám chằng chịt vào ngôi đình trăm tuổi. Ảnh: Hoàng Minh

Gần đây, ngôi đình thu hút nhiều du khách ghé thăm. Ảnh: Hoàng Minh

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang, ngôi đình được xây dựng vào năm Kỷ Sửu 1901. Trong giai đoạn đầu, đình được xây dựng với quy mô nhỏ, chưa đầy 100m2, tại vị trí miếu Ông ấp Gò Táo hiện nay.

Đến năm 1905, một vị hào phú trong làng đã hiến đất, tiền của và nhờ sự đóng góp của nhân dân, ngôi đình đã được dời về địa điểm hiện nay, cách vị trí cũ khoảng 1km. Năm 1907, đình được xây hoàn chỉnh với diện tích là 538m2.

Nơi đây được nhân dân địa phương thờ Thành hoàng làng, hay còn gọi là Thành hoàng bổn cảnh, nhằm tôn kính, ghi ơn những bậc tiên hiền đã có công mở cõi.

Thời chống Pháp, đình Tân Đông là nơi cán bộ cách mạng tổ chức hội họp, bàn bạc để đưa ra quyết sách lãnh đạo kháng chiến. Trong giai đoạn chống Mỹ, người Mỹ đã dùng nơi đây để giam cầm, trấn áp những người tham gia cách mạng.

Vẻ đẹp vừa độc đáo vừa mang vẻ kỳ bí của ngôi đình

Năm 2010, đình Tân Đông được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Qua nhiều lần khảo sát, đến khoảng năm 2020, đình Tân Đông được trùng tu, tôn tạo.