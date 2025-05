5 ngôi chùa tiếp tục tôn trí xá lợi Đức Phật

Ngày 19/5, Chính phủ Ấn Độ đã đồng ý với đề xuất, tăng thêm 10 ngày trưng bày xá lợi tại Việt Nam so với lịch trình dự kiến ban đầu, đồng thời đề nghị Việt Nam hỗ trợ gia hạn thị thực cho quan chức, tăng sĩ Ấn Độ đi cùng, sắp xếp nghi lễ và an ninh. Theo văn bản Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi Bộ Dân tộc và Tôn giáo ngày 20/5, sau khi được chính phủ Ấn Độ đồng ý gia hạn, xá lợi Đức Phật sẽ được rước qua 5 tỉnh, thành tại Việt Nam phục vụ nhân dân chiêm bái.

Chùa Bái Đính, Ninh Bình

Thời gian tôn trí: 21-23/5

Xá lợi Đức Phật tôn trí tại chùa Bái Đính là chặng dừng thứ năm trong hành trình tại Việt Nam. Theo kế hoạch ban đầu, xá lợi Đức Phật sẽ được tôn trí tại chùa đến hết ngày 22/5. Do lượng khách chiêm bái lớn, thời gian tôn trí kéo dài đến 6h ngày 23/5 sau đó được cung rước đến chùa Phúc Sơn, tỉnh Bắc Giang.

Toàn cảnh chùa Bái Đính. Ảnh: Kiều Dương

Chùa Bái Đính thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, ở phía tây di tích cố đô Hoa Lư, bên quốc lộ 38B, phía bắc di sản thế giới Tràng An. Quần thể chùa Bái Đính gồm khu chùa cổ và khu chùa mới xây dựng từ năm 2003. Tổng diện tích 539 ha, trong đó chùa Bái Đính cổ rộng 27 ha, khu vực xây mới 80 ha.

Chùa nằm trên sườn núi, giữa những thung lũng, hồ và núi đá, ở cửa ngõ phía tây vào cố đô Hoa Lư. Kiến trúc chùa mới đồ sộ nhưng mang đậm bản sắc truyền thống. Quần thể chùa có nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam.

Chùa Bái Đính cách thành phố Hoa Lư (Ninh Bình) 15 km và cách Hà Nội 95 km. Từ Hà Nội, du khách di chuyển thuận tiện bằng ôtô theo cao tốc CT01. Thời gian di chuyển khoảng một tiếng 30 phút. Nếu đi xe máy, du khách di chuyển theo quốc lộ 1A, sau đó rẽ vào quốc lộ 21C.

Chùa Phúc Sơn, Bắc Giang

Thời gian tôn trí: 23-24/5

Do thay đổi lịch trình so với dự kiến ban đầu, thời gian chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Phúc Sơn sẽ diễn ra từ 12h ngày 23/5. Ngôi chùa này xây dựng từ năm 1680 dưới thời Lê, tọa lạc trên núi Phượng Hoàng với địa thế độc đáo. Trải qua các cuộc kháng chiến, chùa từng là nơi họp bàn chiến lược và trú ẩn của quân dân. Được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2009, chùa lưu giữ nhiều cổ vật và tư liệu Phật giáo quý giá. Xá lợi Đức Phật sẽ được cung rước và an vị tại Bảo tháp 13 tầng, nơi lưu giữ pho tượng Ngọc Phật hoàng Trần Nhân Tông - một trong những tác phẩm nghệ thuật Phật giáo giá trị bậc nhất Việt Nam.

Cung Trúc Lâm Yên Tử, Quảng Ninh

Thời gian tôn trí: 25-28/5

Cung Trúc Lâm Yên Tử tọa lạc tại xã Thượng Yên Công, có diện tích hơn 6.000 m², mang kiến trúc thời Trần thế kỷ 13. Công trình lấy cảm hứng từ tháp Huệ Quang và các di tích cổ tại Yên Tử, với các đặc trưng cổng vòm, tường dày, mái ngắn lợp ngói mũi sen. Từ trung tâm thành phố Hạ Long, du khách có thể di chuyển khoảng một giờ (khoảng 40-45 km) bằng ô tô, xe máy theo quốc lộ 18 hướng Uông Bí, sau đó rẽ vào đường lên Yên Tử theo biển chỉ dẫn.

Chùa Chuông, Hưng Yên

Thời gian tôn trí: 28-29/5

Chùa Chuông tọa lạc tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên là một di tích kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Chùa được xây dựng vào thời Lê (khoảng thế kỷ 15 - 17), mệnh danh là ''Phố Hiến đệ nhất danh lam''.

Chùa Chuông có kết cấu kiểu ''Nội công ngoại quốc'', với hai hành lang dài nối liền nhà tiền đường ở phía trước, nhà hậu đường ở phía sau làm thành một khung hình chữ nhật bao quanh lấy nhà thiêu hương, nhà thượng điện hay các công trình kiến trúc khác ở giữa. Kiểu kết cấu này có thể thấy ở nhiều ngôi chùa lớn khác ở Việt Nam như chùa Keo (Thái Bình), chùa Bái Đính (Ninh Bình).

Không gian cổ kính bên ngoài chùa Chuông. Ảnh: Trần Việt Anh

Chùa Quán Thế Âm, Đà Nẵng

Thời gian tôn trí: 30/5-2/6

Lễ hội Quán Thế Âm ở chùa Quán Thế Âm. Ảnh: Nguyễn Đông

Thời gian tôn trí xá lợi Phật tại chùa Quán Thế Âm trùng với dịp khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế. Điểm cuối trong hành trình cung nghinh xá lợi Đức Phật là ngôi chùa nổi tiếng Đà Nẵng. Chùa Quán Thế Âm tọa lạc tại chân núi Kim Sơn, một trong năm ngọn thuộc Ngũ Hành Sơn. Chùa được xây dựng từ năm 1957 trên nền một ngôi tịnh thất cũ. Sự tích chùa gắn liền với giấc mơ của hòa thượng Thích Pháp Nhãn, khi ông thấy Bồ Tát Quán Thế Âm ứng hiện ở động thiêng. Sau 4 ngày tôn trí tại chùa Chùa Quán Thế Âm, xá lợi Đức Phật sẽ được rước trở lại Ấn Độ bằng chuyên cơ.