Mùa hoa đào nở muộn ở cao nguyên đá Hà Giang

Thứ Năm, ngày 17/03/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Với địa hình núi cao cùng với khí hậu mát lạnh quanh năm và cũng là năm nhuận nên đây chính là lý do giống đào địa phương vốn đã nở muộn nay còn thêm phần rực rỡ trong những ngày cuối tháng 3.

Đến với Quản Bạ, huyện cửa ngõ Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Hà Giang, du khách không khỏi ngỡ ngàng về vẻ đẹp nơi đây. Quản Bạ không chỉ mang đẹp của Núi Đôi Cô Tiên, Hang Lùng Khúy hay Thạch Sơn Thần, núi non hùng vĩ mà vẻ đẹp ấy còn thể hiện ở những cánh hoa đào nở muộn đang độ khoe sắc giữa đại ngàn núi rừng miền biên giới.

Thôn Vàng Chá Phìn thuộc địa phận xã Cao Mã Pờ huyện Quản Bạ. Là xã biên giới cách trung tâm huyện chừng 33km. Chạy dọc theo cung đường từ huyện qua các xã Thanh Vân, Tùng Vài đường đi mốc 291/2 xã Cao Mã Pờ, du khách sẽ thấy một vườn đào đang độ nở rộ. Được biết đây là vườn đào của hộ gia đình ông Vù Tờ Hội, thôn Vàng Chá Phìn.

Theo chia sẻ của ông, cách đây 10 năm về trước gia đình ông Hội đã trồng hơn 30 cây đào giống địa phương, hàng năm do chăm sóc và giữ gìn đến nay vườn đào của gia đình vẫn còn nguyên vẹn và mỗi dịp Xuân về những cây đào nơi đây lại ra nhiều hoa.

Để tiếp tục tạo thêm sức hút của du khách đến với vườn đào của địa phương, UBND xã Cao Mã Pờ đã tích cực tuyên truyền đến các hộ dân tại thôn nhân rộng trồng thêm nhiều diện tích đào biến nơi đây thành một trong những điểm đến lý tưởng cho du khách đến thăm quan, chụp ảnh hoa đào cứ mỗi độ Tết đến Xuân về.

Với địa hình núi cao cùng với khí hậu mát lạnh quanh năm và cũng là năm nhuận nên đây chính là lý do giống đào địa phương vốn đã nở muộn nay còn thêm phần rực rỡ trong những ngày cuối tháng 3, thời điểm mà tưởng chừng như những búp non xanh mơn mởn đã chiếm trọn cành lá, thế nhưng đào nơi đây lại đang đua nhau khoe sắc nở rộ, hoa nơi đây bông to, cánh hoa dày và đặc biệt có nhiều giống đào khác nhau, có cây cánh hoa màu phớt hồng, có cây cánh hoa màu đỏ thắm, tạo nên một khung cảnh hòa quyện giữa núi rừng.

Sẽ còn khoảng 1 tuần lễ nữa để cho những du khách gần xa có dự định và kế hoạch đi ngắm hoa đào không bị bỏ lỡ trong nhiều tiếc nuối, để rồi mùa hoa đào 2021 sẽ chính thức đi qua.

Ngắm hình ảnh hoa đào nở muộn do bạn Giàng A Phớn chia sẻ:

