Măng Đen - sự lựa chọn hoàn hảo cho "team săn mây", chụp ảnh "sống ảo" chất miễn bàn!

Thứ Hai, ngày 28/06/2021 09:00 AM (GMT+7)

Một sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn “săn mây” và tận hưởng sự thanh bình mà thiên nhiên núi rừng Tây Nguyên mang lại.

Măng Đen nằm ở độ cao 1200 mét so với mặt nước biển, nhiệt độ trung bình chỉ dao động từ 16 độ C đến 22 độ C, nhờ vậy mà khí hậu ở đây quanh năm trong lành và mát mẻ. Thiên nhiên mang tặng cho Măng Đen một hệ sinh thái đa dạng với những cánh rừng thông xanh bạt ngàn, hệ thống động thực vật phong phú và cảnh quan đẹp mê hồn. Đây là một địa điểm chưa được biết đến rộng rãi nên vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ và bình dị, rất phù hợp cho bạn nào muốn trải nghiệm cảm giác sống hòa mình với thiên nhiên.

Thuê một chiếc xe đạp và lang thang trải nghiệm Măng Đen nhé bạn! - Ảnh: Hoàng Linh Hà

Thảm thực vật xanh rì quyến rũ - Ảnh: Măng Đen Travel

“Bảy hồ ba thác” là địa điểm nổi tiếng nhất mà bạn không thể bỏ qua khi đến với Măng Đen, bao gồm: Đắk Ke, Toong Pô, Pa Sỹ, Lô Ba, Toong Đam, Toong Zơri,… mỗi nơi đều mang cho mình vẻ đẹp rất riêng và độc đáo. Thác Pa Sỹ là hiện thân cho sự hùng vỹ của thiên nhiên, hồ Đắk Ke nên thơ dành cho ai yêu thích sự lãng mạng, mơ mộng và hồ Toong Bô “tuyệt sắc” với đặc trưng là mặt nước trong xanh, yên ả.

Ngoài ra, Măng Đen còn sở hữu cho mình những con đường thông xanh rì trải dài, một nơi lí tưởng cho việc đi dạo và tận hưởng không khí se lạnh trong làn sương sớm. Bạn cũng đừng quên ghé thăm vườn hoa Ê Ban Farm rực rỡ sắc màu và có cho mình những tấm ảnh check-in “căng đét” cùng bạn bè.

Con đường thông xanh trải dài tít tắp - Ảnh: Măng Đen Travel

Vườn hoa Ê Ban Farm mát mắt - Ảnh: Măng Đen Travel

Thác Pa Sỹ - Ảnh: Cùng bạn du lịch

Hồ Đắk Ke - Ảnh: Cùng bạn du lịch

Làng Văn hóa du lịch cộng đồng Kon Pring ở Măng Đen là địa điểm giúp bạn trải nghiệm được đời sống giản dị của người dân tộc thiểu số. Tại đây, bạn có thể tham quan các buôn làng, thưởng thức những đặc sản như rượu cần, cơm lam và cùng nhảy múa với tiếng cồng chiêng đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên. Khu Vườn Tượng Gỗ là nơi trưng bày rất nhiều tác phẩm điêu khắc của các nghệ nhân Măng Đen, không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn lưu trữ giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Làng Văn hóa du lịch cộng đồng Kon Pring - Ảnh: Cùng bạn du lịch

Khu vườn tượng gỗ - Ảnh: Cùng bạn du lịch

Không khí trong lành và mát lạnh - Ảnh: Hoàng Linh Hà

Bạn sẽ thích sự hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây - Ảnh: Hoàng Linh Hà

Măng Đen nằm cách trung tâm thành phố Kon Tum khoảng 50km về phía Đông Bắc. Để đến Măng Đen, bạn có thể di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau, đặc biệt xe máy sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai thích cảm giác tự do và mê chinh phục những cung đường mới. Bạn nên đi đến Măng Đen vào khoảng tháng 1 và tháng 2 hằng năm, đó là lúc thời tiết đẹp nhất cho những trải nghiệm tốt nhất.

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/mang-den-su-lua-chon-hoan-hao-cho-team-san-may-chup-anh-song-ao-chat-mien-ban-post1348771.tpo