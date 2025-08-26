Chuyên gia mách loạt bí kíp sinh tồn khi đi lạc trong rừng

Theo Cục Kiểm lâm thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), “bí kíp” quan trọng nhất để sống sót trong những chuyến đi dã ngoại hay khám phá là kỹ năng lập kế hoạch.

“Bạn phải lường trước những điều bất ngờ và lên kế hoạch phù hợp. Ngay cả khi chỉ đi vài giờ, bạn cũng cần mang theo những vật dụng cần thiết để tránh mất nước, kiệt sức và ứng phó với thời tiết bất thường”, USDA khuyến cáo.

Các vật dụng tối thiểu cần có gồm: Nước, thực phẩm, dao, bật lửa, đồng hồ, còi, đèn pin, quần áo khô, điện thoại đầy pin và pin dự phòng. Ảnh: Hiking Tips

Các cơ quan cứu hộ quốc tế khuyến nghị du khách thông báo kế hoạch di chuyển cho ít nhất 2 người thân. Thông tin về điểm đến, lộ trình, phương tiện, thời gian dự kiến… sẽ giúp ích rất nhiều khi cần tìm kiếm cứu nạn.

Chuyên gia hàng đầu về tìm kiếm cứu nạn, Robert J.Koester. Ảnh: VDME

Robert J. Koester – chuyên gia hàng đầu về tìm kiếm cứu nạn - nhấn mạnh: “Hầu hết mọi người không nghĩ rằng mình sẽ bị lạc trong rừng cho đến khi chuyện đó xảy ra”.

Theo ông, phản ứng thường gặp của mọi người là hoảng loạn và sợ hãi nhưng điều này chỉ làm lãng phí thời gian và dẫn tới những quyết định sai lầm.

Ảnh minh họa: Vân Anh

Các chuyên gia khuyên áp dụng quy tắc S-T-O-P: Sit down (ngồi xuống, dừng lại); Think (suy nghĩ); Observe (quan sát); Prepare for survival (chuẩn bị sinh tồn).

“Bình tĩnh ngồi xuống, nhớ các mốc đường, kiểm tra bản đồ – la bàn, đánh giá thời tiết và tình trạng cơ thể trước khi tính chuyện đi tiếp. Đi trong hoảng loạn thường chỉ khiến bạn xa đường chính và khó được tìm thấy hơn”, ông Koester lưu ý.

Ảnh minh họa: Outdoor Guide

Bên cạnh đó, tín hiệu cầu cứu càng rõ ràng, cơ hội sống sót càng cao.

Chuyên gia thuộc Hệ thống công viên quốc gia Mỹ (NPS) khuyên dùng còi, thay vì la hét để tiết kiệm sức. Các tín hiệu quốc tế dễ nhận từ xa gồm: 3 hồi còi ngắn, đèn pin chớp theo mã SOS, hoặc phản chiếu ánh sáng mặt trời bằng gương.

Hai yếu tố sống còn tiếp theo là chỗ trú ẩn và nước. Nếu trời tối hoặc thời tiết xấu, hãy dựng nơi trú tạm ở chỗ khô ráo, tránh gió lùa, tránh nền đất hút nhiệt. Dùng lá khô, áo mưa, tấm cách nhiệt hoặc lều túi khẩn cấp để giữ ấm cơ thể.

Tìm được nguồn nước sẽ giúp duy trì sự sống nhiều ngày. Khi cần rời đi, hãy men theo dòng chảy về hạ nguồn để tăng cơ hội gặp người.

Ảnh minh họa: Matador Network

Thống kê của National Forest Foundation cho thấy, những người sống sót nhiều ngày trong rừng sâu thường có điểm chung: Treo đồ sáng màu lên cao để dễ nhận diện, phát tín hiệu định kỳ, đánh dấu đường đi, biết tạo lửa, tìm nguồn nước an toàn và tiết kiệm sức thay vì “đi tìm may rủi”.