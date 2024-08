Phố cổ Hội An thanh bình buổi bình minh

Mở cửa sau 19 tháng đóng cửa trùng tu, trong màn sương buổi sớm, chùa Cầu ở phố cổ Hội An nguyên vẹn vẻ đẹp cổ kính của di tích đặc biệt hơn 400 năm tuổi.

Nhiều nhóm du khách tập thể dục, đạp xe đến khu vực trước chùa Cầu để hít thở bầu không khí trong lành và check-in khoảnh khắc bình minh lấp lánh huyền ảo nơi đây.

Chùa Cầu tọa lạc bên bờ sông Hoài, phố cổ Hội An (Quảng Nam), nơi từng là thương cảng sầm uất, nơi diễn ra hoạt động giao thương nhộn nhịp bậc nhất trong khu vực. Hiện đây là đô thị cổ sở hữu vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính, là điểm dừng chân của nhiều du khách trong và ngoài nước. Chùa Cầu Hội An hay còn được biết đến với tên gọi Lai Viễn Kiều, là một trong những công trình kiến trúc hiếm hoi của người Nhật Bản còn sót lại tại TP Hội An.

Từng góc phố, hàng cây xanh tĩnh lặng giữa thời khắc chuyển giao của đêm và ngày. Đi bộ dọc theo dòng sông Hoài, đàn chim bồ câu tung cánh bên những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng bức tranh ngày mới tuyệt vời, thanh bình hiếm có ở phố cổ Hội An.

Từ phía chân trời xa, mặt trời dần ló dạng rực hồng, thắp sáng cả không gian rộng lớn phố cổ. Bước thật chậm trên những con đường vắng trong lành, xuyên qua những hẻm phố rêu phong mang vẻ đẹp bình dị mà sâu lắng, du khách có trải nghiệm chuyến du lịch “sống chậm thú vị” khó thể nào quên.

Từng vách tường rêu phong, những ngôi nhà mái ngói, hay dòng sông Hoài thức giấc sau một đêm ngủ yên, người Hội An thong thả tập thể dục, quét dọn trước hiên nhà hay đi chợ buổi sớm; từng vệt nắng tinh khôi xuyên qua kẽ lá trước cửa nhà, chiếu lên bức tường sơn màu vàng hay cánh cửa gỗ nâu sẫm…Tất cả điều ấy gộp lại vẽ nên bức tranh mộc mạc ngày mới khác biệt ở Hội An.

Nếu có cơ hội đến với phổ cổ Hội An, du khách thử một lần đón bình minh để rồi chiêm nghiệm những điều tưởng chừng như gần gũi mà không kém phần lãng mạn, nên thơ cái tình mộc mạc khiến lòng mình thảnh thơi, nhẹ tênh mà ngồi ngắm nhìn đường phố, nhịp sống chậm chậm trôi.

Nữ du khách Trần Thu Mai đến từ TP.HCM, chia sẻ Hội An đẹp nhất vào buổi bình minh vì thời điểm ấy Hội An khoác lên mình vẻ đẹp hoài niệm của ngày xưa cũ; những cửa hiệu còn chưa mở cửa, những tia nắng ban mai rất đẹp, người dân thức dậy bắt đầu một ngày mới và đi chợ. “Tôi yêu thích Hội An nhưng ấn tượng nhất vẫn là ngày mới ở nơi đây thật gần gũi, than quen”, chị Mai nói.

Trong khi đó, nhiều Tạp chí du lịch nổi tiếng quốc tế liên tục bình chọn Hội An (Quảng Nam) là điểm đến được du khách yêu thích trong tốp đầu các thành phố trên thế giới.

Mới đây, Giải thưởng World’s Best Awards 2024 của tạp chí du lịch nổi tiếng hàng đầu Travel+Leisure đã công bố danh sách 25 thành phố được yêu thích nhất thế giới do độc giả bình chọn, trong đó Hội An(Quảng Nam) vinh dự đứng ở vị trí thứ tư với tổng điểm 90,67.

Travel+Leisure nhận định không có gì ngạc nhiên khi Hội An được độc giả đánh giá cao. Thành phố ven biển này là nơi lý tưởng dành cho những tín đồ sành ăn, với bánh mì và cao lầu là những món ăn được ưa chuộng hàng đầu.

Phố Hội cũng là điểm đến dành cho những ai yêu thích lịch sử và kiến trúc cổ mang phong cách ấn tượng. Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, nơi đây được đánh giá là một trong những thương cảng sầm uất và thịnh vượng bậc nhất từ những thế kỷ trước.

Cũng theo đánh giá của The Post Office UK, Hội An là một trong những thành phố quyến rũ nhất của Việt Nam. Nơi đây không có sự hối hả, nhộn nhịp như các thành phố lớn. Du khách có thể dành buổi sáng trên những bãi biển hoang sơ, buổi chiều tham quan các di tích lịch sử hấp dẫn và tìm kiếm những món ngon nhất tại chợ đêm Hội An.

Với vẻ đẹp cổ kính, những con phố nhỏ xinh xắn, và nền văn hóa phong phú, Hội An đã thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Du khách có thể thưởng thức ẩm thực độc đáo, tham quan các di tích lịch sử, và tận hưởng không gian yên bình, thơ mộng.

Một trong những trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Hội An là dạo bộ qua các con phố cổ, nơi những ngôi nhà cổ với kiến trúc độc đáo vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Các làng nghề truyền thống như làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng, và làng rau Trà Quế cũng là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm hiểu về quá trình sản xuất và thậm chí tự tay làm thử các sản phẩm.

Tất cả những yếu tố trên đã giúp Hội An không chỉ trở thành một điểm đến giá trị về chi phí mà còn là một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, giữa văn hóa và thiên nhiên.

