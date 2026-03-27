Khánh Thọ - ngôi chùa Việt độc đáo tại tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan)

Chùa Khánh Thọ còn có tên tiếng Thái là Thavorn Wararam, chùa do người Việt di cư đến sinh sống tại tỉnh Kanchanaburi xây dựng.

Vị sư trụ trì đời thứ 6 tại chùa Khánh Thọ cho biết, ban đầu chùa không có nhà truyền giáo, được xây bằng gỗ, lợp mái tranh. Đến đời sư trụ trì thứ 2 tên Nhiêu Kê chùa mới xây dựng nhà nguyện bằng gạch theo kiến trúc chùa Thái - Việt - Hán và khánh thành vào năm 1895.

Chùa có một chuông đồng lớn với họa tiết bản đồ Việt Nam.

Chuông đồng in tên chùa theo tiếng Thái là Thavorn Wararam và tiếng Việt là chùa Khánh Thọ.

Chùa Khánh Thọ có sự kết hợp giữa kiến trúc chùa Thái - Việt - Hán.

Tạo hình kiến trúc chùa tháp của Thái Lan kết hợp với hoa văn trang trí mang đặc trưng văn hóa Việt và Hán tạo nên không gian kiến trúc độc đáo.

Ông Trần, một người dân địa phương giới thiệu bức tượng Di Lặc với tạo hình trong Phật giáo Việt Nam.

Phù điêu rồng - phượng trên đầu hồi gian chính điện chùa Khánh Thọ.

Tượng Phật được thờ trong chùa cũng mang những nét tạo hình khác nhau, mang đặc trưng phật giáo Thái - Việt - Hán.

Bên trong bảo điện chùa Khánh Thọ.

Sự đa dạng của các hình thái kiến trúc, tượng phật trong chùa tạo nên nét độc đáo riêng có của chùa Khánh Thọ.

Đầu đao, mái chùa với phù điêu rồng - phượng tinh xảo.

Bảo tháp trong chùa Khánh Thọ nằm ở vị trí trung tâm trong không gian kiến trúc tổng thể của chùa.

Tạo hình rồng bên trong bảo tháp chùa Khánh Thọ.

Mỗi tòa bảo tháp, nhà nguyện, bảo điện hay chính điện... đều có những nét kiến trúc riêng, độc đáo, nhưng vẫn hài hòa trong tổng thể chung của ngôi chùa.

Chùa Việt Khánh Thọ là địa chỉ tín ngưỡng tôn giáo của cả cộng đồng người Việt và người Thái Lan tại tỉnh Kanchanaburi.

Cả người Việt và người Thái tại Kanchanaburi có chung tín ngưỡng thờ Phật, cùng đi lễ tại chùa Khánh Thọ.

Chùa Việt Khánh Thọ không chỉ là địa chỉ tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh của người dân địa phương mà còn góp phần gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam tại Thái Lan, thúc đẩy mối quan hệ ngày càng toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan.