154 người thiệt mạng trong 4 ngày đầu lễ hội té nước Songkran

Thái Lan ghi nhận 154 người thiệt mạng, 705 người bị thương trong 755 vụ tai nạn giao thông sau 4 ngày đầu kỳ nghỉ Songkran (10-13/4), theo Trung tâm Điều hành An toàn Đường bộ (RSOC).

Riêng ngày 13/4, thời điểm bước vào cao điểm lễ hội, cả nước xảy ra 237 vụ tai nạn, khiến 224 người bị thương và 51 người tử vong, mức cao nhất kể từ đầu kỳ nghỉ.

Lễ hội té nước Songkran. Ảnh: Bangkok Post

Theo RSOC, chạy quá tốc độ là nguyên nhân hàng đầu, chiếm 41,77% số vụ, tiếp đến là lái xe sau khi uống rượu bia (27,43%). Xe máy liên quan tới hơn 70% tổng số vụ tai nạn.

Phần lớn va chạm xảy ra trên các đoạn đường thẳng (75,53%) và tại đường địa phương cấp xã (36,29%), tập trung trong khung giờ 15h-18h, chiếm hơn 20% tổng số vụ.

Nhóm tuổi 20-29 và 30-39 ghi nhận tỷ lệ thương vong cao nhất, mỗi nhóm chiếm 17,82%.

Trong ngày 13/4, Chumphon và Chiang Rai là hai tỉnh ghi nhận nhiều vụ tai nạn nhất, cùng 12 vụ. Chumphon có số người bị thương cao nhất (13 người), trong khi Pathum Thani và Loei có số ca tử vong cao nhất, mỗi tỉnh 4 người.

Tính lũy kế 4 ngày, Lampang dẫn đầu về số vụ tai nạn và người bị thương, còn Bangkok ghi nhận số người chết nhiều nhất.

Ngày 14/4, Ngày Gia đình tại Thái Lan, lưu lượng giao thông tiếp tục tăng khi người dân đi thăm thân, đến chùa hoặc tham gia lễ hội. Một số người cũng bắt đầu trở về Bangkok sớm để tránh ùn tắc cao điểm.

Theo ông Theerapat Kachamat, Tổng giám đốc Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai, giao thông trong ngày 14/4 vẫn đông đúc, đặc biệt trên các tuyến đường chính và khu vực đang thi công. Các cơ quan liên quan được yêu cầu bố trí trạm kiểm soát, điểm dừng nghỉ phù hợp nhằm giảm nguy cơ tai nạn do tài xế mệt mỏi hoặc buồn ngủ.

Giới chức khuyến cáo hành khách chú ý dấu hiệu tài xế thiếu tỉnh táo, đồng thời người lái cần chủ động dừng nghỉ hoặc đổi tài xế khi cần thiết. Người dân có thể báo tai nạn qua đường dây nóng 1784 hoạt động 24/7 hoặc tài khoản Line @1784DDPM để được hỗ trợ khẩn cấp.

Songkran là Tết cổ truyền của Thái Lan, diễn ra từ 13 đến 15/4 hằng năm và là một trong những dịp nghỉ lễ có số vụ tai nạn giao thông cao nhất tại nước này.