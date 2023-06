Khám phá sa mạc cát thạch cao mát lạnh, trắng như tuyết ở Mỹ

Sa mạc Cát Trắng là một địa điểm phi thường mà bạn sẽ không bao giờ quên được khi có dịp ghé thăm. Cát thạch cao mịn lấp lánh dưới ánh mặt trời, tạo nên sự tương phản tuyệt đẹp với bầu trời trong xanh. Nó tạo cho du khách cảm giác gần như thể đang đi trên một chiếc giường kim cương khổng lồ được trải trên mặt đất.

Không giống như các loại cát được tìm thấy ở bãi biển được hình thành từ các khoáng chất như thạch anh hoặc fenspat, cát ở đây được tìm thấy trong các thành tạo đá trầm tích và được làm từ nước bốc hơi có chứa thạch cao hòa tan. Đó là lý do tại sao cồn thạch cao ở sa mạc Cát Trắng là một kỳ quan thiên nhiên độc đáo và hiếm có.

Sự hình thành cồn thạch cao

Sa mạc Cát Trắng được tạo ra trong một thời gian dài. Khoảng 250 triệu năm trước, một vùng biển nông đã để lại một khoáng chất mềm gọi là thạch cao. Theo thời gian, các lớp thạch cao được nâng lên thành ngọn núi hình mái vòm, nhưng cuối cùng ngọn núi lại bị sụp đổ do xói mòn. Thạch cao sau đó bị vỡ thành những mảnh nhỏ được “vận chuyển” bởi các dòng suối và tạo thành cồn cát do gió mạnh. Ngày nay, những đụn cát này liên tục di chuyển và thay đổi hình dạng do gió, tạo nên một cảnh quan không ngừng phát triển vừa đẹp vừa hấp dẫn.

Hoạt động giải trí tại sa mạc Cát Trắng

Đi bộ trên những con đường mòn qua cồn cát: Sa mạc Cát Trắng có 5 con đường mòn sẽ đưa bạn chiêm ngưỡng phong cảnh sa mạc tuyệt đẹp. Có những con đường dễ dàng và cũng có những con đường khá khó đi dành cho những người đi bộ chuyên nghiệp. Trải nghiệm đi bộ đường dài có thể giúp bạn phát hiện ra một con sói đồng cỏ, một con thỏ rừng hoặc thậm chí là một con thằn lằn trắng quý hiếm!

Trượt trên cồn cát: Cát tại sa mạc Cát Trắng thực chất là thạch cao và mềm như tuyết. Trượt cát là hoạt động phổ biến nhất ở nơi đây. Du khách có thể mang theo xe trượt tuyết hoặc mua một chiếc với giá 15 đô la (khoảng 345.000 VNĐ) tại trung tâm du khách của công viên để có một chuyến đi đáng nhớ.

Đi dã ngoại: Hãy xả hơi và tận hưởng buổi dã ngoại được bao quanh bởi cát trắng, cảm giác như đang ở trong câu chuyện cổ tích Aladdin. Sa nach có 3 khu dã ngoại công cộng thích hợp cho du khách đi ít người hoặc cả một nhóm đông.

Chụp ảnh cồn cát: Cho dù bạn là dân phượt chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm hay mới đến đây lần đầu, cồn cát và núi non của nơi đây sẽ mang đến vô số cơ hội chụp ảnh. Không ngoa khi nói rằng, tại đây chỉ cần giơ máy lên là có cơ số ảnh đẹp.

