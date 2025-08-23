Bức tranh mùa thu ruộng bậc thang không thể rời mắt ở Sơn La

Cuối tháng 8, đầu tháng 9 hằng năm, xã Ngọc Chiến lại khoác lên mình áo vàng rực rỡ khi lúa chín trải dài khắp các triền ruộng bậc thang. Cảnh sắc như bức tranh mùa thu sống động giữa núi rừng, đẹp đến nao lòng bất kỳ ai có dịp ghé qua.

Nằm cách trung tâm tỉnh gần 180 km, xã Ngọc Chiến ở độ cao hơn 1.800 m, với khí hậu mát mẻ quanh năm, là vùng đất lý tưởng trồng lúa nếp. Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn như tấm lụa vàng óng, kết hợp cùng sương sớm và sườn núi tạo nên khung cảnh thiên nhiên nên thơ, khiến du khách như lạc vào miền cổ tích thuần khiết.

Giống lúa nếp tan - đặc sản nổi bật của Ngọc Chiến, hạt gạo dẻo thơm, ngọt ngào, không chỉ nâng cao thu nhập cho bà con mà còn trở thành “linh hồn” của mùa vàng. Trong không khí nhộn nhịp ngày gặt, tiếng cười nói hòa cùng hương lúa mới tỏa khắp làng, tạo nên ấn tượng khó phai cho mỗi du khách.

Một điểm nhấn không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhân dân tại xã Ngọc Chiến là Lễ hội cúng cơm mới, được tổ chức từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9.

Mùa lúa chín Ngọc Chiến đã trở thành thương hiệu du lịch của địa phương. Sự tăng trưởng du lịch kéo theo nhu cầu lưu trú, ẩm thực, vận chuyển cộng đồng… giúp đời sống người dân không ngừng cải thiện và nâng cao thu nhập (thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm).

Nhờ sự hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia và sự đồng lòng của người dân, xã Ngọc Chiến (cũ) đã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hiện chỉ còn 7,4%, giảm mạnh so với những năm trước.

Bản làng ở xã Ngọc Chiến nhìn từ trên cao.