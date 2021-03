Khám phá Hội An thật khác qua những biểu tượng: Biển số nhà, gạch bông... và cả linh thú

Dưới ống kính máy ảnh, những mắt cửa, ô vuông, cả biển số nhà ở phố cổ Hội An như được "khoác" thêm màu áo mới đậm nét cổ kính và đặc sắc của kiến trúc xưa, chắc chắn bạn sẽ không thể rời mắt.

Phố cổ Hội An từ lâu đã trở thành một điểm đến quen thuộc của những du khách trót yêu nét đẹp cổ xưa. Vượt qua "trái tim nước Nhật" - thành phố Tokyo hay Chiang Mai - đóa hồng phía Bắc của Thái Lan… Phố cổ Hội An trở thành một trong những thành phố tuyệt vời nhất trên thế giới được Travel and Leisure bình chọn. Không tráng lệ, hào nhoáng, Hội An vẫn làm đắm say lòng người bởi vẻ đẹp cổ kính, bình dị, mộc mạc.

Phố cổ Hội An nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc tỉnh Quảng Nam - Ảnh: Internet

Trong suốt thế kỷ XVII - XVIII, Hội An từng là một thương cảng quốc tế sầm uất với những chuyến thuyền buôn tới từ Nhật Bản, Trung Quốc và phương Tây. Trước thời kỳ này, nơi đây còn có những dấu tích của thương cảng Chăm Pa và được nhắc đến cùng con đường tơ lụa.

Đến thế kỷ XIX, cảng thị Hội An dần suy thoái. May mắn không bị chiến tranh tàn phá và tránh được quá trình đô thị hóa ồ ạt vào cuối thế kỷ 20, giá trị kiến trúc và văn hóa của phố cổ Hội An dần được thế giới chú ý, và Hội An trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất của Việt Nam.

Phố cổ Hội An đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới - Ảnh: Internet

Bên cạnh những nét đẹp đặc trưng đã được nhiều người ca tụng, phố cổ Hội An lại như "khoác" thêm tấm áo mới qua bộ ảnh Biểu tượng Hội An của bạn trẻ người Đà Nẵng.

Đi sâu vào những điều tuy nhỏ bé nhưng gắn liền với hành trình lịch sử dài của phố cổ, Nguyễn Minh Đức đã mang đến một góc nhìn vừa chi tiết, vừa mới mẻ về kiến trúc đặc sắc của đô thị cổ ven sông Thu Bồn.

Mắt cửa - Hay còn gọi là “Môn thần” thể hiện cho khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân phố cổ - Ảnh: Nguyễn Minh Đức

Điểm thú vị của kiến trúc Hội An là những khung cửa, ô cửa nhỏ hay những ô vuông trên tường, được "biến hóa" đặc sắc bằng nhiều hoạ tiết và hình thức - Ảnh: Nguyễn Minh Đức

Linh thú là hình tượng vô cùng quen thuộc trong kiến trúc Hội An từ các di tích kiến trúc, dân dụng đến di tích thờ cúng, tín ngưỡng - Ảnh: Nguyễn Minh Đức

Biển số của những ngôi nhà trong phố cổ Hội An tuy đã trải qua nhiều thay đổi những vẫn giữ được nét cổ kính đặc trưng - Ảnh: Nguyễn Minh Đức

Những bảng hiệu của người Hoa đã xuất hiện ở phố cổ Hội An cách đây gần 400 năm - Ảnh: Nguyễn Minh Đức

Các mái nhà ở phố cổ Hội An được thiết kế khá đa dạng, góp phần tạo nên nét đặc trưng của kiến trúc nơi đây - Ảnh: Nguyễn Minh Đức

Trước những hỉnh ảnh siêu "xịn" này, Hội An có nằm trong danh sách những địa điểm du lịch trong năm 2021 của bạn không nhỉ? Đó cũng là một cách tụi mình có thể góp phần “giải cứu” phố cổ Hội An và kích cầu du lịch Đà Nẵng - một ngành kinh tế "mũi nhọn" của miền Trung sau ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh, thiên tai.

