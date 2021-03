Top những địa điểm du lịch hè nổi tiếng ở miền Bắc bạn không nên bỏ qua

Thứ Bảy, ngày 20/03/2021 01:00 AM (GMT+7)

Những địa điểm du lịch hè nổi tiếng ở miền Bắc như Sa Pa, Hà Nội, Ninh Bình, Tam Chúc – Hà Nam, Hạ Long, Cát Bà…vẫn luôn hấp dẫn và thu hút khách du lịch.

Địa điểm du lịch hè nổi tiếng ở miền Bắc: Sa Pa – Lào Cai

Có khí hậu lạnh, Sa Pa hấp dẫn nhiều du khách tìm về nghỉ dưỡng, thư giãn. Không chỉ gây mê mẩn với những phong cảnh núi non hùng vĩ trải dài bất tận, du lịch Sa Pa mỗi mùa còn mang đến những cảm xúc riêng.

Mùa xuân, du khách sẽ chìm đắm trong sắc hoa mận, hoa đào rực rỡ, mùa hè khám phá mùa nước nổi, mùa thu ngắm những thuở ruộng bậc thang nhô lúa chín trải dài tới cuối chân núi.

Mùa đông ngắm tuyết rơi, trải nghiệm nhiệt độ lạnh dưới âm độ C. Ngoài ra, du khách còn có thể khám phá ẩm thực vùng cao đa dạng với các món xiên nướng, cơm lam, lẩu cá hồi… hay hòa vào điệu khèn dân tộc của người bản địa, thăm những phiên chợ và các cô, cậu bé trong trang phục truyền thống.

Địa điểm du lịch hè nổi tiếng ở miền Bắc: Hà Nội

Thủ đô Hà Nội – Thành phố mang nét cổ kính xen lẫn hiện đại là điểm đến yêu thích của nhiều tín đồ du lịch. Du khách có thể dành thời gian ghé thăm các chợ ven đường, công trình kiến trúc lịch sử và nghệ thuật đặc sắc.

Phố Phan Đình Phùng nổi tiếng với hàng cây xấu cổ thụ che kín mặt trời

Thời gian tới Hà Nội đẹp nhất là vào mùa thu, khoảng độ từ tháng 8 - tháng 10. Hà Nội đẹp bởi có tháp Rùa cổ kính, có những mái nhà rêu phong nơi phố cổ, có lăng Bác uy nghi, có hồ Tây lộng gió… Tới đây, du khách có thể dạo quanh con phố cổ, ngắm nhìn kiến trúc Đông Dương, thưởng thức ly cà phê trứng trứ danh. Đếm xuống, rất nhiều quán bar, hàng quán ẩm thực để bạn khám phá và chơi hết mình.

Địa điểm du lịch hè nổi tiếng ở miền Bắc: Tam Chúc – Hà Nam

Chùa Tam Chúc

Nếu yêu thích những trải nghiệm du lịch tâm linh, Hà Nam sẽ là điểm đến phù hợp cho bạn. Nằm cách Hà Nội hơn 40 km về phía Bắc, Hà Nam sở hữu hệ thống đền, chùa quy mô lớn. Lớn nhất là Quần thể chùa Tam Chúc.

Quần thể chùa Tam Chúc là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, nằm tại thị trấn Ba Sao và xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Du khách có thể tham quan quần thể bằng du thuyền để ngắm cảnh sông nước, núi non. Hoặc di chuyển bằng xe điện với mức phí khoảng 90.000 đồng/ người. Nơi đây có pho tượng Quan Âm Bồ Tát lớn nhất Việt Nam bằng đồng nguyên khối nặng 100 tấn.

Chùa Địa Tạng phi lai tự

Một điểm du lịch tâm linh khác là chùa Địa Tạng phi lai tự. Chùa Địa Tạng Phi Lai (tên Nôm còn gọi chùa Đùng) tọa lạc ở thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm. Quy mô chùa rộng hơn 2500 m2 gồm: Tam bảo, nhà thờ tổ, nơi thờ Đức Ông, đức Thánh hiền; nhà ở, giảng đường, nhà khách, nơi ở của phật tử. Cả quần thể ngôi chùa nhìn từ xa ẩn mình và được che chở giữa rừng thông. Ngôi chùa có kiến trúc đẹp, thường xuyên diễn ra các lễ cầu an… gợi lên cảm giác thanh tao, thoát tục mà bất kỳ ai có dịp đến đây cũng có thể cảm nhận.

Địa điểm du lịch hè nổi tiếng ở miền Bắc: Tràng An – Ninh Bình

Tràng An – Ninh Bình vẫn luôn là lựa chọn lý tưởng cho du khách vào dịp xuân – hè. Lúc này thời tiết chuyển mùa, nhiệt độ dễ chịu, chưa nắng gắt như mùa hè, mà cũng chẳng lạnh giá như mùa đông. Lòng sông lucsn ày thay nước, trong vắt và để lộ phần rêu xanh ngắt, cá bơi lội tung tăng cùng những quần thể đền, chùa Bái Đính… khiến du khách có cảm giác bình yên lạ thường. Dịp cuối tuần, bạn có thể thư giãn bằng cách đi thuyền trên sông Sào Khê, thưởng ngoạn non nước Tràng An và chụp những bức hình đẹp.

Địa điểm du lịch hè nổi tiếng ở miền Bắc: Hạ Long – Quảng Ninh

Thành phố biển nằm ở phía Đông Bắc miền Bắc hút du khách nhờ sở hữu Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Du khách tới đây có thể đi du thuyền trên vịnh, tham quan các hang động Sửng Sốt, động Thiên Cung, hòn Trống Mái... Ngoài ra, khách có thể tắm biển Bãi Cháy, vui chơi ở công viên nước Sunworld, trải nghiệm các trò chơi mạo hiểm, tham quan bảo tàng Quảng Ninh.

Địa điểm du lịch hè nổi tiếng ở miền Bắc: Vịnh Lan Hạ, Cát Bà - Hải Phòng

Vịnh Lan Hạ nằm trong quần đảo Cát Bà thuộc huyện Cát Hải, Hải Phòng. Năm 2004 quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Năm 2013 được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Đặc biệt, năm 2020 vịnh Lan Hạ chính thức trở thành thành viên Hiệp hội các vịnh đẹp nhất thế giới và hiện nay đang hoàn thiện hồ sơ đề cử UNESCO công nhận cùng với vịnh Hạ Long là Di sản thiên nhiên thế giới.

Vịnh Lan Hạ trông ra cửa Vạn liền kề với vịnh Hạ Long. Vịnh rộng trên 7000ha, là một vùng rất êm ả hình vòng cung với 388 hòn đảo lớn, nhỏ tạo nên một bức tranh khổng lồ khắc hoạ cảnh thiên nhiên kỳ vỹ, yên bình nhưng cũng thật nên thơ.

Làng chài Cái Bèo

Các hòn đảo trên vịnh Lan Hạ đều được bao phủ bởi màu xanh của cây cối, và phía dưới của các hòn đảo là những bãi cát trắng mịn màng, nước biển trong vắt nhìn rõ từng đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội.

Đến vịnh Lan Hạ bạn có thể đi thăm các điểm đến như: Làng chài Cái Bèo, Hang sáng hang tối, làng Hải Việt...

