Bên trong máy bay chỉ phục vụ hạng thương gia có gì đặc biệt?

Beond là hãng hàng không chỉ phục vụ hạng thương gia, ra mắt vào cuối năm 2023 với mục tiêu mang đến trải nghiệm cao cấp độc đáo.

Trụ sở chính của công ty đặt tại Dubai, UAE. Tự nhận là "hãng hàng không nghỉ dưỡng cao cấp đầu tiên trên thế giới", hiện tại, hãng chỉ vận hành 2 loại máy bay là Airbus A321 và Airbus A319.

Bên trong máy bay Airbus A319 của Beond được thiết kế với chỉ 44 ghế hạng thương gia, trải đều 11 hàng, theo kiểu bố trí 2-2.

Ghế được thiết kế bởi hãng Optimares, và chúng khác biệt so với khoang hạng thương gia mà bạn thường thấy trên hầu hết các hãng hàng không hiện nay. Ghế có thể chuyển đổi thành giường phẳng hoàn toàn, mang lại sự thoải mái cho hành trình đêm.

Ghế rộng khoảng 51cm, có khoảng cách giữa các hàng ghế gần 130cm. Những chiếc ghế da màu trắng ngà, được nhấn nhá bằng các tông màu cam và đồng, mang đến cảm giác sang trọng.

Máy bay Airbus A321 phục vụ tối đa 68 hành khách. Nội thất trên máy bay cũng được chăm chút tỉ mỉ với vỏ ghế do Ferrari thiết kế và chất liệu da Italy cao cấp. Hành khách được sử dụng tai nghe Beats và kính thực tế ảo Apple VR, cùng với máy tính bảng Apple iPad Pro thay vì màn hình tích hợp truyền thống để giải trí trên máy bay, theo Euronews.

Trên máy bay Beond không có tivi cá nhân, thay vào đó khách được cung cấp máy tính bảng để sử dụng. Mỗi ghế đều có một ổ cắm điện AC, cùng với một ổ cắm USB-C, để dễ dàng sạc pin.

Beond cung cấp cho hành khách một bộ dụng cụ tiện nghi khá cơ bản. Bên trong gồm có bịt mắt, nút bịt tai, bộ dụng cụ vệ sinh răng miệng, xịt khoáng cho mặt, nước rửa tay khô và sữa dưỡng thể.

Ngoài ra còn có một đôi dép đi trong nhà, đó là một tiện nghi được khách hàng đánh giá cao, vì nó giúp việc đi vệ sinh dễ dàng hơn mà không cần phải mang giày.

Hãng hàng không Beond được đánh giá xuất sắc trong dịch vụ ăn uống trên máy bay, cả về chất lượng và cách trình bày.

Thực đơn ẩm thực được tuyển chọn kỹ lưỡng. Các món ăn do những đầu bếp hàng đầu chế biến, lấy cảm hứng từ hương vị đặc trưng của từng điểm đến.

Không chỉ dừng lại trên không, trải nghiệm hạng sang còn bắt đầu ngay từ mặt đất khi vé máy bay đã bao gồm dịch vụ đưa đón riêng với tài xế.

Hiện tại, Beond không phải là hãng hàng không duy nhất trên thế giới chỉ cung cấp hạng thương gia. Bên cạnh đó còn có hãng hàng không Pháp La Compagnie, chuyên phục vụ các chuyến bay đến và đi từ Bắc Mỹ.