Hội An vào mùa đẹp nhất, bỏ túi sẵn kinh nghiệm để chờ ngày đi thôi

Thứ Tư, ngày 23/03/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Ngoài dịp rằm mỗi tháng, Hội An còn trở nên đẹp tuyệt vời trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 7 khi trời xanh, nắng vàng, còn con người thì dễ thương.

Travel blogger Win điển trai với blog Win Đi chứa đựng những chuyến đi thú vị, chia sẻ những mẹo hữu ích khi đến Hội An dịp này. Nếu bạn cũng muốn thưởng thức bầu không khí ấm áp, trong trẻo của phố Hội dịp cuối xuân - đầu hè, thì tham khảo ngay nhé.

Thời gian

Thời tiết ở Hội An chia làm 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mỗi mùa đều có một nét đẹp và đặc trưng riêng. Nhưng theo kinh nghiệm du lịch Hội An tự túc của Win thì các bạn nên đi Hội An vào 3 khoảng thời gian sau:

- Ngày 14 âm lịch hàng tháng: Vô cùng thú vị nếu bạn đến Hội An vào thời điểm này bởi vào ngày cận rằm này, tất cả các gia đình ở phố cổ Hội An sẽ tắt hết đèn điện và thắp đèn lồng. Do đó, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp huyền ảo của Hội An về đêm.

- Tháng 2 đến tháng 4: Đây là mùa khô của Hội An, thời tiết ở Hội An đặc biệt mát mẻ và dễ chịu, đi du lịch lúc này là hết ý luôn, tham quan khám phá bất cứ hoạt động gì cũng vô cùng tuyệt vời.

- Tháng 5 đến tháng 7: Đây là thời điểm gần kết thúc mùa khô ở Hội An nhưng đi du lịch Hội An vào lúc này, bạn còn có thể đi đến Cù Lao Chàm để lặn biển, tắm mát, rất đẹp.

Di chuyển

Ô tô/xe khách và máy bay là 2 phương tiện chủ yếu sẽ đưa bạn đến Hội An. Nếu đi bằng máy bay bạn sẽ phải xuống sân bay Đà Nẵng, sau đó đi xe buýt, xe máy hoặc taxi sang Hội An.

Đà Nẵng chỉ cách Hội An khoảng 30km, tức là chỉ hơn 30 phút chạy xe là du khách đã có mặt ở giữa trung tâm phố cổ Hội An. Thuận tiện nhất vẫn là di chuyển đến Hội An bằng xe máy hoặc xe buýt. Bạn có thể thuê xe máy tại Đà Nẵng có giá từ 60.000 đồng đến 120.000 đồng/ngày.

Khách sạn

Anh chàng Win chọn The Mansion Hoi An cho chuyến đi của mình. Đây là biệt thự nghỉ dưỡng địa phương với lối kiến trúc đặc trưng Phố cổ Hội An. Nơi này cũng được rất nhiều các bạn trẻ check-in. Giá phòng chỉ từ 750.000 đồng/đêm. Phòng rộng rãi, có nhiều tiện ích và vị trí ở gần trung tâm.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm 8 khu nghỉ dưỡng lý tưởng tại Hội An.

Tham quan

Nhiều bạn cho rằng trong thành phố Hội An thì có mỗi phố cổ là địa điểm tham quan duy nhất, nhưng thực tế không phải vậy. Win chia sẻ ngay trong trung tâm cũng đã có hơn chục điểm tham quan:

Hội quán Phúc Kiến (Chùa Kim An): 46 Trần Phú.

Chùa Cầu (Cầu Nhật Bản, lai Viễn Kiều): Trung tâm phố cổ Hội An.

Cụm các bảo tàng: Bảo tàng văn hoá dân gian, bảo tàng lịch sử văn hoá Hội An, bảo tàng gốm sứ mậu dịch Hội An, bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh…

Cụm các nhà cổ: Nhà cổ Quân Thắng, nhà cổ Tần Ký, nhà cổ Phùng Hưng…

Nhà biểu diễn văn nghệ cổ truyền, xưởng sản cuất thủ công mỹ nghệ và dụng cụ âm nhạc cổ truyền, bức tường huyền thoại ở đường Hoàng Văn Thụ, hẻm ngõ giếng,...

Bên cạnh đó, có nhiều hoạt động mà bạn nên trải nghiệm khi đến Hội An, như đi dạo phố cổ về đêm, thả đèn hoa đăng, thưởng thức cà phê ở Hội An, may đồ thời trang lấy ngay, tắm biển, chơi trò chơi dân gian, mua một chiếc đèn lồng làm quà lưu niệm, đến Hội An vào ngày rằm,...

Xa hơn một chút, hãy tìm đến những nơi sau đây chỉ trong vòng bán kính 10 km:

Cù Lao Chàm, hòn đảo với nét đẹp hoang sơ, mộc mạc, là nơi rất thú vị để tham gia các hoạt động lặn biển ngắm san hô.

Rừng dừa bảy Mẫu, cách phố cổ Hội An khoảng 5km về hướng Đông, ở đây có hoạt động chèo thuyền thúng xuyên qua rừng dừa rất thú vị.

Biển An Bàng, một trong 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Biển Cửa Đại, một trong những bãi biển đẹp nhất, thơ mộng nhất Việt Nam với bờ cát trắng trải dài và rặng dừa xanh rì rào.

Cụm làng nghề Hội An: Làng mộc Kim Bồng, Làng gốm Thanh Hà, Làng rau Trà Quế.

Ăn uống

Là một người đi Hội An tự túc, Win chia sẻ hàng loạt quán ngon-bổ-rẻ mà bạn chớ nên bỏ qua:

Bánh mì Phượng (2b Phan Châu Trinh) và Madam Khánh (115 Trần Cao Vân).

Bánh bao, bánh vạc: Quán Hoa Hồng Trắng, 533 Hai Bà Trưng.

Cơm gà Phố Hội: Cơm gà Bà Buội (26 Phan Châu Trinh), cơm gà Bà Hương – Kiệt (hẻm) Sica, cơm gà Bà Minh (đường Phan Châu Trinh), Cơm gà bà Dung (Lý Thường Kiệt), cơm gà Ông Xí (Kiệt Bá Lễ)…

Cao lầu: Quán mì quảng ông Hai (gần nhà máy dệt của Yaly, ngay nhà máy đèn cũ, nằm trên đường Trương Minh Lượng). Khu chợ ngã tư giếng nước, đầu đường Trần Phú, đối diện chùa Ông.

Thịt xiên nướng có thể bắt gặp ở bất kì con đường, ngõ hẻm nào ở Hội An.

Hoành thánh: Quán ăn Vạn Lộc trên đường Trần Phú, hoặc quán ăn 26 Thái Phiên.

Ăn vặt ở Hội An, có bánh đập – Hến Trộn – Chè Bắp: Quán bến Tre (Qua cầu Cẩm Nam 100m, rẽ trái).

Bánh xèo Hội An (quán Giếng Bá Lễ, hẻm Phan Chu Trinh; Bale Well, 45/51 Trần Hưng Đạo.

Đã quá đầy đủ cho chuyến đi Hội An sắp tới của bạn rồi phải không nào? Vậy còn chờ gì nữa mà không lưu ngay các tọa độ, xách ba lô và lên đường thôi.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/hoi-an-vao-mua-dep-nhat-bo-tui-san-kinh-nghiem-de-cho-ngay-di-t...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/hoi-an-vao-mua-dep-nhat-bo-tui-san-kinh-nghiem-de-cho-ngay-di-thoi-c14a28019.html