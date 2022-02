Hội An là 1 trong 10 điểm đến lãng mạn nhất thế giới cho Ngày Valentine

Thật may mắn cho những người yêu nhau trên toàn thế giới bởi hành tinh này có rất nhiều địa điểm lãng mạn, trong đó Hội An sẽ mang đến buổi chiều bình dị và buổi tối say đắm trên những chiếc thuyền đèn hoa rực rỡ.

Từ những thiên đường biển đảo cho tới những thành phố quyến rũ hay thị trấn sôi động, các biên tập viên của tạp chí du lịch danh tiếng Time Out đã chọn ra 21 điểm đến được cho là lãng mạn nhất trên thế giới dành cho các cặp đôi trong dịp Valentine tới đây.

1. Montreal, Canada

Lãng mạn là điều khiến thành phố Montreal trở nên khác biệt so với bất kỳ nơi nào khác ở Bắc Mỹ. Nơi đây có sự kết hợp kì lạ giữa sự tự tin của người Canada và sự sang trọng của châu Âu và một khí chất được hình thành bởi " màu thời gian" có ở mọi ngóc ngách của trái tim lịch sử của thành phố. Tới đây, du khách không nên bỏ qua những quán bar trên tầng gác mái của khu phố cổ để hòa mình vào nhịp sống trẻ hiện đại.

2. Herzegovina

Vùng đất từng chịu phá hoại của chiến tranh cách đây hơn 20 năm nay đã trở thành điểm đến cuốn hút của vùng Balkan. Nơi đây được được mệnh danh là một trong những "kho báu" cuối cùng còn ẩn giấu ở châu Âu. Những cây cầu tuyệt đẹp ở Mostari hay thung lũng thung lũng hẹp nhưng xanh mát mắt thủ đô Sarajevo khiến mọi con tim trở nên rộng ràng hơn. Ngoài ra chèo thuyền kayak khám phá những dòng sông tuyệt đẹp hay khám phá sự lung linh của ngôi làng Tekija sẽ khiến tình yêu của bạn trở thêm rực rỡ.

3. Venice, Ý

Đã có quá nhiều sự ca ngợi về vẻ đẹp lãng mạn của thành cổ Venice với sự độc đáo nhiều màu sắc và kiến trúc độc đáo. Có vẻ đẹp xung quanh mọi góc ở đây, từ bình minh đến hoàng hôn và xa hơn nữa, với những con kênh hẹp và kiến ​​trúc thời Phục hưng đưa du khách đến một thế giới thần tiên nhuốm màu hoa hồng.

Những nhà hàng lãng mạn hay loạt cây cầu như như được thiết kế riêng cho các cặp tình nhân và không thể không nhắc đến chuyến đi thuyền gondola là những trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đến với Venice.

4. Marrakech, Ma-rốc

Màu sắc, mùi vị, âm thanh và những điểm đến ấn tượng của Marrakech là nơi đánh thức các giác quan của các cặp tình nhân bằng một bản giao hưởng đầy phấn khích. Nơi đây còn được đánh giá là thành phố của sự sang trọng với những cung điện được trang trí công phu, khu vườn thượng uyển xanh tươi thơm phức hương cam quýt, róc rách đài phun nước…

5. Kyoto, Nhật Bản

Tokyo có sự ồn ào, náo nhiệt còn cố đô Kyoto lại là chốn bình yên, tĩnh lặng. Ẩm thực tuyệt vời, con người dễ chịu và bầu không khí lãng mạn được bao quanh bởi những những ngôi chùa Phật giáo cổ kính, đền thờ Thần đạo, những ngôi nhà gỗ truyền thống và những khu vườn hoàng gia. Kyoto là nơi lãng mạn nhất của Nhật Bản, với những khu rừng tre tạo nên khung cảnh ngoạn mục cho chuyến đi dạo đầy sao.

6. Praha, Cộng hòa Séc

Thành phố của hàng trăm ngọn tháp như là nơi minh chứng cho tình yêu của mỗi cặp đôi. Không có gì tuyệt vời hơn khi ngắm nhìn thành cổ này từ Đồi Letna, một bên là "ly bia và bên kia nắm lấy tay người". Ngoài ra lang thang qua cầu Charles hay ngắm nhìn Đồng hồ thiên văn ở Phố cổ ở Praha thì đó đã là những khoảnh khắc các cặp đôi được chiêm ngưỡng một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất trên thế giới.

7. Zanzibar

Những bãi biển rực rỡ của Zanzibar từ lâu đã khiến nơi đây trở thành điểm đến đầy mơ ước cho tuần trăng mật, nhưng hòn đảo không chỉ có vẻ đẹp vẻ đẹp tự nhiên mà còn một cuộc sống truyền thống nhẹ nhàng

8. Thác Niagara, Canada/Mỹ

Kỳ quan thiên nhiên này nằm giữa hai thành phố kết nghĩa Niagara Falls, Ontario và Niagara Falls, New York. Thác Niagara bao gồm 3 thác riêng biệt: thác Mỹ, thác Bridal Veil nằm trên thành phố New York và thác Horsehoe thuộc Canada. Với hơn 14 triệu khách du lịch tới tham quan mỗi năm, Niagara được coi là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất trên thế giới.

9. Hội An, Việt Nam

Những con phố cổ rợp bóng đèn lồng là điểm đến lý tưởng cho một buổi đi dạo hò hẹn dưới ánh hoàng hôn. Theo Time Out, tới Hội An, du khách như được "quay về quá khứ" bởi kiến trúc và cuộc sống bình dị của con người nơi đây. "Thả hồn" trôi theo dòng nước khi đi trên những chiếc thuyền gỗ như cách để các cặp đôi yêu nhau "nối dài" giấc mơ lãng mạn ở Hội An.

10. Iceland

Đất nước của "băng và lửa" mang đến những trải nghiệm tột cùng đối với mỗi cặp đôi. Cùng nhau ngâm mình dưới cái lạnh âm độ, ngắm màn trình diễn "ánh sáng phương bắc" tuyệt đẹp đến mức mà bạn nên một lần trải nghiệm trong đời. Hay những chuyến dạo chơi khám phá sự khác biệt, lập dị của của thủ đô Reykjavik cũng là điều lãng mạn không thể bỏ lỡ.

