Hình ảnh bên trong ‘siêu tàu’ lớn nhất thế giới vừa đưa 4.000 khách tới Việt Nam

Ngày 22/8, siêu du thuyền lớn nhất thế giới Spectrum of the Seas đã cập cảng Tankan - Cái Mép (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trên chuyến hành trình vòng quanh châu Á kéo dài 12 ngày, đến các địa điểm như Tokyo, Kumamoto, Kagoshima, Hồng Kông, Nha Trang.

Theo đại diện công ty sở hữu du thuyền Royal Caribbean International, trong lần thứ hai đến Bà Rịa - Vũng Tàu năm nay, Spectrum of the Seas chở hơn 4.300 khách từ Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Mỹ.

Ông Wu Huimin - thuyền trưởng Spectrum of the Seas - cho biết Việt Nam là điểm đến ưa thích của du khách. Vào tháng 9 và tháng 10 tới, tàu sẽ tiếp tục trở lại nước ta.

Du thuyền Spectrum of the Seas có kích thước chiều dài 347 m, rộng gần 50 m. Nó nằm trong top 10 siêu phẩm nghỉ dưỡng xa hoa trên biển của thế giới.

Du thuyền sở hữu nhiều tiện ích vượt trội như ba hồ bơi, ba bể sục, rạp chiếu phim ngoài trời, spa, nhà hát có sức chứa 1.300 người.

Trên tàu, du khách có thể trải nghiệm một trình mô phỏng không gian không trọng lực, cho phép người tham gia lơ lửng như đang thực hiện các động tác nhảy dù.

Một góc trong khu vui chơi giải trí của tàu Spectrum of the Seas.

Du thuyền có 20 nhà hàng phục vụ các đồ ăn châu Âu và đặc sản đến từ các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản.

Để có trải nghiệm tốt nhất, du khách được khuyên nên đặt hạng phòng Silver Junior Suite trở lên. Đây không chỉ là những căn phòng có diện tích lớn hơn mà còn có không gian ban công rộng rãi (bao gồm giường phơi nắng), và quyền sử dụng các phòng ăn cũng như tiện nghi độc quyền trên toàn bộ con tàu.

Tàu Spectrum of the Seas được ví như một quần thể đô thị sang trọng khi có các khu vực phòng khách sạn, nhà hàng và đặc biệt là khu mua sắm miễn thuế.

Theo một số nguồn tin, hiện đã hết vé đặt trước để đi tàu Spectrum of the Seas tới Việt Nam trong năm nay. Do đó, khách hàng muốn trải nghiệm phải đợi đến năm 2024 mới có thể đặt mua. Đáng chú ý, bà Jessica RedFord, giám đốc đối ngoại tập đoàn Royal Caribbean xác nhận trong năm 2024, số lượng cảng tại Việt Nam mà tàu sẽ cập bến sẽ được nâng thành ba, thay vì hai như năm 2023.

