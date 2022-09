Chiêm ngưỡng siêu du thuyền khổng lồ xa hoa bậc nhất thế giới

Siêu du thuyền Symphony of the Seas (Bản hoà âm của đại dương) hiện đang là chiếc tàu du lịch lớn nhất và đắt đỏ nhất trên thế giới. Với tổng chiều dài khoảng 362m, trọng lượng 228.081 tấn, phần rộng nhất của thân tàu có thể lên tới 73m, con tàu khổng lồ này cao tương đương với một toà nhà 26 tầng.

Symphony of the Seas thuộc về hãng tàu Royal Caribbean – nơi nổi tiếng là cái nôi của những siêu du thuyền có quy mô khổng lồ. Tàu được đóng tại Saint-Nazaire, Pháp và được hạ thuỷ vào năm 2018. Ngay khi vừa ra mắt, du thuyền lập tức đã gây nên được sự chú ý đặc biệt và phá kỷ lục du thuyền lớn nhất thế giới lúc bấy giờ của Harmony of the Seas. Symphony of the Seas có sức chứa tổng cộng 8.600 người, trong đó có 5.800 hành khách và 2.200 nhân viên phục vụ trên tàu.

Bên cạnh quy mô hoành tráng, Symphony of the Seas cũng gây ấn tượng bởi chất lượng dịch vụ mang tầm đẳng cấp thế giới. Du khách lên tàu sẽ được trải nghiệm các tiện ích từ phân khu nghỉ dưỡng, giải trí ấn tượng cùng với lộ trình hoạt động, vui chơi hấp dẫn. Không gian trên du thuyền như một thành phố thu nhỏ với công viên cây xanh, công viên nước, bể bơi, khu giải trí ngoài trời, khu trò chơi trong nhà, spa, quán bar, nhà hàng sang trọng, sân trượt băng, phòng khiêu vũ, leo núi, rạp chiếu phim, …

Siêu du thuyền khổng lồ này sở hữu tới 2.759 phòng nghỉ. Tuỳ vào hạng phòng mà sẽ có các mức giá khác nhau để du khách lựa chọn theo nhu cầu của mình. Điều đáng nói là phong cách và cấu tạo của mỗi phòng không hề giống nhau. Các phòng hạng sang đều có sofa, TV, cầu trượt, … cùng đầy đủ các loại tiện nghi như một căn hộ đích thực, không gian được chia thành 2 tầng với diện tích hơn 100m vuông.

Bên cạnh đó, du thuyền này còn sở hữu 28 phòng có tầm nhìn tuyệt vời ra đại dương hoặc khu Boardwalk đắt giá và sẽ có những hạng phòng đặc biệt như Ultimate Family Suite, phòng Hoàng gia, … để phục cho nhiều đối tượng như doanh nhân hay các gia đình. Điểm nhấn hiện đại trên Symphony of the Seas là mỗi phòng nghỉ sẽ có công nghệ nhận dạng khuôn mặt để đảm bảo an toàn và tính riêng tư cho du khách. Để có thể trải nghiệm 1 tuần được sống trên con tàu xa hoa và hiện đại này, du khách phải bỏ ra ít nhất 28.000 Euro (Hơn 654 triệu VNĐ) chỉ để thuê được 1 căn phòng thường có diện tích khoảng 17m2 . Còn đối với những căn phòng đặc biệt hạng sang, thì con số còn lớn hơn nhiều.

Du thuyền Symphony of the Seas sở hữu hệ thống 22 nhà hàng cao cấp, hội tụ đầy đủ ẩm thực phong phú trên thế giới. Nơi đây có hàng trăm đầu bếp đến từ nhiều nơi khác nhau, dù du khách có muốn uống bia kiểu Mỹ, Pizza Ý, bánh ngọt Pháp hay là sushi Nhật Bản, … thì các nhà hàng ở đây đều có thể thoả mãn sở thích của họ.

Ban đêm là thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày tại du thuyền Symphony of the Seas. Các hành khách thay trang phục lộng lẫy, trang điểm tinh tế để tham gia những bữa tiệc sang trọng được tổ chức trên khoang tàu. Ngoài ra, những buổi trình diễn tuyệt vời của Hairspray Music Broadway , những tiết mục thể thao dưới nước, … cũng được định kỳ diễn ra.

Để đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị hơn, tại mỗi cảng dừng chân du thuyền Symphony of the Seas sẽ dừng lại một thời gian để hành khách có thể nhân cơ hội này để thưởng thức cảnh đẹp của nhiều thành phố trên đường đi.

Được ví là một tuyệt tác của nhân loại, siêu du thuyền Symphony of the Seas chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời và chất lượng dịch vụ xa hoa bậc nhất cho những du khách đam mê du lịch.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/chiem-nguong-sieu-du-thuyen-khong-lo-xa-hoa-bac-nhat-the-gioi-d566645.ht...Nguồn: https://baogiaothong.vn/chiem-nguong-sieu-du-thuyen-khong-lo-xa-hoa-bac-nhat-the-gioi-d566645.html