Khám phá 10 siêu du thuyền nổi tiếng nhất thế giới

1. Wonder of the Seas

Wonder of the Seas là con tàu lớn nhất thế giới hiện nay. Con tàu này có 16 boong dành cho khách với 2.867 phòng nghỉ, 2.204 thành viên thủy thủ đoàn từ khắp nơi trên thế giới, 10 quán bar và 20 nhà hàng trên tàu. Wonder of the Seas được thiết kế với 10 tầng, sức chứa lên tới 7.084 người. Con tàu được rất nhiều du khách lựa chọn là điểm đến trong kì nghỉ của mình.

2. World Europa

World Europa là con tàu được sản xuất bởi MSC – Công ty vận tải biển tư nhân lớn nhất thế giới. Con tàu này ra mắt vào năm 2022, chạy bằng những nhiên liệu hàng hải sạch nhất và hiện đang thực hiện các chuyến du lịch trên khắp Địa Trung Hải.

World Europa có sức chứa khoảng 6.762 hành khách với 12 boong tàu. Ngoài ra nó còn có 6 hồ bơi, trên thuyền cũng được trồng cây xanh, có những nhà hàng và cửa hàng bách hóa với đầy đủ tiện nghi cần thiết cho 1 chuyến nghỉ ngơi dài ngày.

3. Arvia

Arvia là con tàu thân thiện với gia đình, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ. Nó có những khu vui chơi dành cho trẻ em rất rộng và lý thú. Con tàu này có sức chứa 6.685 người với 1.800 thành viên thủy thủ đoàn, sở hữu nhiều khu phức hợp rạp chiếu phim, hồ bơi vô cực và quầy bar nổi trên mặt nước. Những phòng spa, xông hơi và hồ bơi trị liệu thủy sinh đặc biệt được du khách yêu thích. Trên tàu Ariva cũng có những khóa học đi dây, lớp học khiêu vũ ngắn ngày cho du khách muốn học những điều mới mẻ trong kì nghỉ của mình.

4. Costa Toscana

Tàu Costa Toscana được hạ thủy vào tháng 3 năm 2022, sử dụng động cơ đẩy LNG để giúp cho việc đi lại trên biển dễ dàng hơn. Thủy thủ đoàn gồm 1.678 người, mang đến những kỳ nghỉ trong mơ cho 6.600 hành khách với đầy đủ dịch vụ trên tàu.

Con tàu này sở hữu 1.550 phòng, hàng chục hồ bơi và bồn tạo sóng, 20 nhà hàng, quán bar. Nơi đây được mệnh danh là 1 thành phố thông minh trển biển, dù là đi công tác hay đang trong kì nghỉ, du khách ở trên Costa Toscana cũng sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

5. Celebration

Đúng như cái tên của nó, tàu Calebaration mang đến cho du khách những trải nghiệm vui vẻ, tuyệt vời như đang trong 1 lễ kỉ niệm. Tổng cộng có 1.735 thủy thủy phục vụ trên tàu đến từ nhiều nước khác nhau. Trên con tàu khổng lồ này có công viên thu nhỏ với tàu lượn siêu tốc, công viên nước với rất nhiều đường trượt khiến các vị khách, đặc biệt là trẻ em vô cùng yêu thích. Celebaration còn có những sân khấu nhạc kịch tuyệt vời cho những người yêu nghệ thuật.

6. Encore

Encore là một con tàu hạng sang với 1.700 thủy thủ, hơn 2.000 phòng ngủ bao gồm các dãy phòng sang trọng nhất nằm trên đỉnh con tàu có hiên tắm nắng xa hoa, đi kèm dịch vụ quản gia 24 giờ.

Encore phục vụ rất nhiều món ăn ngon từ nhiều nơi trên thế giới, có phòng giải trí hiện đại, quán bar và nhà hàng được thiết kế vô cùng bắt mắt. Hành khách nào khi đặt chân lên con tàu này cũng vô cùng hài lòng vì vẻ đẹp cũng như dịch vụ của nó mang lại.

7. Symphony of the Seas

Mặc dù có sức chứa tương đối lớn lên tới gần 7.000 người nhưng du khách khi đặt chân lên Symphony of the Seas lại cảm thấy không quá đông đúc vì thiết kế thông minh của nó. 7 khu vực riêng biệt chia con tàu thành những không gian độc đáo để vui chơi, ăn uống, đi dạo, nghỉ ngơi và tận hưởng những chương trình giải trí khác. Du khách luôn cảm thấy thoải mái như thể chỉ có mình và người thân trên tàu chứ không phải đi cùng với gần 7000 người khác.

8. AIDAnova

AIDAnova là tàu du lịch đầu tiên trên thế giới chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), nhiên liệu hóa thạch đốt cháy sạch nhất thế giới. Tàu có hơn 2.600 phòng với 20 hạng phòng khác nhau từ căn hộ áp mái 2 tầng rực rỡ đến những cabin nhỏ thân thiện với hầu bao của du khách.

Du khách trên AIDAnova được phục vụ những tiện ích tối ưu nhất, spa 2 tầng cung cấp 80 phương pháp trị liệu khác nhau, sở hữu những đường trượt nước và khu leo núi tuyệt đỉnh khiến ai cũng không khỏi thích thú.

9. Sun Princess

Sun Princess có sức chứa 4.300 hành khách, có 30 quán bar, phòng chờ và nhà hàng trên tàu. Ngoài ra còn có hồ bơi vô cực tuyệt đẹp để du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh quan trên biển. Lấy cảm hứng từ những bậc thang ở Santorini (Hy Lạp), nơi đây có những hồ bơi trong nhà và ngoài trời khác để du khách đạt được sự thư giuãn tối đa. Vào buổi tối, những bữa tiệc được thực hiện xung quanh hồ bơi, mái vòm được kéo ra và nơi đây trở thành địa điểm giải trí với hiệu ứng ánh sáng bắt mắt.

10. Euribia

Euribia là con tàu mang đẳng cấp thế giới với hơn 1.700 thủy thủy và sức chứa lên tới 6.334 du khách. Khi ở trên tàu Euribia, du khách sẽ được trải nghiệm những hồ bơi được thiết kế độc đáo, những công viên nước phức tạp nhất trên biển. Tại những khu vực nghỉ ngơi và giải trí khác trên tàu có thể chứa 1000 khách cùng 1 lúc. Phía trong tàu có những lối đi được thiết kế kiểu Địa Trung Hải với vô số nhà hàng, quán bar nhộn nhịp. Đặc biệt, Euribia có hệ thống xử lý nước thải trên tàu tiên tiến, không cho phép chất thải thoát ra khỏi tàu mà chưa được xử lý và làm sạch.

