Hàng nghìn du khách kẹt ở quê ông già Noel vì rét âm 37 độ C

Đợt rét cực đoan ở miền bắc Phần Lan khiến các chuyến bay tại sân bay Kittila bị hủy trong nhiều ngày liên tiếp từ 11/1. Ngày 14/1, tình hình băng giá tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động hàng không và giao thông trong khu vực, nhiệt độ đo được ở mức thấp nhất trong mùa đông năm nay.

Theo đài phát thanh, truyền hình quốc gia Phần Lan Yle, sáng 11/1, nhiệt độ tại sân bay Kittila giảm xuống âm 37 độ C. Viện Khí tượng Phần Lan báo cáo tình trạng băng giá tiếp diễn trong tuần này, có thời điểm nhiệt độ có thể chạm ngưỡng gần âm 40 độ C.

Bảng điện tử hiển thị -33°C tại Ylläs, Phần Lan, ngày 9/1. Ảnh: AP

Sân bay Kittila là một trong những cửa ngõ hàng không quan trọng đưa du khách quốc tế đến Lapland, khu vực thưa dân nằm phía bắc vòng Bắc Cực. Điểm đến nổi tiếng toàn cầu với hình ảnh quê hương ông già Noel, các khu nghỉ dưỡng mùa đông, khu trượt tuyết và hoạt động ngắm cực quang. Thời điểm cuối năm và đầu năm là cao điểm du lịch của khu vực này.

Đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống Bắc Âu đã khiến hoạt động hàng không tại đây gần như tê liệt. Nhiệt độ hạ thấp làm hệ thống kỹ thuật và các quy trình mặt đất gặp trục trặc. Công tác khử băng máy bay, tiếp nhiên liệu và bảo dưỡng không thể thực hiện bình thường, buộc nhà chức trách và các hãng hàng không phải hủy hàng loạt chuyến bay để đảm bảo an toàn khai thác.

Theo Finavia, đơn vị quản lý sân bay Phần Lan, nhiều thiết bị không được thiết kế để vận hành liên tục trong điều kiện dưới âm 30 độ C. Khi nhiệt độ giảm sâu, dung dịch khử băng mất tác dụng, hệ thống thủy lực và nhiên liệu dễ gặp sự cố, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn nếu cố gắng cất cánh.

Hệ quả là hàng nghìn du khách đã không thể rời Lapland theo lịch trình. Nhiều chuyến bay nối Kittila với các thành phố lớn ở châu Âu như London, Manchester, Bristol, Paris và Amsterdam bị hủy hoặc hoãn kéo dài. Tại nhà ga, du khách xếp hàng chờ đổi vé, tìm chỗ ở tạm thời hoặc liên hệ hãng bay để cập nhật lịch trình mới.

Người dân, du khách đi bộ trong giá rét tại Ylläs, Phần Lan, ngày 9/1. Ảnh: AP

Một số du khách cho biết họ nhận được thông báo hủy chuyến chỉ ít giờ trước thời điểm khởi hành. Phần lớn phải quay lại khách sạn, dẫn đến các cơ sở lưu trú quanh khu trượt tuyết và trung tâm thị trấn kín phòng. Một bộ phận hành khách tìm cách di chuyển bằng đường bộ tới các sân bay khác ở miền bắc Phần Lan như Oulu hoặc Rovaniemi, nhưng việc đi lại cũng gặp nhiều khó khăn vì đường băng giá và tầm nhìn hạn chế.

Đợt lạnh cực đoan còn ảnh hưởng diện rộng tới nhiều khu vực ở Bắc, Trung và Đông Âu. Tuyết rơi dày, gió mạnh và băng giá khiến giao thông tại nhiều quốc gia bị gián đoạn. Tại Đức, hệ thống đường sắt ở một số bang phía bắc từng phải tạm dừng hoạt động, gây chậm trễ và hủy chuyến kéo dài. Một số bang phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp, chuyển sang hình thức học trực tuyến do nguy cơ tai nạn giao thông.

Du khách trượt tuyết trên đồi ở Oberreifenberg, gần Frankfurt, Đức, ngày 11/1. Ảnh: AP

Tại vùng Baltic, nhà chức trách Estonia và Lithuania khuyến cáo người dân hoãn các chuyến đi không cần thiết vì dự báo có bão tuyết và gió mạnh. Latvia cũng phát cảnh báo thời tiết nguy hiểm đối với khu vực phía tây nước này.

Theo các chuyên gia khí tượng, Lapland vốn có mùa đông khắc nghiệt, nhưng mức nhiệt gần âm 40 độ C vẫn được xem là hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây. Đợt không khí lạnh từ Bắc Cực lan sâu xuống châu Âu được cho là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng băng giá diện rộng, tác động mạnh tới giao thông, du lịch và sinh hoạt thường ngày.

Giới chức Phần Lan cho biết các sân bay và hãng hàng không đang theo dõi sát diễn biến thời tiết, đồng thời phối hợp bố trí lại lịch bay, hỗ trợ hành khách bị mắc kẹt. Tuy nhiên, việc khôi phục hoạt động hàng không tại Lapland phụ thuộc hoàn toàn vào việc nhiệt độ có tăng lên mức an toàn (trên âm 20 độ C) trong những ngày tới hay không.