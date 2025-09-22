Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Sự kiện: Du lịch Hà Nội
Cảnh sắc đồng cỏ lau ven đoạn đê dài hơn 3 km qua Hồng Hà - Bồ Đề thu hút chú ý bởi vẻ đẹp yên ả, khiến nhiều người liên tưởng đến làng quê Nhật Bản.

Đồng cỏ lau ven đê ở Hà Nội đẹp tựa khung cảnh Nhật Bản - 1

Giữa không gian đô thị đông đúc, bãi cỏ lau ven đê ở Hà Nội nổi bật bởi thảm cỏ xanh rì, tạo khung cảnh yên bình tựa miền quê.

Đồng cỏ lau ven đê ở Hà Nội đẹp tựa khung cảnh Nhật Bản - 2

Nơi đây đang trở thành điểm đến thu hút nhiều người check-in, chụp ảnh bởi vẻ đẹp mộc mạc, nên thơ.

Đồng cỏ lau ven đê ở Hà Nội đẹp tựa khung cảnh Nhật Bản - 3

Sự hòa quyện giữa sắc xanh của cỏ, nền trời trong trẻo cùng những bậc thang và trụ đèn giản dị gợi nhớ vùng quê Nhật Bản.

Đồng cỏ lau ven đê ở Hà Nội đẹp tựa khung cảnh Nhật Bản - 4

Du khách đến đây chụp ảnh thường lựa chọn trang phục nhẹ nhàng với gam màu sáng hoặc các màu trung phục đơn giản để tạo sự hài hòa với cảnh sắc thiên nhiên.

Đồng cỏ lau ven đê ở Hà Nội đẹp tựa khung cảnh Nhật Bản - 5

Những thiết kế váy đơn giản theo phong cách học đường hay dạo phố góp phần làm nổi bật khung cảnh trong trẻo.

Đồng cỏ lau ven đê ở Hà Nội đẹp tựa khung cảnh Nhật Bản - 6

Thời điểm cỏ lau khoe sắc rực rỡ nhất là cuối thu đầu đông, nhưng vẻ đẹp ấy thường không kéo dài lâu khi gặp mưa to hay gió mùa.

Đê cỏ lau giữa Hà Nội, góc chụp khiến nhiều người ngỡ ở Nhật
Đê cỏ lau giữa lòng Hà Nội đang “gây sốt” với triền cỏ xanh mướt và không gian bình yên, được ví như góc làng quê Nhật Bản giữa phố thị.

-21/09/2025 23:04 PM (GMT+7)
