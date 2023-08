Gợi ý những điểm du lịch lý tưởng bạn có thể ghé thăm trong kỳ nghỉ Lễ 2-9

Những điểm du lịch lý tưởng mà bạn nên ghé thăm trong kỳ nghỉ Lễ 2-9

Kỳ nghỉ Lễ 2-9 được nghỉ mấy ngày?

Tại thông báo 5034/TB-LĐTBXH về kỳ nghỉ lễ 2-9 năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có quy định như sau:

Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu ngày 01/9/2023 đến hết thứ Hai ngày 04/9/2023 Dương lịch. Đợt nghỉ này bao gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 01 ngày nghỉ hằng tuần và 01 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3, Điều 111, Bộ luật Lao động.

Kỳ nghỉ Lễ 2-9 nên đi du lịch ở đâu?

1. Hà Nội - Điểm du lịch bạn nên ghé thăm vào kỳ nghỉ Lễ 2-9

Thủ đô Hà Nội là điểm du lịch miền Bắc được nhắc đến đầu tiên trong kỳ nghỉ Lễ 2-9. Đây chính là nơi lưu giữ biết bao tinh hoa của dân tộc với những truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời. Thủ đô Hà Nội nổi tiếng không chỉ bởi các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh mà còn đa dạng về văn hóa ẩm thực.

Đặc biệt, khi đến Hà Nội, du khách nhất định phải trải nghiệm những hoạt động mang nét "đặc sản Hà thành" như: chứng kiến cảnh hạ cờ tại Quảng trường Ba Đình vào sáng sớm; ăn phở gánh trên những con phố cổ,... Tất cả đã tạo nên một Thủ đô Hà Nội đáng sống trong trái tim những người Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, ghé thăm Hà Nội vào đầu tháng 9, bạn sẽ không khó để bắt gặp những gánh hoa tràn đầy sắc màu, trên khắp các tuyến phố Hà Nội. (Ảnh: Bảo An)

2. Tam Đảo Vĩnh Phúc - Điểm du lịch gần Hà Nội mà bạn có thể ghé thăm vào kỳ nghỉ Lễ 2-9

Tiếp đến là một địa điểm du lịch rất gần Hà Nội chính là Tam Đảo Vĩnh Phúc. Đây là điểm du lịch cách Hà Nội khoảng 85km. Tam Đảo là nơi được lựa chọn để du khách thư giãn, thảnh thơi, hòa mình với thiên nhiên núi rừng.

Khi mặt trời lặn, nhiệt độ giảm rất nhanh và bạn sẽ thấy rùng mình nếu đang mang trên mình một bộ trang phục mỏng. Nét đặc biệt của thời tiết khí hậu cũng làm nên sức cuốn hút của vùng đất này. (Ảnh: Bảo An)

Đặc biệt, khí hậu ở Tam Đảo trong một ngày có đủ kiểu thời tiết đặc trưng của 4 mùa. Thức dậy vào buổi sáng có chút se lạnh, đủ để phải khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng. Buổi trưa khi mặt trời lên cao hơn, nhiệt độ tăng dần lại có thể cảm nhận được cái nóng của mùa hạ nhưng cái nóng ở Tam Đảo dịu dàng hơn rất nhiều cái nắng oi ả của thành phố. Buổi chiều bạn có thể dễ dàng cảm nhận được làn gió thoảng qua những hàng cây, những con đường và một chút nắng vàng ươm như mùa thu Hà Nội. Khi mặt trời lặn, nhiệt độ giảm rất nhanh và bạn sẽ thấy rùng mình nếu đang mang trên mình một bộ trang phục mỏng. Nét đặc biệt của thời tiết khí hậu cũng làm nên sức cuốn hút của vùng đất này.

3. Ninh Bình - Điểm du lịch ở miền Bắc rất đáng để ghé thăm trong kỳ nghỉ Lễ 2-9

Ninh Bình - mảnh đất Cố Đô Hoa Lư nằm trong danh sách những địa điểm du lịch ở miền Bắc đáng đi nhất trong dịp nghỉ Lễ 2-9. Nơi đây mang phong cảnh thiên nhiên hữu tình và có những nét văn hóa đặc sắc. Bên cạnh đó, đến thời điểm hiện tại, đây cũng là địa điểm du lịch tâm linh hàng đầu cả nước.

Đến Ninh Bình, bạn sẽ có cơ hội được tham quan những địa điểm nổi tiếng như: Tam Cốc - Bích Động, quần thể chùa Bái Đính, Hang Múa và vườn quốc gia Cúc Phương.(Ảnh: Hương Nguyễn)

Đồng thời, đến Ninh Bình, bạn sẽ có cơ hội được tham quan những địa điểm nổi tiếng như: Tam Cốc - Bích Động, quần thể chùa Bái Đính, Hang Múa và vườn quốc gia Cúc Phương. Mỗi địa điểm lại có những ý nghĩa văn hóa, lịch sử khác nhau nhưng đều mang nét đẹp hòa quyện hoàn hảo với cảnh sắc thiên nhiên, sông nước “Sơn thủy hữu tình” của vùng đất Ninh Bình.

4. Hạ Long - Điểm du lịch nên ghé thăm vào kỳ nghỉ Lễ 2-9

Một địa điểm du lịch đẹp hàng đầu miền Bắc của Việt Nam khó lòng bỏ qua đó là vịnh Hạ Long - một địa danh nổi tiếng trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, vịnh Hạ Long cũng là điểm du lịch được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Chỉ cần đặt chân đến Hạ Long - một trong các địa điểm du lịch miền Bắc đáng đi nhất, bạn sẽ mãn nhãn trước vẻ đẹp của hang động bí ẩn, núi đá vôi hình thù kỳ thú.(Ảnh: Bảo An)

Chỉ cần đặt chân đến Hạ Long - một trong các địa điểm du lịch miền Bắc đáng đi nhất, bạn sẽ mãn nhãn trước vẻ đẹp của hang động bí ẩn, núi đá vôi hình thù kỳ thú. Bên cạnh đó, bạn còn được trải nghiệm những hoạt động vô cùng vui vẻ như cảm giác chèo thuyền kayak, hoạt động teambuilding hay đắm chìm trong dòng nước mát lạnh, dạo bước trên bãi biển cát trắng. Vịnh Hạ Long vừa có những bãi biển cát trắng, vừa có những núi đá rêu xanh, lại vừa có công viên nước giải trí cho gia đình.

5. Mai Châu Hòa Bình - Điểm du lịch vùng cao nổi tiếng

Tiếp theo là điểm du lịch Mai Châu Hòa Bình. Đây là điểm du lịch mà bạn nên ghé thăm vào kỳ nghỉ Lễ 2-9 cách Hà Nội khoảng 160km về phía Tây. Mai Châu Hòa Bình là nơi quen thuộc và được rất nhiều người yêu thích. Mai Châu Hòa Bình sở hữu những cảnh đẹp thiên nhiên mơ mộng cùng những bản làng bình yên. Chính vì vậy, nơi đây rất thích hợp để thư giãn và nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, du khách sẽ được hòa mình trong tiếng kèn, câu hát, điệu nhảy múa cùng những món ăn ngon mang đậm chất vùng cao miền Bắc. Hãy ghé thăm Mai Châu và cảm nhận những cảm giác bình yên nơi này nhé.

6. Hải Phòng - Điểm du lịch biển thích hợp cho kỳ nghỉ Lễ 2-9

Đất cảng Hải Phòng vốn nổi tiếng bởi vẻ đẹp thiên nhiên, không khí sôi động, náo nhiệt nơi đô thị. Hải Phòng nổi tiếng với điểm du lịch Cát Bà trong xanh, đẹp đến say lòng người. Ngoài ra, đây chính là nơi "tụ điểm ẩm thực" thu hút hàng ngàn các bạn trẻ về đây khám phá. Chỉ cần một lần ghé Hải Phòng chắc chắn bạn sẽ nhớ mãi không quên không khí nơi này.

Ga Hải Phòng là điểm check in thu hút các bạn trẻ (Ảnh: Bảo An)

7. Cung An Định ở Huế - Điểm đến lý tưởng trong kỳ nghỉ Lễ 2-9

Cung An Định sở hữu lối kiến trúc châu Âu lạ mắt, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, đồng thời còn là điểm đến lý tưởng để du khách check in khi đi du lịch Huế. Ngoài ra, Khải Tường Lâu - Cung An Định cũng là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa Festival Huế, giao lưu văn hóa nghệ thuật hàng năm của tỉnh Thừa Thiên Huế. Cung mở cửa từ 7h đến 17h hàng ngày. Bên cạnh đó, đừng quên khám phá nền ẩm thực Huế vô cùng đa dạng và phong phú nhé.

8. Đà Nẵng - Địa điểm du lịch nổi tiếng với nhiều vẻ đẹp đặc trưng

Được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan", những địa điểm check in ở Đà Nẵng sở hữu vẻ đẹp đặc trưng không giống bất kì nơi nào. Đà Nẵng rất đẹp, mỗi một địa danh, một điểm đến lại mang những dáng vẻ thu hút khác nhau. Du khách đến đây dù chỉ một lần cũng khó có thể quên được không gian nơi này. Một số những địa điểm check in cực đẹp tại Đà Nẵng mà bạn nhất định nên ghé qua là: Bãi đá đen, Cầu Vàng, Phố cổ Hội An...

Du khách đến đây dù chỉ một lần cũng khó có thể quên được không gian nơi này. Một số những địa điểm check in cực đẹp tại Đà Nẵng mà bạn nhất định nên ghé qua là: Bãi đá đen, Cầu Vàng, Phố cổ Hội An... (Ảnh: Bảo An)

9. Quy Nhơn - Vùng biển thích hợp cho kỳ nghỉ Lễ 2-9

Quy Nhơn là tên gọi ngày càng “hot” và trở thành điểm đến du lịch thu hút đông đảo du khách trên mọi miền. Đến đây, bạn có thể ghé thăm các điểm tham quan nổi tiếng như: Kỳ Co, Eo Gió, Cù Lao Xanh,...

Bên cạnh đó, Quy Nhơn không chỉ đẹp về phong cảnh thiên nhiên mà ẩm thực nơi đây cũng vô cùng đa dạng và phong phú. Những đặc sản Quy Nhơn mang hương vị biển cả đã khiến bao du khách "say mê" khi thưởng thức. Một số món ăn bạn nhất định nên thử khi đến đây là: Bánh hỏi, bánh xèo tôm nhảy, bánh canh, bánh tráng nước dừa,...

10. Phú Quốc - Điểm nghỉ dưỡng cho kỳ nghỉ Lễ 2-9

Phú Quốc được biết đến là hòn đảo mang nét đẹp thơ mộng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đến Phú Quốc, bạn đừng bỏ lỡ những khung cảnh "trời Tây" đẹp tựa chốn thần tiên trên hòn đảo này như: Đảo Hòn Thơm, làng chài Rạch Vẹm, suối Đá Bàn, bãi Sao, bãi Trường,...

Đến Phú Quốc, bạn đừng bỏ lỡ những khung cảnh "trời Tây" đẹp tựa chốn thần tiên trên hòn đảo này như: Đảo Hòn Thơm; làng chài Rạch Vẹm;l, suối Đá Bàn, bãi Sao, bãi Trường,...(Ảnh: Bảo An)

Ngoài ra, đảo ngọc Phú Quốc còn thu hút du khách mọi miền bởi những món ăn đặc sản Phú Quốc thơm ngon nức tiếng như: gỏi cá trích; gà rẫy: nhum biển; cua hoàng đế, bún kèn,...

Trên đây là một số những điểm du lịch mà bạn nên ghé thăm trong kỳ nghỉ Lễ 2-9. Hy vọng qua những gợi ý trên, bạn đọc sẽ có những ý tưởng mới mẻ trong kỳ nghỉ Lễ 2-9. Chúc bạn có kỳ nghỉ Lễ vui vẻ và bổ ích.

