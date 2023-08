Theo chân ‘người Hội An chính gốc’ truy lùng top tọa độ sống ảo ở phố cổ

Chợ Hội An Địa chỉ: Ngay trung tâm phố cổ, ở điểm giao nhau của các con phố Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học. Khung giờ check-in phù hợp: 5h30 - 6h30’ Góc check-in đẹp: Ngay trước cổng chợ với mái ngói dài ấn tượng Chùa Ông (Quan Công Miếu) Địa chỉ: 24 đường Trần Phú Khung giờ check-in phù hợp: 6h- 6h30’ Góc check-in đẹp: Ngay trước cổng chùa Cổng chùa Bà Mụ Địa chỉ: 675A đường Hai Bà Trưng Khung giờ check-in phù hợp: sáng 6h- 8h Cầu An Hội Địa chỉ: Bạch Đằng Khung giờ check-in phù hợp: sáng 6h- 8h; tối 19h Góc check-in đẹp: Ngay tại cầu, quán cà phê Chu An ngay đối diện cầu An Hội. Laque Bistro Địa chỉ: 100 đường Trần Phú Khung giờ check-in phù hợp: Cả ngày Góc check-in đẹp: Phòng tranh trong nhà Rooftop nhìn toàn cảnh view Hội An, đẹp nhất vào lúc hoàng hôn Những con hẻm Địa chỉ: Hẻm ở Hai Bà Trưng, hẻm Trần Phú (đối diện Laque Bistro - 100 đường Trần Phú) Sân vận động Lễ Nghĩa (Hội quán Dương Thương Hội An) Địa chỉ: 31 đường Phan Chu Trinh Khung giờ check-in phù hợp: 14h - 16h Góc check-in đẹp: Bức tường chữ Nho Chợ đêm Hội An Khung giờ check-in phù hợp: 19h - 21h Góc check-in đẹp: Những khu đèn lồng đường Nguyễn Phúc Chu Bờ sông Hoài Khung giờ check-in phù hợp: 19h - 21h