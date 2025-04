Gợi ý điểm ngắm pháo hoa ngày 22 và 27/4 ở Hà Nội

Tại khu vực đường đua F1 (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm), pháo hoa được bắn vào tối 22/4, kéo dài 15 phút từ 21h45 đến 22h. Màn trình diễn sẽ kết hợp pháo hoa tầm cao (500 quả), pháo hoa tầm thấp (150 giàn) và hỏa thuật (12 mạch phun đồng loạt, 240 ống phun các màu).

Điểm bắn pháo hoa thứ hai được bố trí tại khu vực sân khấu Đa năng Công viên Thống Nhất (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng), diễn ra vào tối 27/4, cũng trong khoảng thời gian 21h45 đến 22h. Tại đây, 600 quả pháo hoa tầm cao sẽ được bắn cùng 90 giàn pháo hoa tầm thấp.

Pháo hoa đón năm mới ở Công viên Thống Nhất. Ảnh: Ngọc Thành

Những điểm ngắm pháo hoa công cộng:

Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng) và đường đua F1 phường Phú Đô (gần sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm) có không gian rộng rãi, các phương tiện giao thông dễ di chuyển, có thể quan sát pháo hoa từ xa.

Tại đường đua F1 (phường Phú Đô), quảng trường sân vận động Mỹ Đình trên phố Lê Đức Thọ có sức chứa hàng nghìn người. Bạn có thể xem pháo hoa từ đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Nguyễn Cơ Thạch, các tuyến đường xung quanh Sân vận động Mỹ Đình, khu vực Mai Dịch, Cầu Giấy. Lưu ý, không đỗ dừng xe trên vỉa hè, cản trở giao thông và gây mất an toàn. Các tòa nhà chung cư ở gần như The Manor, Golden Palace Mễ Trì, The Matrix One, Mỹ Đình Pearl đều thuận tiện quan sát pháo hoa.

Tại Công viên Thống nhất, địa điểm lý tưởng nhất là phía trong công viên, nơi có không gian rộng rãi, thoáng mát và miễn phí. Ngoài ra, bạn cũng có thể quan sát từ các địa điểm như đường Lê Duẩn, Đại Cồ Việt, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Nhân Tông (đoạn gần rạp xiếc Trung ương) hay xung quanh hồ Thiền Quang bởi khu vực này ít nhà cao tầng, thuận tiện ngắm pháo hoa.

Những quán bar, quán cà phê

Tầm nhìn lý tưởng từ Sky Bar về phía Sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Sheraton Hanoi West

Sky Bar

Quán bar trên tầng cao nhất của khách sạn Sheraton Hanoi West nhìn thẳng ra điểm bắn pháo hoa, là một trong những địa điểm trên cao ngắm pháo hoa lý tưởng nhất cho đêm 22/4. Địa chỉ này có cả không gian trong nhà lẫn ngoài trời. Ngoài ra, khách sạn còn có một số nhà hàng đồ Á - Âu, phù hợp để dùng bữa tối và xem pháo hoa.

Tòa nhà Keangnam Landmark72

Cao 72 tầng, tòa nhà này cũng là "tọa độ" ngắm pháo hoa quen thuộc cho khu vực Mỹ Đình. Thực khách có thể ghé ăn tối ở các nhà hàng thuộc khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72, sau đó đặt bàn tại các quán bar, lounge như The Hive Lounge hay Q Bar ở tầng 62 hoặc khu vực đài quan sát Landmark Sky 72.

Các quán cà phê

Ở địa điểm công viên Thống Nhất, bạn không thể bỏ qua The Sipping Bar Waterfront, quán cà phê nhà thuyền nằm ngay bến thuyền đạp vịt, không gian thoáng đãng bên hồ, tầm quan sát tốt. Chỗ ngồi được bố trí cả trong nhà và ngoài trời. Bạn nên đi từ cổng Đại Cồ Việt, quán miễn phí vé gửi xe trong công viên, có thể mua nước ở quán sau đó đi bộ tìm vị trí thuận lợi xem pháo hoa.

Vị trí quan sát tốt ở quán The Sipping Bar Waterfront trong Công viên Thống Nhất.

Khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu có một dãy quán cà phê mới mở, có tầm nhìn khá thoáng về phía công viên như Joah, An Kinh Bắc, Hanoian, Industry, Simee, 80 plus, Renée...

Ngoài ra, bạn có thể ngồi tại các quán cà phê trên cao khu vực sân vận động Mỹ Đình hoặc quán cà phê thuộc Cung thể thao dưới nước, đối diện sân vận động Mỹ Đình để chiêm ngưỡng pháo hoa từ xa như Cộng Cà Phê (đường Lê Đức Thọ), nhà hàng Aquaria, Simple Coffee House...