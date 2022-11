Đừng hôn nhau, mặc quần đùi khi đến Qatar xem World Cup

Hơn một triệu người hâm mộ thể thao sẽ đến Qatar dự World Cup vào tháng 11 và tháng 12, một cảnh tượng thường biến các nước chủ nhà thành bữa tiệc sôi động không ngừng nghỉ.

Quốc gia Hồi giáo cho biết họ sẽ nới lỏng các quy định cho khách du lịch. Tuy nhiên, người hâm mộ tham dự World Cup nên lưu ý đến luật pháp và phong tục văn hóa của Qatar, bao gồm các chính sách về rượu, chất kích thích, giới tính và quy định về trang phục.

Chính phủ Qatar đề ra một vài quy tắc cho khách du lịch khi tới tham dự World Cup 2022. Ảnh: Cultura Colectiva.

Tranh cãi về LGBTQIA

Theo Khel Now, giới truyền thông và các chuyên gia thể thao lên án hành động ngược đãi người đồng tính ở Qatar. Gay Times đưa tin đã có những cáo buộc rằng người LGBTQIA Qatar từng bị đối xử tệ bạc trong tù, thậm chí bị giam trong 7 năm và có án tử hình dành cho những người LGBTQIA.

Qatar còn thiết lập "các xét nghiệm kiểm tra y tế" để "xác định" những người đồng tính và cấm họ nhập cảnh vào quốc gia này.

Tuy nhiên, trước sức ép của giới truyền thông và du khách, Qatar đã đảo ngược lệnh cấm và cho biết họ sẽ tuân theo hướng dẫn của FIFA để khuyến khích việc treo cờ cầu vồng trong các sân vận động. Vào ngày 21/9, Giám đốc điều hành Hiệp hội bóng đá Mark Bullingham tuyên bố các cá nhân LGBTQIA sẽ không bị cấm khi tới quốc gia này.

Qatar quyết định nới lỏng quy tắc dành cho những người LGBTQIA. Ảnh: CNBC.

Luật rượu

Rượu chỉ được phục vụ trong các nhà hàng khách sạn và quán bar có giấy phép ở Qatar. Nó là bất hợp pháp để tiêu thụ ở nơi khác.

Hassan Abdulla al Thawadi - giám đốc điều hành gói thầu World Cup 2022 của Qatar - nói rằng việc sử dụng rượu bia ở các khu vực công cộng bị cấm vì hệ thống luật pháp của Qatar dựa trên Sharia.

Tuy nhiên, các khu vực dành cho người hâm mộ được phép uống rượu sẽ được xây dựng ở trung tâm thành phố Doha. Người hâm mộ cũng có thể mang rượu và đồ uống vào sân vận động, nhưng chúng sẽ không được bán bên trong sân vận động.

Ở Qatar, say xỉn nơi công cộng có thể bị phạt tiền và bỏ tù. Nhưng người đứng đầu các hoạt động an ninh của Qatar đã nói rằng trong suốt giải đấu, cảnh sát sẽ làm ngơ trước hầu hết hành vi phạm tội nhưng có khả năng bắt giữ nếu ai đó say xỉn hoặc gây thiệt hại cho tài sản công.

Độ tuổi uống rượu hợp pháp tại Qatar là 21 và những người ăn chơi tại các quán bar thường được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc hộ chiếu khi nhập cảnh.

Các sân vận động diễn ra giải đấu World Cup 2022 tại Qatar sẽ không bán rượu. Ảnh: Men's Health.

Nội quy trang phục

Mặc dù những người ủng hộ bóng đá có thể mặc bất cứ thứ gì mình thích, họ sẽ không được phép cởi quần áo của họ bên trong sân vận động.

Trang web du lịch của chính phủ Qatar kêu gọi nam giới và phụ nữ "thể hiện sự tôn trọng văn hóa địa phương bằng cách tránh ăn mặc hở hang quá mức nơi công cộng". Họ yêu cầu du khách diện trang phục che vai và đầu gối.

Những người mặc quần đùi và áo cộc tay có thể bị cấm không được vào các tòa nhà chính phủ, trung tâm thương mại. Phụ nữ đến thăm các nhà thờ Hồi giáo trong thành phố sẽ nhận được những chiếc khăn để trùm đầu.

FIFA đề nghị truyền hình ngừng quay cận cảnh các hot girl ở World Cup. Ảnh: WorldCupGirls.

Thể hiện tình cảm và chụp ảnh công khai

Việc thể hiện tình cảm nơi công cộng bị cấm ở tất cả khu vực của Qatar và những người hâm mộ đến thăm được yêu cầu tuân theo các quy tắc trong suốt sự kiện.

Người hâm mộ nên xin phép trước khi chụp ảnh hoặc quay phim ở bất cứ đâu. Ngoài ra, du khách cũng nên biết rằng không được phép chụp ảnh bất kỳ mặt hàng nào liên quan đến chính phủ.

Chất cấm

Qatar là một trong những quốc gia hạn chế nhất thế giới về ma túy, cấm cần sa và thậm chí cả các loại thuốc không kê đơn như ma tuý, thuốc an thần, amphetamine. Việc bán, buôn bán và tàng trữ ma túy bất hợp pháp có thể dẫn đến các hình phạt nghiêm khắc, bao gồm cả án tù dài hạn, sau đó là trục xuất và phạt tiền nặng. Tội buôn lậu ma túy có thể bị kết án tử hình.

Người hâm mộ World Cup nên biết những điều luật này khi đến sân bay quốc tế Hamad, nơi nhà chức trách quét túi xách, hành khách bằng công nghệ an ninh mới và đã bắt giữ những người mang theo số lượng ma túy dù là nhỏ nhất.

Quan hệ nam nữ

Qatar coi việc chung sống của phụ nữ và nam giới chưa kết hôn là một tội ác, sử dụng cái gọi là luật khiếm nhã để trừng phạt quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho biết các đôi chưa kết hôn có thể ở chung phòng khách sạn trong thời gian diễn ra World Cup mà không có vấn đề gì.

Trang web du lịch của chính phủ cho biết trên đường phố, những màn thể hiện tình cảm nơi công cộng bị "phản đối”. Nắm tay sẽ không khiến bạn phải ngồi tù, nhưng du khách nên tránh thể hiện sự thân mật nơi công cộng.

Theo Associated Press, luật Qatar yêu cầu mức án tù 1-3 năm đối với người lớn bị kết tội đồng tính nam hoặc đồng tính nữ. Mặc quần áo xuyên thấu cũng bị hình sự hóa.

Du khách nên hạn chế thể hiện tình cảm nơi đông người tại khi ở tại Qatar. Ảnh: Yahoo.

Một số lưu ý khác

Theo Associated Press, giơ ngón tay giữa hoặc chửi thề, đặc biệt là khi đối phó với cảnh sát hoặc các cơ quan chức năng, có thể dẫn đến bị bắt.

Nhiều phụ nữ và nam giới Qatar sẽ không bắt tay người khác giới. Quay phim, chụp ảnh mọi người mà không có sự đồng ý của họ, cũng như chụp ảnh các địa điểm quân sự hoặc tôn giáo nhạy cảm, có thể bị truy tố.

Điều quan trọng là phải cẩn thận khi thảo luận về tôn giáo và chính trị với người dân địa phương. Xúc phạm gia đình hoàng gia có thể khiến bạn phải ngồi tù.

Rất ít người Qatar có khả năng hoan nghênh những lời chỉ trích về hệ thống quản trị của họ từ một khách du lịch. Phát tán tin tức giả, làm tổn hại đến lợi ích của đất nước là tội nghiêm trọng. Vì vậy, tốt nhất bạn nên tránh xa các bài bình luận trên mạng xã hội về Qatar.

