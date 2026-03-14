Du xuân Alishan - Lạc giữa biển mây và rừng cổ thụ của Đài Loan

Có những nơi chỉ cần nhắc tên đã gợi lên cảm giác bình yên, và Alishan là một trong số đó. Vào mùa xuân, vùng núi nổi tiếng của Đài Loan khoác lên mình một vẻ đẹp rất riêng: sương mỏng bảng lảng giữa rừng cổ thụ, những con đường phủ đầy hoa anh đào và bầu không khí mát lành của miền sơn cước. Không ồn ào hay hào nhoáng, Alishan chinh phục du khách bằng vẻ đẹp tinh khôi của thiên nhiên và nhịp sống chậm rãi giữa núi rừng.

Trong hành trình khám phá Đài Loan, Alishan từ lâu đã trở thành điểm dừng chân không thể bỏ lỡ. Đặc biệt vào mùa xuân, khi cây cối đâm chồi nảy lộc và hoa anh đào bắt đầu khoe sắc, vùng cao nguyên này như bừng tỉnh sau mùa đông, mang đến một khung cảnh vừa lãng mạn vừa tràn đầy sức sống. Chính sự giao hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ và không khí trong lành đã khiến Alishan trở thành điểm đến lý tưởng cho những chuyến du xuân.

Hành trình chạm vào “viên ngọc xanh” của Đài Loan

Alishan (A Lý Sơn) nằm tại huyện Gia Nghĩa, thuộc khu thắng cảnh quốc gia Alishan ở miền trung Đài Loan. Địa hình nơi đây nằm ở độ cao từ khoảng 1.400 đến hơn 2.600 mét so với mực nước biển, với đỉnh Đạ Tháp Sơn cao tới 2.663 m. Chính độ cao này đã tạo nên khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái rừng núi đa dạng.

Khu vực Alishan nổi tiếng với những cánh rừng bách cổ thụ, những thung lũng sâu phủ sương và đặc biệt là hiện tượng “biển mây” huyền ảo. Vào những ngày thời tiết thuận lợi, từ các điểm ngắm cảnh trên đỉnh núi, du khách có thể nhìn thấy từng tầng mây trắng trôi lững lờ dưới chân núi, tạo cảm giác như đứng giữa bầu trời.

Không chỉ nổi bật bởi cảnh quan thiên nhiên, Alishan còn là vùng đất gắn liền với cộng đồng dân tộc bản địa Tsou - một trong những tộc người lâu đời của Đài Loan. Sự kết hợp giữa thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa bản địa đã tạo nên nét đặc trưng riêng cho vùng núi này.

Mùa xuân - thời điểm đẹp nhất của Alishan

Khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 được xem là mùa xuân ở Alishan, khi nhiệt độ dao động trong khoảng 12 đến 20 độ C. Khí hậu lúc này khá dễ chịu, không quá lạnh cũng không quá nóng, rất thích hợp cho các hoạt động tham quan ngoài trời.

Sau mùa đông, cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, tạo nên màu xanh non tràn đầy sức sống khắp các triền núi. Đặc biệt, đây cũng là mùa hoa nở rực rỡ tại Alishan. Hoa anh đào, hoa mận và hoa tử đằng lần lượt khoe sắc, phủ hồng những con đường rừng và các điểm dừng chân.

Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi theo gió, hòa cùng làn sương núi tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa huyền ảo. Chính vì vậy, mùa xuân cũng là thời điểm Alishan thu hút đông đảo du khách và nhiếp ảnh gia đến ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của thiên nhiên.

Trải nghiệm tàu hỏa rừng Alishan hơn một thế kỷ

Một trong những trải nghiệm nổi bật nhất tại Alishan là hành trình trên tuyến tàu hỏa xuyên rừng nổi tiếng.

Tuyến đường sắt Alishan được xây dựng từ đầu thế kỷ 20, ban đầu phục vụ việc vận chuyển gỗ từ rừng núi xuống đồng bằng. Sau khi hoạt động khai thác gỗ dừng lại, tuyến tàu này trở thành biểu tượng du lịch đặc trưng của khu vực.

Tuyến đường sắt dài hơn 70 km, nối từ thành phố Gia Nghĩa ở độ cao khoảng 30 m đến vùng núi cao hơn 2.400 m. Trên hành trình, tàu đi qua hàng chục cây cầu và đường hầm, đồng thời sử dụng nhiều kỹ thuật đường ray đặc biệt như đường xoắn ốc, chữ S hay chữ Z để vượt qua địa hình dốc của vùng núi.

Ngồi trên chuyến tàu cổ với nội thất gỗ, du khách có thể ngắm nhìn rừng cây rậm rạp, những đồi chè xanh mướt và làn sương mờ bảng lảng giữa núi rừng.

Săn bình minh và biển mây trên đỉnh núi

Bình minh trên Alishan luôn được xem là khoảnh khắc đặc biệt khiến nhiều du khách sẵn sàng thức dậy từ rất sớm để lên núi. Khi màn đêm dần tan, những tia sáng đầu tiên của mặt trời bắt đầu xuất hiện phía chân trời, ánh vàng chậm rãi lan qua từng lớp mây trắng bồng bềnh phủ kín các thung lũng. Khung cảnh ấy tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, vừa tráng lệ vừa huyền ảo.

Các điểm ngắm cảnh nổi tiếng như Trúc Sơn (Zhushan) hay đỉnh Ogasawara nằm ở độ cao hơn 2.400 m là nơi lý tưởng để chiêm ngưỡng khoảnh khắc mặt trời mọc. Từ đây, toàn bộ vùng núi phía dưới được bao phủ bởi biển mây dày đặc, khiến người đứng trên cao có cảm giác như đang nhìn xuống một đại dương trắng xóa trải dài bất tận.

Để kịp đón ánh bình minh, du khách thường phải di chuyển bằng chuyến tàu sớm trên tuyến Zhushan Line. Lịch tàu được điều chỉnh mỗi ngày theo thời điểm mặt trời mọc và thường được công bố vào chiều hôm trước tại các ga tàu trong khu du lịch. Không khí sáng sớm trên đỉnh núi khá lạnh, vì vậy nhiều người chuẩn bị áo ấm để chờ đợi khoảnh khắc mặt trời xuất hiện.

Khi thời tiết thuận lợi, từ khu vực này còn có thể nhìn thấy dãy núi Yushan (Ngọc Sơn) ở phía xa - ngọn núi cao nhất Đài Loan. Những đỉnh núi nhô lên giữa biển mây, kết hợp cùng ánh nắng đầu ngày, tạo nên cảnh tượng ngoạn mục mà nhiều du khách cho rằng là trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đến Alishan.

Dạo bước giữa rừng cổ thụ

Trong khu vực thắng cảnh quốc gia Alishan, Giant Trees Trail là một trong những cung đường mòn nổi tiếng nhất.

Con đường dài khoảng 1 km, dẫn du khách đi xuyên qua khu rừng bách đỏ cổ thụ. Nhiều cây trong khu rừng này có tuổi đời hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm.

Nổi bật nhất là “Cây khổng lồ số 28”, một trong những cây cổ thụ lâu đời nhất tại đây. Những thân cây khổng lồ vươn cao giữa rừng tạo nên khung cảnh hùng vĩ và bí ẩn.

Tuyến đường mòn được thiết kế với cầu gỗ và nhiều điểm dừng chân, phù hợp với hầu hết du khách. Đây cũng là nơi lý tưởng để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ của rừng Alishan.

Đầm Tỷ Muội - góc tĩnh lặng giữa núi rừng

Sisters Ponds (Đầm Tỷ Muội) là hai hồ nước nhỏ nằm cạnh nhau trong khu rừng Alishan. Hồ lớn được gọi là “đầm chị”, còn hồ nhỏ hơn là “đầm em”.

Theo truyền thuyết địa phương, hai chị em gái người Tsou đã hy sinh tại đây vì tình yêu, và câu chuyện ấy trở thành nguồn gốc của tên gọi hồ.

Ngày nay, nơi đây được xem là một trong những điểm dừng chân yên bình nhất trong khu thắng cảnh. Mặt nước trong xanh phản chiếu rừng cây xung quanh, tạo nên khung cảnh thơ mộng như một “tấm gương trời” giữa núi rừng.

Làng Hinoki - góc Nhật Bản giữa núi rừng Alishan

Bên cạnh rừng cổ thụ và biển mây, Alishan còn có một điểm dừng chân mang màu sắc rất khác - làng Hinoki. Nơi đây được xây dựng theo phong cách kiến trúc Nhật Bản, với những ngôi nhà gỗ nhỏ nằm nép mình giữa không gian núi rừng yên tĩnh.

Tên gọi “Hinoki” bắt nguồn từ loại gỗ bách Nhật nổi tiếng, từng được sử dụng phổ biến trong các công trình gỗ ở vùng núi Alishan từ thời kỳ Nhật Bản quản lý Đài Loan. Những ngôi nhà gỗ tại đây mang dáng vẻ cổ kính, mái thấp, cửa trượt và hàng hiên rộng, tạo nên cảm giác như đang bước vào một ngôi làng nhỏ ở Nhật Bản.

Dạo bước trong làng Hinoki, du khách dễ dàng bắt gặp những con đường lát đá, các cửa hàng thủ công, quán trà và quán cà phê nhỏ xinh. Không khí yên bình cùng mùi gỗ thoang thoảng khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân thư giãn sau khi khám phá rừng núi Alishan.

Không chỉ mang giá trị kiến trúc, làng Hinoki còn giúp du khách hiểu thêm về dấu ấn lịch sử và sự giao thoa văn hóa tại vùng núi này. Giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Alishan, ngôi làng nhỏ mang phong cách Nhật Bản tạo nên một nét chấm phá độc đáo, khiến hành trình khám phá nơi đây thêm phần thú vị.

Làng cổ Fenqihu - dấu ấn của tuyến tàu xưa

Nằm ở độ cao khoảng 1.400 m, Fenqihu từng là trạm trung chuyển quan trọng của tuyến đường sắt Alishan. Ngày nay, nơi đây trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách.

Ngôi làng nổi bật với những con hẻm nhỏ lát đá, nhà gỗ truyền thống và các cửa hàng bán đặc sản địa phương. Fenqihu còn nổi tiếng với món cơm hộp bento - món ăn từng phục vụ cho công nhân đường sắt ngày trước.

Dạo bước trong ngôi làng nhỏ giữa làn sương núi, du khách có thể cảm nhận rõ nhịp sống chậm rãi và yên bình của vùng cao Alishan.

Thưởng trà Alishan - hương vị của núi rừng

Nhắc đến Alishan, nhiều người không chỉ nghĩ đến rừng cổ thụ hay biển mây trên đỉnh núi, mà còn nhớ đến trà ô long Alishan - một trong những loại trà nổi tiếng nhất của Đài Loan. Những đồi trà xanh mướt nằm rải rác trên sườn núi, phủ kín các triền đồi ở độ cao từ hơn 1.000 m so với mực nước biển, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng cao nguyên này.

Du khách đến Alishan thường có cơ hội ghé thăm những vườn trà trên sườn núi, nơi người dân địa phương vẫn duy trì cách trồng và thu hoạch trà truyền thống. Tại đây, nhiều nơi còn tổ chức các buổi trải nghiệm pha trà và thưởng trà, giúp du khách hiểu rõ hơn về quá trình tạo ra một tách trà chất lượng.

Ngồi trong một quán trà nhỏ giữa núi rừng, nhâm nhi tách trà nóng trong làn sương mỏng và không khí se lạnh của vùng cao mang lại cảm giác thư thái đặc biệt. Đó không chỉ là một thức uống, mà còn là cách để cảm nhận trọn vẹn văn hóa trà đạo và nhịp sống chậm rãi của vùng núi Alishan.

Khám phá văn hóa bản địa Tsou

Alishan còn là nơi sinh sống lâu đời của người Tsou - một trong những dân tộc bản địa của Đài Loan.

Tại công viên văn hóa Yuyupas Tsou, du khách có thể tìm hiểu về đời sống của cộng đồng này thông qua trang phục truyền thống, điệu múa dân gian, nhạc cụ và các nghi thức văn hóa đặc trưng.

Những hoạt động trải nghiệm như pha trà, làm thủ công hay giao lưu với người bản địa giúp du khách hiểu rõ hơn về đời sống và văn hóa của cộng đồng Tsou.

Chỉ cách Đài Bắc vài giờ di chuyển, Alishan mang đến một không gian hoàn toàn khác với nhịp sống đô thị. Những cánh rừng cổ thụ, biển mây bồng bềnh, tuyến tàu xuyên núi hơn trăm năm tuổi và nét văn hóa bản địa độc đáo đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho vùng núi này.

Không chỉ là điểm du lịch nổi tiếng, Alishan còn là nơi giúp du khách cảm nhận rõ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và sự bình yên hiếm có giữa cuộc sống hiện đại. Chính vì vậy, nơi đây luôn được ví như “viên ngọc xanh” của Đài Loan - điểm đến khiến nhiều người muốn quay trở lại thêm nhiều lần nữa.