Du lịch Đà Lạt vượt khó khi sân bay Liên Khương tạm dừng khai thác

Sân bay Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng) là cửa ngõ quan trọng kết nối Đà Lạt với các địa phương trong và ngoài nước. Theo kế hoạch, sân bay Liên Khương sẽ tạm dừng khai thác trong khoảng 6 tháng, từ ngày 4/3/2026 đến 25/8/2026, để nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Sự gián đoạn này là thách thức cho ngành du lịch Đà Lạt, do đúng vào thời điểm có các kỳ nghỉ dài ngày như Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và mùa hè cao điểm của khách nội địa. Với sự chủ động của các đơn vị lữ hành và lưu trú, ngành du lịch Đà Lạt đang nỗ lực tìm kiếm những hướng đi mới để khắc phục khó khăn và duy trì sức hút.

Sân bay Liên Khương đón chuyến bay thẳng từ Hàn Quốc, hồi tháng 12/2023. Ảnh: Quang Sáng

Theo các doanh nghiệp du lịch, Đà Lạt từ lâu đã phụ thuộc lớn vào lượng khách nội địa, vốn chiếm phần lớn tổng lượt khách đến địa phương. Các tệp khách trường học, đoàn thể, khách đi xe cá nhân từ các tỉnh phía Nam theo đường bộ lên Đà Lạt sẽ không chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên việc gián đoạn du lịch hàng không, bao gồm tuyến bay từ Hà Nội - trung tâm du lịch hàng đầu cả nước, sẽ không chỉ ảnh hưởng đến số lượng du khách từ miền Bắc, mà có thể thay đổi xu hướng, hành vi lựa chọn điểm đến của một số phân khúc thị trường.

Ông Lê Tăng Trọng Nghĩa - Giám đốc Vietravel Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng nhận định: "Việc sân bay tạm dừng khai thác sẽ gây tác động nhiều hơn ở nhóm khách hàng chi tiêu cao thường lựa chọn điểm đến có đường bay thẳng, như dòng khách trung - cao cấp, khách chơi golf, khách hội nghị, sự kiện (MICE) chất lượng cao yêu cầu phương tiện thuận lợi và tiết kiệm thời gian. Đà Lạt có thể sẽ mất một lượng khách khá lớn ở phân khúc này".

Bên cạnh đó, áp lực về hạ tầng giao thông đường bộ cũng là một rào cản cho du lịch Đà Lạt, khi một số tuyến đường đèo kết nối Đà Lạt với những địa phương khác hiện vẫn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, khiến vận tốc di chuyển chưa cao và thời gian đi lại kéo dài, dễ khiến du khách nản lòng và khó khăn cho các đơn vị tổ chức tour. Nếu thiếu kết nối giao thông thuận lợi, nhiều nhóm gia đình có người già, trẻ nhỏ hoặc nhóm khách chi tiêu cao từ miền Bắc sẽ có xu hướng chọn địa điểm thuận tiện hơn thay vì Đà Lạt.

Khí hậu mát mẻ tại Đà Lạt là lợi thế hút khách tránh nóng vào mùa hè. Ảnh: Terracotta Hotel & Resort Đà Lạt

Biến thách thức thành cơ hội đa dạng hóa trải nghiệm

Trước tình hình này, các doanh nghiệp du lịch đã nhanh chóng "thiết kế" lại sản phẩm để thích ứng. Giải pháp tối ưu nhất hiện nay là tận dụng kết nối đường bộ với các tỉnh lân cận; đồng thời gia tăng sản phẩm trải nghiệm tại chỗ hoặc triển khai gói ưu đãi đặt phòng sớm trước tháng 3/2026 với giá ưu đãi.

Ông Lê Tăng Trọng Nghĩa cho biết các công ty lữ hành sẽ nới rộng thời gian di chuyển và đưa vào những trải nghiệm nhẹ nhàng hơn trong tour: "Du khách có thể lựa chọn đường bay đến Nha Trang, tham quan trải nghiệm tại đây rồi sau đó dành vài ngày lên Đà Lạt tận hưởng không khí mát mẻ. Đây là cách giúp khách trải nghiệm được nhiều sản phẩm hơn trong một chuyến đi thông qua các tuyến liên kết như Ninh Thuận – Đà Lạt hoặc Nha Trang – Đà Lạt".

Đà Lạt thu hút đông khách vào dịp hè. Ảnh: Khánh An

Các đơn vị lưu trú tại Đà Lạt cũng đang đẩy mạnh các chiến lược tiếp cận khách hàng đi đường bộ. Ông Lê Tấn Triết – Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị của Terracotta Hotel & Resort Đà Lạt chia sẻ đơn vị đang tập trung mạnh vào nhóm khách nội địa từ TP.HCM, miền Tây và miền Trung Tây Nguyên – những nhóm khách vốn không quá phụ thuộc vào hàng không; nhấn mạnh vào trải nghiệm nghỉ dưỡng chất lượng cao, cảnh quan thiên nhiên, hồ Tuyền Lâm và các giá trị bản sắc Đà Lạt dù không có chuyến bay trực tiếp.

Theo ông Lê Tấn Triết, đơn vị này đang khuyến khích xu hướng "phượt xe riêng" hoặc "road trip Đà Lạt" đối với các nhóm bạn trẻ và gia đình. "Chúng tôi phối hợp với các hãng xe uy tín để cung cấp các gói combo phòng và xe đưa đón, đồng thời tư vấn lộ trình tối ưu nhất cho khách đi đường bộ, hoặc đường bay qua sân bay Cam Ranh rồi di chuyển lên Đà Lạt" – ông Triết cho biết thêm.

Để giữ chân du khách, các cơ sở lưu trú như Terracotta Hotel & Resort Đà Lạt còn chú trọng gia tăng trải nghiệm tại chỗ với các hoạt động như tiệc BBQ ngoài trời, lớp pha chế hay yoga trong rừng thông... để khách có thể thực sự "sống cùng Đà Lạt" và lưu lại dài ngày hơn. Đối với khách quốc tế như thị trường Đông Bắc Á, Nga, các doanh nghiệp vẫn duy trì lịch trình bay qua sân bay Cam Ranh trước khi nối chuyến đường bộ lên cao nguyên. Với dòng khách trước đây bay thẳng từ Kuala Lumpur, các đơn vị sẽ xây dựng lịch trình 6 ngày 5 đêm, kết hợp Đà Lạt với sân bay trung chuyển từ TP.HCM hoặc Nha Trang.

Nhiều sản phẩm sẽ được thiết kế lại, giúp du khách trải nghiệm nhiều hơn tại Đà Lạt. Ảnh: Lê Tấn Triết

Dù gặp khó khăn ngắn hạn, nhưng việc nâng cấp sân bay Liên Khương được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích dài hạn, giúp gia tăng kết nối hàng không, tạo điều kiện phát triển du lịch bền vững. Trước mắt, các tuyến đường bộ như Quốc lộ 28B sau khi nâng cấp được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ khu vực miền Đông Nam Bộ đến Đà Lạt.

Với sự linh hoạt trong việc xây dựng sản phẩm và nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, ngành du lịch Đà Lạt cần nhanh chóng thích ứng, khẳng định bản lĩnh vượt khó trong ngắn hạn; đồng thời sẵn sàng đón đầu những cơ hội mới khi hạ tầng sân bay Liên Khương được nâng cấp và kết nối hàng không được hoàn thiện hơn trong tương lai.