Du khách trả lại 14 kg đá cuội lấy từ Cô Tô 10 năm trước

Sáng 17/11, ông Nguyễn Hải Linh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Cô Tô xác nhận đơn vị nhận được thùng hàng nặng 14 kg từ một người gửi tên Vũ Nguyên. Bên trong kiện hàng là những viên đá cuội nhiều kích cỡ, một bức thư tay và 100.000 đồng nhờ chi trả cước vận chuyển.

Trong thư, du khách cho biết số đá này được nhặt tại bãi Móng Rồng trong những chuyến du lịch từ năm 2015 đến 2018 vì thấy đẹp và lạ mắt. Sau khi tìm hiểu về bảo tồn biển và ý thức được hành động xâm hại cảnh quan, người này quyết định gửi trả lại nơi chúng vốn thuộc về.

"Tôi đã làm tổn hại vẻ đẹp nguyên sơ của hòn đảo. Tôi xin lỗi và mong số đá này được trả về đúng vị trí cũ", trích nội dung bức thư.

Theo ông Linh, đây là lần đầu tiên địa phương nhận lại hiện vật tự nhiên do du khách tự nguyện hoàn trả sau nhiều năm.

"Hành động này rất đáng quý, cho thấy nhận thức về du lịch trách nhiệm đang thay đổi tích cực", ông Linh nói và cho biết sẽ sớm đưa số đá này trở lại bãi biển.

Số đá được trả lại cho đảo Cô Tô hôm 14/11. Ảnh: NVCC

Đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin Cô Tô cũng khuyến cáo du khách tuyệt đối không lấy đá, san hô hay các sinh vật biển làm kỷ niệm. Hành vi này nếu diễn ra phổ biến sẽ phá vỡ cấu trúc địa chất và hệ sinh thái ven bờ.

Bãi đá Móng Rồng, nơi số đá bị lấy đi, là điểm tham quan nổi tiếng phía nam đảo Cô Tô. Khu vực này có hệ thống đá trầm tích xếp tầng được kiến tạo qua hàng nghìn năm, với nhiều màu sắc và hình thù độc đáo. Theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy chế bảo tồn tại địa phương, mọi hành vi xâm hại, dịch chuyển các thành tạo địa chất tự nhiên đều bị nghiêm cấm.

Tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng thế giới, việc du khách lấy đá hoặc cát về làm kỷ niệm từng gây hậu quả nghiêm trọng. Năm 2019, chính quyền Sardinia (Italy) đã bắt giữ một cặp đôi người Pháp vì định mang 40 kg cát trắng khỏi hòn đảo này, đối mặt với án tù tới 6 năm.

Theo ông Nguyễn Hải Linh, các bãi đá tự nhiên và rạn san hô đóng vai trò như "đê chắn sóng" mềm, giúp giảm tốc độ dòng chảy và hạn chế xói mòn bờ biển. Việc du khách lấy đá, san hô về làm kỷ niệm số lượng lớn sẽ phá vỡ cấu trúc địa chất, đẩy nhanh quá trình sạt lở và mất nơi cư trú của sinh vật biển.

Theo Nghị định 45/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, hành vi làm hư hại tài nguyên du lịch có thể bị phạt tiền. Tại các khu vực được quy hoạch là Khu bảo tồn thiên nhiên hoặc Vườn quốc gia, hành vi lấy mẫu vật trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo Luật Đa dạng sinh học và Luật Lâm nghiệp, với mức phạt từ 1 triệu đến hàng chục triệu đồng tùy mức độ nghiêm trọng.

Ban quản lý các khu du lịch biển đảo khuyến cáo du khách thực hiện quy tắc "không lấy gì ngoài những bức ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân" để bảo vệ cảnh quan cho thế hệ sau.