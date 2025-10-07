Thoát chết nhờ bám motor nước gần 40 tiếng trên biển

Anh Layonel Ramirez Collado, 27 tuổi, người Tây Ban Nha, được một tàu chở hàng cứu vào ngày 1/10, sau khi được một máy bay tìm kiếm phát hiện ở vị trí cách bờ biển Arguineguín, Gran Canaria, khoảng 27 km về phía tây nam. Dịch vụ cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha cho biết tại thời điểm được tìm thấy, anh Collado đang ngồi trên chiếc môtô nước, trong tình trạng "mất nước và cháy nắng" nhưng vẫn tỉnh táo.

Lực lượng cứu hộ ghi nhận sức khỏe của du khách "có vẻ tốt", chỉ bị "đau ngực nhẹ" do phải nằm trên thân môtô nước suốt thời gian dài. Anh đã được đưa đến bệnh viện San Roque Meloneras để kiểm tra y tế.

Trước đó, tối 29/9, anh Collado cùng bạn bè đi thuyền gần khu vực Juan Grande. Khi chiếc môtô nước buộc sau thuyền bị tuột dây, anh nhảy xuống biển để lấy lại và nói với bạn bè sẽ tự lái vào bờ. Tuy nhiên, anh bị dòng nước cuốn ra xa khi trời tối.

Nhóm bạn không thấy anh Collado tại điểm hẹn nên đã báo chính quyền lúc 23h cùng ngày. Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn được triển khai nhưng không thành công trong đêm đầu tiên.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy Collado đang bám chặt vào chiếc motor. Ảnh: Solarpix

Gia đình du khách bày tỏ sự vui mừng khi anh trở về an toàn. "Nó đã bám vào chiếc môtô nước và đó là lý do nó không bị chết đuối. Nó đã cho tôi món quà tuyệt vời nhất cuộc đời", mẹ của Collado chia sẻ.

"Ai cũng biết nó là một chiến binh kiên cường", bà nói.

Tuy nhiên, người thân của anh cũng chỉ trích phản ứng ban đầu của lực lượng chức năng, cho rằng việc tìm kiếm đã không được duy trì suốt đêm và phạm vi hoạt động quá gần bờ. Ngoài ra, chính quyền cũng từ chối các thuyền tư nhân tham gia vào cuộc tìm kiếm vì vấn đề an toàn.

Sống sót trở về sau gần 40 tiếng lênh đênh trên biển, anh Collado nói với gia đình điều anh muốn làm nhất là thư giãn và xem Netflix.

Hình ảnh một chiếc motor nước trên biển tương tự chiếc nam du khách sử dụng. Ảnh: Sarah Robinson/ Ascent Xmedia

Quần đảo Canary, với bãi biển cát vàng và nước xanh ngọc, thu hút hàng triệu du khách nhờ các hoạt động biển như bơi lội, lướt ván và đi motor nước. Tuy nhiên, dòng hải lưu mạnh, chịu ảnh hưởng từ Gulf Stream, cùng gió đột ngột từ sa mạc Sahara, có thể cuốn du khách ra xa bờ trong phút chốc. Vào ban đêm, tầm nhìn kém và nước lạnh càng làm tăng nguy cơ kiệt sức hoặc lạc hướng.

Theo các báo cáo từ cơ quan cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha, hơn 35 trường hợp chết đuối đã được ghi nhận chỉ trong nửa đầu năm 2025 tại Canary, phần lớn liên quan đến du khách không quen thuộc với các dòng chảy địa phương.

Vào tháng 7/2025, nam du khách 19 tuổi đã mất tích trong lúc bơi đêm tại Playa del Inglés - bãi biển nổi tiếng ở Maspalomas, Gran Canaria - nơi có lượng khách du lịch lớn vào mùa hè. Nạn nhân đã bị dòng hải lưu mạnh cuốn ra xa bờ khi màn đêm buông xuống, tương tự cách Layonel Ramirez Collado bị đẩy trôi khỏi nhóm bạn. Cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều giờ và sau cùng đã phát hiện thi thể của anh cách bờ khoảng 2 km.