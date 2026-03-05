Du khách đến Bali cần lưu ý “Ngày im lặng” trong tháng Ba Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Vào "Ngày im lặng" - Nyepi tại đảo Bali (Indonesia), không ai được phép làm việc, đi lại, đốt lửa, sử dụng điện hoặc gây tiếng ồn. Tất cả đèn đều tắt, sân bay đóng cửa, không có chuyến bay đến/đi từ Bali, đường phố vắng tanh, các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn đóng cửa (ngoại trừ các dịch vụ thiết yếu). Mọi người đều ở trong nhà, nhịn ăn hoặc ăn uống tối thiểu, suy ngẫm và thiền định trong tĩnh lặng.

Nyepi - "ngày im lặng" là một trong những trải nghiệm văn hóa độc đáo nhất trên thế giới, toàn bộ hòn đảo Bali trở nên im lặng và thanh bình. Ảnh: VOV-Jakarta

Trước ngày lễ là các nghi lễ thanh tẩy Melasti lớn và cuộc diễu hành Ogoh-Ogoh nổi tiếng (những hình nộm quỷ khổng lồ được đốt vào đêm trước để tượng trưng cho việc xua đuổi tà ma). Mục đích là để đánh lừa tà ma nghĩ rằng Bali bị bỏ hoang, vì vậy chúng sẽ rời khỏi hòn đảo trong năm tới. Đây là một trong những trải nghiệm văn hóa độc đáo nhất trên thế giới, toàn bộ hòn đảo trở nên im lặng, tối tăm và thanh bình suốt đêm.

Du khách nước ngoài cũng phải chấp hành các quy định trong dịp Nyepi tại Bali. Du khách không được rời khỏi khuôn viên khách sạn (không được đi ra ngoài, kể cả đi bộ), không được bật đèn/gây tiếng ồn sau khi Mặt Trời lặn. Điều này được thực thi và giám sát nghiêm ngặt bởi các đội tuần tra làng (pecalang). Khách du lịch sẽ cảm nhận được một Bali thanh bình đến bất ngờ.

Đối với nhiều người, việc dừng mọi hoạt động sẽ khá bất tiện, nhưng nhiều du khách vẫn lựa chọn đến Bali vào dịp lễ này. Đây được coi là một cơ hội "có một không hai" để trải nghiệm truyền thống Hindu sâu sắc của Bali và cảm nhận được sự cân bằng tâm linh.