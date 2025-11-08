Đôi bạn thân U50 thuê xe tự lái, khám phá khoảnh khắc đẹp khó cưỡng ở Tân Cương

Lam Hạnh và Cao Trang, đôi bạn thân người Việt Nam (U50) vừa có hành trình 10 ngày khám phá Tân Cương (Trung Quốc) dọc con đường miền biên giới hoang vu giữa Trung Quốc - Kazakhstan trong dịp giao mùa đầy thi vị.

Tháng 10 hằng năm ở Tân Cương là thời điểm đẹp nhất để du lịch: thời tiết mát mẻ, dễ chịu, cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ sắc vàng, đỏ của mùa thu.

Hai nữ du khách gác lại những bận rộn thường ngày, thuê xe tự lái thực hiện hành trình hơn 2.500km. Suốt chuyến đi, họ tranh thủ dừng chân ở những điểm đến đẹp, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ qua các góc ảnh độc đáo.

Tân Cương là khu tự trị lớn nhất của Trung Quốc ở phía Tây Bắc, nổi tiếng với diện tích rộng lớn, địa hình đa dạng từ sa mạc đến núi cao, và sự giao thoa văn hóa của nhiều dân tộc như Uyghur, Hán, Kazakh, v.v. Khu vực này là điểm giao thương quan trọng của "Con đường Tơ lụa" lịch sử, giàu tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ và khí đốt.

Khoảnh khắc vừa mang sắc trắng của tuyết mùa đông vừa ngập ánh vàng mùa thu thời điểm giao mùa tại Tân Cương

Chị Lam Hạnh và chiếc xe trong hành trình của mình ở làng Hemu

Hành trình của họ tạo thành một vòng cung băng qua sa mạc mênh mông, khởi hành từ Urumqi, men theo hồ Tianshan Tianchi (Thiên Trì Thiên Sơn) xanh biếc – nơi mặt nước phản chiếu núi non và mây trời, rồi tiếp tục hơn 500km trên xa lộ sa mạc S21 phủ đầy cát và gió.

Thiên nhiên dọc hành trình tựa như bức tranh cổ tích, cảnh sắc thay đổi liên tục khi xe đi qua những vùng sa mạc khô cằn.

Ở Burqin, hoàng hôn buông xuống phủ lớp ánh vàng dịu lên núi non, khiến mọi ưu phiền dường như tan biến theo gió.

Còn Hemu lại hiện ra như bức sơn thủy sống động, rừng thông vàng rực xen giữa những ngôi nhà gỗ nhỏ nép mình trong thung lũng. Tại đó, họ thong thả dạo bước, hít căng lồng ngực hương núi, lắng nghe tiếng lá rơi và chim hót giữa không gian trong trẻo, yên bình.

Chưa hết, nói đến Tân Cương phải nói về Kanas. Đây là một vùng thảo nguyên núi tuyết, nơi có hồ nước xanh như ngọc phản chiếu bầu trời trong vắt. Ở đây, 2 nữ du khách bỗng thấy mình trẻ lại, ném đá xuống hồ và cười vang, thấy thanh xuân chưa bao giờ rời xa.

Còn ở Baihaba, vùng đất hoang sơ với những con đường vắng và ngôi làng nhỏ, đưa họ vào những khoảnh khắc yên tĩnh, khi rừng lá vàng vỗ về và tiếng gió thì thầm như nhắc rằng tuổi tác chỉ là con số.

Ở Tân Cương còn có khu bảo tồn trong cánh rừng nguyên sinh Altai, nơi được coi là một trong những khu vực lạnh nhất trên thế giới, mới chớm đông, các ngọn núi đã phủ đầy tuyết trắng.

Chị Cao Trang cho biết, sau giấc ngủ dậy mỗi sáng, mở cửa ra chị được chạm tay vào cả một miền tuyết trắng tinh khôi. Ở đây tràn ngập sự khác lạ của cảnh vật, cả thời tiết và con người. Thực tế, Tân Cương lúc này mùa thu chưa qua, còn đông cũng mới chớm nhẹ nhàng.

Giữa núi tuyết trắng, đôi bạn Lam Hạnh và Cao Trang thấy tim mình run lên – vừa vì lạnh, vừa vì niềm vui khó gọi tên. Khi bước giữa rừng bạch dương vàng rực, lá rơi như mưa, họ nắm tay nhau – cái nắm tay của những người bạn tri kỷ, của tuổi thanh xuân chưa bao giờ tắt.

Một số khoảnh khắc trong hành trình:

Chiếc xe chở 2 nữ du khách trên con đường tới Kanas, Tân Cương (Trung Quốc). Nơi đây có làng Hemu, hồ Kanas và hồ Baihaba. Cả 3 địa danh kết hợp lại được gọi là "khu tam thắng cảnh Kanas" nổi tiếng.

Hồ Kanas ở vùng Altay có nước đổi màu theo mùa (xanh lục, lam, ngọc bích...), rừng lá vàng mùa thu và truyền thuyết quái vật hồ giống Loch Ness.

Khu vực này cũng là nơi sinh sống của các dân tộc như Tuwas (Thổ Hoa), Kazakh, Mông Cổ... Gần đây còn có con sông Kanas dài 125km, chảy qua thung lũng cùng tên, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Kanas, tỉnh Tân Cương, Trung Quốc. Sông này hình thành từ hồ Kanas, nơi bắt nguồn từ sông băng tan chảy trên núi Altai.

Kanas nổi bật với ngôi làng Hemu nằm ở thung lũng sông Hemu, phía bắc hồ Kanas, cách trung tâm huyện Burqin khoảng 170km - nơi có độ cao 1.200-1.300m so với mực nước biển.

Rừng lá kim, núi tuyết và đồng cỏ - phong cảnh mang đậm nét vùng Siberia.

Dân cư nơi đây chủ yếu là người Tuvan (Thổ Hoa) và Kazakh, nhóm dân tộc du mục nói ngôn ngữ thuộc hệ Turkic.

Người Tuvan ở đây sống bằng chăn nuôi, cưỡi ngựa, săn bắn và làm du lịch cộng đồng. Họ vẫn giữ phong tục cổ truyền ở trong nhà gỗ kiểu Siberia, ăn mặc trang phục thổ cẩm, thỉnh thoảng có lễ hội cưỡi ngựa và thường chơi nhạc cụ truyền thống.

Tại làng Hemu - Kanas, sau khi ngủ qua đêm, 2 nữ du khách đã được thưởng thức khung cảnh sương mù buổi sáng sớm và khám phá các điểm tham quan ven hồ như vịnh Ngũ Sắc, vịnh Thiên Quân (Thần Tiên), vịnh Ngọa Long và vịnh Nguyệt Lượng.

Đường vào hồ Tianshan Tianchi (Thiên Trì Thiên Sơn), một hồ nước trên núi tuyệt đẹp, được mệnh danh là "viên ngọc bích" của Tây Vực. Hồ nằm trong dãy Thiên Sơn (Tianshan Mountains), cách thành phố Ürümqi khoảng 100km.

Hồ Tianshan Tianchi có hình lưỡi liềm, tọa lạc trên sườn phía bắc của đỉnh Bogda, ở độ cao khoảng 1.900 đến 1.960m, cách thủ phủ Urumqi khoảng 110km (khoảng 2 giờ lái xe). “Tianchi” nghĩa là “hồ thiên đường” trong tiếng Hán.

Nước hồ trong vắt, phản chiếu những đỉnh núi phủ tuyết trắng, những khu rừng vân sam (thông) dày đặc và những đồng cỏ hoa dại xung quanh tạo nên khung cảnh ngoạn mục. Hồ Thiên Trì Thiên Sơn còn được biết đến là một trong những hồ trên núi sâu nhất thế giới.

Trên cung đường dài 2.500km, 2 nữ du khách còn đi qua Baihaba, một thắng cảnh nằm trong thung lũng sông Baihaba, được bao quanh bởi núi tuyết, rừng bạch dương và đồng cỏ.

Ở đây mùa nào cũng đẹp. Dịp xuân hè, hoa dại nở, sông xanh ngắt, ngựa và bò nhởn nhơ trên đồng cỏ. Vào mùa thu, cả thung lũng rực rỡ sắc vàng, đỏ, cam, được ví như “Thụy Sĩ nhỏ của Trung Quốc”.

Riêng mùa đông tuyết phủ trắng xóa, làng biến thành thiên đường tuyết nguyên sơ. Dòng sông Baihaba chảy qua làng chính là ranh giới tự nhiên giữa Trung Quốc và Kazakhstan, nước trong như ngọc, hai bờ là hai quốc gia.